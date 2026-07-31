(คลิป)คน 2 ฝั่งไทย-เมียนมา ผวาหนัก! ฝนกระหน่ำน้ำสายขึ้นฉับพลันจนแตะใต้สะพาน พนังบิ๊กแบ๊คไทยรั่ว-ท่าขี้เหล็กเจิ่ง

เชียงราย – คนชายแดน 2 ฝั่งไทย-เมียนมา ทั้งแม่สาย-ท่าขี้เหล็กผวา..ฝนตกหนักพื้นที่ตอนเหนือ มวลน้ำหลากลงน้ำสายเพิ่มระดับฉับพลัน จนแตะคานใต้สะพานมิตรภาพฯแห่งที่ 1 ล่าสุดแม้ไม่ล้นพนังฝั่งไทย แต่บิ๊กแบ็ครั่วบางจุดจนต้องระดมกำลัง-เครื่องจักรอุดกันโกลาหล ขณะที่ฝั่งท่าขี้เหล็ก เจิ่งทั้งตลาดท่าล้อแล้ว
สายวันนี้ (31 ก.ค.) กระแสน้ำในแม่น้ำสาย ไหลเชี่ยวและมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น จนแตะคานใต้สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำสายแห่งที่ 1 เชื่อม อ.แม่สาย จ.เชียงราย กับ จ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา เนื่องจากช่วงเวลาประมาณ 05.40 น.ที่ผ่านมามีฝนตกหนักในเขตรัฐฉาน ประเทศเมียนมา ซึ่งอยู่เหนือน้ำ
โดยเฉพาะที่สถานีบ้านโจตาดา จ.ท่าขี้เหล็ก ห่างจาก อ.แม่สาย ประมาณ 22 กิโลเมตร ฝนตกหนักถึง 81.2 มิลลิเมตร ระดับน้ำวัดได้ร้อยละ 76.67 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์น้ำมาก และมวลน้ำทั้งหมดจะไหลถึงชายแดนภายในเวลา 4 ชั่วโมง ทำให้ระดับน้ำค่อยๆ เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ แต่ยังไม่ล้นพนังกั้นน้ำชั่วคราว-กึ่งถาวรฝั่งไทย และกำแพงคอนกรีตฝั่งท่าขี้เหล็ก
ด้านนายวรายุทธ ค่อมบุญ นายอำเภอแม่สาย ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำ ช่วงเวลาประมาณ 08.00 น.เป็นต้นมา น้ำได้เพิ่มระดับแตะคานใต้สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำสายแห่งที่ 1 รวมทั้งมีขยะ วัชพืช และท่อนไม้เศษไม้ลอยไปติดอยู่สะพานทำให้เจ้าหน้าที่ได้ตักออกอย่างต่อเนื่อง
ส่วนพื้นที่ตอนในทั้งเขต ต.แม่สาย ที่อยู่ทางฝั่งตะวันออกของสะพานและ ต.เวียงพางคำ ที่อยู่ทางฝั่งตะวันตกของสะพานพบว่า ล่าสุดแม้น้ำสายจะไม่ล้นเข้าท่วม เพราะมีพนังกั้น แต่ก็มีน้ำซึมเข้าจนเป็นแอ่งน้ำเจิ่งนองหลายจุด และเมื่อเวลา 08.27 น. พนังกั้นใกล้ชุมชนเกาะทราย ต.แม่สาย อ.แม่สาย ซึ่งเป็นถุงบิ๊กแบ๊ควางซ้อนกันมีรอยรั่ว จนทำให้น้ำดันเข้า 2 จุด จนต้องระดมกำลัง อส.และกองช่างเทศบาล ต.แม่สาย พร้อมเครื่องจักรกลหนัก เข้าอุดรอยรั่วอย่างเร่งด่วน
ด้านฝั่ง จ.ท่าขี้เหล็ก แม้จะมีการทำพนังกั้น แต่น้ำได้ไหลทะลักผ่านช่องว่างและมีปริมาณน้ำฝนมาก ทำให้เข้าท่วมขังในตลาดท่าล้อเป็นบริเวณกว้าง ระดับน้ำลึกประมาณ 20 ซม.ร้านค้าจำนวนมากต้องปิดและขนย้ายข้าวของขึ้นไปไว้บนที่สูง
ล่าสุดเมื่อเวลา 08.54 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้แจ้งระบบเตือนภัยทางข้อความบนโทรศัพท์มือถือ Cell Broadcast หรือ Cell Broadcast Service (CBS) ว่าเนื่องจากมีฝนตกในพื้นที่ต้นแม่น้ำสาย ทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอยางต่อเนื่องจึงขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำ ได้แก่ชุมชนสายลมจอย ต.เวียงพางคำ และชุมชนเกาะทราย ชุมชนไม้ลุงขน ชุมชนเหมืองแดง ต.แม่สาย ได้เฝ้าระวังติดตามระดับน้ำและข้อมูลจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด
ส่วนลุ่มแม่น้ำคำ เขต อ.เชียงแสน จ.เชียงราย หลังจากมีฝนตกต่อเนื่องตลอดทั้งคืน ทำให้แม่น้ำคำมีระดับเพิ่มสูงขึ้นและเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านแม่คำใต้ หมู่ 11 ต.ป่าสักอ.เชียงแสน แนวโน้มระดับน้ำยังอาจเพิ่มขึ้นมาอีกและไหลบ่าเข้าในซอยในหมู่บ้านที่อยู่ในที่ลุ่มและติดกับลำน้ำแม่คำ.