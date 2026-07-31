ยังไร้วี่แวว! ระดมกู้ภัยกว่า 100 นาย ค้นหา 2 พี่น้องชาวรัสเซียต่อเนื่อง ตั้งศูนย์รับเบาะแส ขณะ 2 ผู้ต้องหาแหกด่านหลบหนี

ศูนย์ข่าวศรีราชา - ปฏิบัติการค้นหา 2 พี่น้องชาวรัสเซีย ที่หายตัวปริศนาเข้าสู่วันที่ 3 แม้จะพบรถจักรยานยนต์ถูกนำไปฝังอำพรางในป่า แต่ยังไม่พบตัวผู้สูญหาย ล่าสุดกู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา ระดมกำลังกว่า 100 นาย ตั้งศูนย์อำนวยการรับแจ้งเบาะแส พร้อมเดินหน้าค้นหาทุกพื้นที่ต้องสงสัย ขณะที่ 2 ผู้ต้องหาตามหมายจับ ยังหลบหนี หลังขี่รถจักรยานยนต์ฝ่าด่านตรวจในพื้นที่ จ.จันทบุรี
วันนี้( 31 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีการหายตัวไปของ MISS DIANA NAZIMOVA อายุ 22 ปี และ MR. ROMAN NAZIMOVA อายุ 17 ปี สองพี่น้องชาวรัสเซีย ซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่พบรถจักรยานยนต์ฮอนด้า ADV 150 ของทั้งสองถูกนำไปฝังอำพรางไว้ในป่าพื้นที่ ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคมที่ผ่านมา แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่พบตัวผู้สูญหาย
ล่าสุดเมื่อเวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือและติดตามผู้สูญหาย พร้อมระดมกำลังกว่า 100 นาย ปูพรมค้นหาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่เป้าหมาย
นายสุทธิพงษ์ บุญมาฉาย หัวหน้าชุดปฏิบัติการ เปิดเผยว่า ภารกิจค้นหาเข้าสู่วันที่ 3 แม้จะยังไม่มีเบาะแสใหม่ที่ชี้ชัดถึงตำแหน่งของผู้สูญหาย แต่ทุกหน่วยงานยังคงค้นหาอย่างเต็มกำลัง โดยมุ่งเน้นตรวจสอบบ่อน้ำ พื้นที่ที่พบกลุ่มควัน และจุดต้องสงสัยที่ยังตรวจค้นไม่ครบถ้วน เพื่อเพิ่มโอกาสในการพบตัวผู้สูญหาย
นอกจากนี้ ทีมกู้ภัยยังได้จัดตั้งโรงครัวภาคสนาม เพื่อสนับสนุนอาหารให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร สื่อมวลชน และอาสาสมัครที่ร่วมปฏิบัติภารกิจในพื้นที่
หัวหน้าชุดปฏิบัติการกล่าวอีกว่า ตลอด 3 วันที่ผ่านมา มีประชาชนแจ้งเบาะแสเข้ามาเป็นจำนวนมาก ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบทุกจุด แม้จะยังไม่พบหลักฐานที่นำไปสู่การพบตัวผู้สูญหาย แต่ข้อมูลที่ได้รับช่วยให้ฝ่ายสืบสวนเห็นความเชื่อมโยงของพฤติกรรมผู้ต้องสงสัย และสามารถกำหนดพื้นที่ค้นหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เจ้าหน้าที่จึงขอความร่วมมือจากประชาชน หากพบเห็นบุคคลหรือยานพาหนะของผู้ต้องสงสัย หรือมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการสืบสวน ขอให้รีบแจ้งมายังกองอำนวยการที่บริเวณสุสานชากแง้ว เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบโดยเร็ว
ส่วนความคืบหน้าการติดตามจับกุมผู้ต้องหานั้น ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกระแสข่าวที่ระบุว่าสามารถควบคุมตัว นายป๋อง และ นายธง ได้แล้วนั้น หลังตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่พบว่า ยังไม่สามารถจับกุมผู้ต้องหาทั้งสองรายได้
รายงานระบุว่า เมื่อเวลา 13.08 น. ของวันที่ 30 กรกฎาคม เจ้าหน้าที่ตรวจพบความเคลื่อนไหวของผู้ต้องหาทั้งสองในพื้นที่ อ.มะขาม จ.จันทบุรี โดยมุ่งหน้าไปทาง จ.สระแก้ว
ต่อมาเวลาประมาณ 01.00 น. ที่ด่านเขาแหลม อ.สอยดาว จ.จันทบุรี ขณะเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารตั้งจุดตรวจ ได้มีรถจักรยานยนต์ขับเข้ามา โดยหนึ่งในผู้ขับขี่สวมหมวกที่มีลักษณะคล้ายหมวกของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ส่วนอีกคนสวมเสื้อคลุมสีดำ ก่อนเร่งเครื่องฝ่าด่านหลบหนีไป ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถสกัดจับไว้ได้ทัน
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าบุคคลทั้งสองคือ นายป๋อง และ นายธง ผู้ต้องหาตามหมายจับ โดยคาดว่าถุงพลาสติกสีขาวที่ผู้ต้องหาถืออยู่ ซึ่งปรากฏในภาพจากกล้องวงจรปิดพื้นที่ อ.บางละมุง อาจใช้บรรจุชุดหรืออุปกรณ์ที่มีลักษณะคล้ายเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อนำมาใช้ในการอำพรางตัวระหว่างหลบหนี
อย่างไรก็ตาม ประเด็นดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการสืบสวนและตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ขณะที่เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหายควบคู่ไปกับการติดตามจับกุมผู้ต้องหาที่หลบหนีมาดำเนินคดีตามกฎหมาย.