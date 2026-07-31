(คลิป) ปกาเกอะญอ “วุ้นกะสัง”เปิดใจรัก “ฮลุน”ทุกคน ไม่เชื่อคิดสั้น-ถูกฆาตกรรมแน่

กำแพงเพชร - ตามรอยคลิปสุดท้าย “ฮลุน โซโล่” แบกเป้ลุยเดี่ยวเปิดโลกชาววุ้นกะสังกลางป่าคลองลาน จนเป็นที่รู้จัก ก่อนเสียชีวิตเป็นปริศนาในจอร์เจีย..พี่น้องกะเหรี่ยงปกาเกอะญอ เปิดใจรักฮลุนกันทุกคน-ตกใจกับข่าวร้าย แต่เชื่อมั่นไม่ใช่คนคิดสั้น คาดถูกฆาตกรรมแน่
กรณียูทูบเบอร์ชื่อดัง “ฮลุน โซโล่“เสียชีวิตอย่างปริศนา ขณะเดินทางไปถ่ายคอนเทนต์ที่ประเทศจอร์เจีย จนเป็นข่าวดังอยู่ในขณะนี้ ซึ่งคลิปล่าสุดที่ได้เผยแพร่เป็นคลิปที่ฮลุน ทำคอนเทนต์ที่ บ้านวุ้งกะสัง ม.10 ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร เมื่อช่วงกลางเดือนมิถุนายน 2569 หลังลงคลิปดังกล่าวเมื่อสามสัปดาห์ที่ผ่านมา จนทำให้มีคนเข้าไปดูมียอดวิวกว่า 3 ล้านวิว
เนื้อหาในคลิปนี้ “ฮลุน” ได้พูดถึงเรื่องหมู่บ้านที่ห่างออกไปในชนบทที่ไม่มีแม้แต่ไฟฟ้า สัญญาณโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต ได้ไปสัมผัสวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นและสถานที่ท่องเที่ยวว่าเป็นอย่างไร จากที่ไม่มีคนรู้จักหมู่บ้านนี้กลับมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปมากขึ้น
ล่าสุดทีมข่าว จ.กำแพงเพชร ได้เดินทางไปที่หมู่บ้านดังกล่าว ที่อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 60 กิโลเมตร เพื่อตามรอยคอนเทนต์ของ “ฮลุน โซโล่” ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง จึงไปถึงหมู่บ้าน พบว่าไม่มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือตั้งแต่บริเวณทางเข้าด่านอุทยานคลองวังเจ้า เส้นทางเป็นคอนกรีตสลับกับดินแข็ง
บ้านวุ้นกะสัง เป็นชุมชนกะเหรี่ยงปกาเกอะญอ มีประชากร 115 ครัวเรือน จำนวน 360 คน ใช้การสื่อสารผ่านวิทยุ กระแสไฟก็ใช้จากโซลาเซลล์ ซื้อสัญญาณเน็ตเป็นรายชั่วโมงคือ 1 ชั่วโมง 10 บาท 3 ชั่วโมง 25 บาท และรายวัน 39 บาท
ทุกคนรู้จัก ”ฮลุน” และต่างก็ติดตามข่าวสารตั้งแต่ตอนหายตัวไปจนพบว่าเสียชีวิต ซึ่งก็ทำให้ทุกคนรู้สึกเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น เนื่องจากตอนที่เดินทางมาถ่ายคอนเทนต์ในหมู่บ้านทำให้ทุกคนรักในตัวของ ”ฮลุน“ เพราะมีอัธยาศัยดี
นายอนุสรณ์ ประเสริฐศิลป์ อายุ 42 ปี เจ้าของร้านค้าชำที่ฮลุนไปชื้อของและถ่ายคลิป เล่าว่า รู้สึกเสียใจกับข่าวร้ายที่ได้ยินว่าเสียชีวิตแล้ว ซึ่งตอนมาถ่ายคลิปที่หมู่บ้านเขาก็มาคนเดียว ซึ่งการมาของฮลุนตอนนั้น พูดได้เลยว่าทุกคนในหมู่บ้านรักเขา หลังจากคลิปที่มาถ่ายถูกเผยแพร่ทำให้หมู่บ้านเป็นที่รู้จักและมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาจำนวนมาก
ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งน้ำร้อน (วุ้งกะสัง) พบ น.ส.พรพรรณ แสงทองศรี อายุ 31 ปี ครูพี่เลี้ยงศูนย์เด็กเล็ก เล่าว่า ฮลุนมาถ่ายคลิปให้กับ บริษัท GULF ซึ่งเป็นจุดที่มามอบแผงโซลาเซลล์เพื่อใช้ประโยชน์ในเรื่องของไฟฟ้า ซึ่งเด็กๆ กลุ่มวัยรุ่นก็จะรู้จักฮลุนกันเพราะเล่นโซเชียล และยิ่งดีใจไปมากกว่านั้นคือ เขามามอบสิ่งของและร่วมกิจกรรมของคนในหมู่บ้าน
“พอรู้ว่าเสียชีวิตก็รู้สึกตกใจและเสียใจมาก ไม่คิดว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เข้ามาถ่ายคลิปในหมู่บ้าน เด็กๆที่นี่ก็เสียใจมาก แทบไม่เชื่อเลยว่าจะเกิดขึ้นจริง ซึ่งจากช่วงเวลาสั้นๆที่ได้สัมผัสฮลุน ก็รู้สึกผูกพันและรักเขามาก เจอใครเขาก็ทักทายมีอัธยาศัยที่ดีเป็นยูทูบเบอร์ที่นิสัยดี หลังจากมาถ่ายคลิปและถูกเผยแพร่ก็ทำให้หมู่บ้านเป็นที่รู้จักมากขึ้น คนกำแพงเพชรบางคนยังไม่รู้เลยว่าหมู่บ้านแบบนี้มีอยู่จริง ซึ่งก็อยากให้หลายคนที่ไม่เคยมาลองมาดูรับรองจะติดใจ”
ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่บ้านของ สมาชิก อบต.ม.10 ที่ไปรับ “ฮลุน” เข้ามาเที่ยวและถ่ายคลิป พบกับ น.ส.เลียน ระเรียบ อายุ 63 ปี แม่ยาย ส.อบต. เล่าว่า เมื่อ 2 เดือนก่อน ลูกเขยตนได้พา ฮลุน ไปเที่ยวในหมู่บ้านตามจุดต่างๆเพื่อถ่ายคลิป ซึ่งได้นั่งกินอาหารเย็นและทำกับข้าวให้กินด้วย
ยอมรับว่าเป็นเด็กที่นิสัยดีมาก พูดเพราะ หลังจากทราบข่าวก็ใจหายและเสียใจมาก แม้มาแค่ 1 วัน 1 คืน ทำให้คนในหมู่บ้านและตนรักเหมือนลูกหลาน หลังจากคลิปที่ถ่ายเผยแพร่ก็ทำให้หมู่บ้านเราเป็นที่รู้จักมากขึ้น ไม่คิดว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้มาที่หมู่บ้านนี้ยังพูดคุยก่อนกลับเลยว่าขอให้กลับมาเที่ยวอีกมากินข้าวกันรอีก ซึ่งคลิปที่ถ่ายเป็นวิถีชีวิตที่เป็นเรื่องจริงไม่ได้ถูกแต่งเนื้อหาขึ้นมาแต่อย่างใด
นายชาวะพอ ไทรงาม อายุ 45 ปี อบต.ม.10 ต.โป่งน้ำรัอน เล่าว่า “ฮลุน” ติดต่อให้ตนไปรับเพื่อมาถ่ายคลิปคอนเทนต์ในหมู่บ้าน ซึ่งตลอดเส้นทางจนถึงหมู่บ้านทุกคนรู้จักกันหมด ต่างรู้สึกดีใจกันมาก ซึ่งหลังจากทราบข่าวตนแทบไม่เชื่อเลยว่าน้องจะเป็นคนคิดสั้น เชื่อว่าต้องมีคนทำร้ายน้องอย่างแน่นอน ตอนที่เขามาหมู่บ้าน เคยสังเกตกระเป๋าสัมภาระก็ไม่เห็นมียารักษาโรคประจำตัว มีเพียงแต่อุปกรณ์ในการถ่ายคลิปเท่านั้น
“แม้เพียงช่วงเวลาเพียงหนึ่งวันทำให้ตนเห็นว่าน้องเป็นคนดีใจเมตตาอัธยาศัยดีและทุกคนก็รัก หลังพาถ่ายคลิปตลอดทั้งวันเสร็จก็มานั่งกินข้าวพูดคุยกันในช่วงค่ำ “ฮลุน” ได้เล่าประสบการณ์ให้ฟังว่าไปที่ไหนมาบ้างและทั้งหมดก็วางแผนไปเพียงคนเดียว ก่อนที่จะไปถ่ายคลิปประเทศไหนก็แล้ว ต้องดูให้แน่ชัดว่าปลอดภัยจริงถึงจะตัดสินใจไป พร้อมบอกกับตนอีกว่าอีก 4 ปีก็จะเลิกทำอาชีพนี้แล้ว เพราะถึงวันนั้นก็มีเงินมากพอที่จะดูแลครอบครัวได้แน่”
ซึ่งตนได้ดูแลน้องจนจบภารกิจในทุกเรื่องจนส่งกลับ ก่อนกลับเขายังสัญญาว่าจะเดินทางมาเที่ยวที่หมู่บ้านนี้อีกและยังพูดอีกว่าจากนี้ก็จะเดินทางไปต่างประเทศต่อ ตนเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของน้องครั้งนี้ด้วย ซึ่งตนก็ไม่เชื่ออยู่แล้วว่าน้องจะคิดสั้น เชื่อว่าน่าจะถูกฆาตกรรมมากกว่า และขอให้คนที่ทำร้ายน้องได้รับผลกรรม