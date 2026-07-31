ตะลึง ! ตำรวจสุรรณบุรี ขยายผลจับยาบ้าลากยาว 2 วัน ยึดล็อตใหญ่ 1.84 ล้านเม็ด ซุกบ้านร้าง มูลค่ากว่า 13 ล้านบาท

สุพรรณบุรี - ตำรวจสุพรรณบุรีขยายผลจากการจับกุมผู้ค้ายาบ้ารายย่อยพร้อมของกลางเพียง 10 เม็ด ใช้เวลาเพียง 2 วัน แกะรอยเครือข่ายจนพบแหล่งพักยาเสพติดในบ้านร้าง อำเภอดอนเจดีย์ ตรวจยึดยาบ้ารวม 1,840,000 เม็ด มูลค่ากว่า 13 ล้านบาท พร้อมเร่งขยายผลล่าตัวผู้ร่วมขบวนการที่ยังหลบหนี
นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ในฐานะ ผอ.รมน.จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย พล.ต.ต.วัชรินทร์ ประสพดี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี พ.อ.ณัฐติพงษ์ ตะโกใหญ่ รอง ผอ.รมน.จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ต.อ.นนท์ ภักดีพันธ์ รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี พ.ต.อ.ปริญญา เกาชวัต ผกก.สภ.ดอนเจดีย์ พ.ต.อ.เจษฏา พานิชวงศ์ ผกก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี และนายธราธิป แย้มมณฑา นายอำเภอดอนเจดีย์ ร่วมตรวจสอบของกลางยาบ้าสัญลักษณ์ตราเช กูวารา และตราปิกาจู 999 จำนวน 1,840,000 เม็ด มูลค่าประมาณ 13 ล้านบาท หลังตรวจยึดได้จากบ้านร้างเลขที่ 39 หมู่ 3 ต.หนองสาหร่าย อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรีเมื่อเวลา 21.30 น.วันที่ 30 ก .ค. ที่ผ่านมา
การจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2569 พ.ต.อ.ปริญญา เกาชวัต ผกก.สภ.ดอนเจดีย์ พร้อม พ.ต.ท.ณธกร เมธาพรเกษม รอง ผกก.ป.สภ.ดอนเจดีย์ และเจ้าหน้าที่สายตรวจ สภ.ดอนเจดีย์ จับกุมนายพร (สงวนนามสกุล) อายุ 41 ปี ได้บริเวณถนนไชยานุภาพ หมู่ 5 ต.ดอนเจดีย์ พร้อมของกลางยาบ้า 10 เม็ด ขณะขี่รถจักรยานยนต์ โดยผู้ต้องหารับสารภาพว่า ซื้อยาบ้ามาจาก “นายเล็ก” หรือ “เล็ก บ้านลวด”
เจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจค้นบ้านของนายเล็ก แม้ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย แต่จากการสอบสวน นายเล็กยอมรับว่าเป็นผู้จำหน่ายยาบ้าให้กับนายพร และรับยาบ้ามาจากนายเจษฎา (สงวนนามสกุล) อายุ 34 ปี ซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่หมู่ 3 ต.หนองสาหร่าย อ.ดอนเจดีย์
ต่อมา พล.ต.ต.วัชรินทร์ ประสพดี ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี พร้อมด้วย พ.ต.อ.ปริญญา เกาชวัต และ พ.ต.อ.เจษฏา พานิชวงศ์ ได้สั่งการวางแผนขยายผล กระทั่งเวลา 07.30 น. วันที่ 30 กรกฎาคม 2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. เข้าตรวจค้นบ้านพักของนายเจษฎา พบยาบ้าซุกซ่อนอยู่จำนวน 9,800 เม็ด จึงควบคุมตัวไว้ดำเนินคดี ก่อนสอบสวนขยายผลถึงเครือข่ายค้ายาเสพติดรายใหญ่
จากการสอบสวน นายเจษฎาให้การว่า ยาบ้าดังกล่าวรับมาจากบุคคลชื่อ “นายเทพ” ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา พร้อมทั้งให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ยังมียาบ้าอีกจำนวนมากซึ่งเป็นของ “นายเอก” นำไปซุกซ่อนไว้ภายในบ้านร้างในพื้นที่หมู่ 3 ต.หนองสาหร่าย
เจ้าหน้าที่จึงนำตัวนายเจษฎาไปชี้จุด ก่อนเข้าตรวจค้นบ้านร้างหลังดังกล่าว และพบยาบ้าซุกซ่อนอยู่ภายในจำนวน 1,840,000 เม็ด จึงตรวจยึดไว้เป็นของกลาง พร้อมเร่งสืบสวนขยายผลติดตามจับกุมผู้ร่วมขบวนการที่ยังหลบหนีมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.