“เสรีพิศุทธ์” ควงทนายบุกหน้าบ้านเนวิน-ศักดิ์สยาม-สนามบอลบุรีรัมย์ เก็บหลักฐาน เดินหน้าสู้คดี“เนวิน”ฟ้องหมิ่นปมรุกที่รถไฟเขากระโดง

บุรีรัมย์- “เสรีพิศุทธ์”ควงทนายความลงพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ บุกหน้าบ้านเนวิน-ศักดิ์สยาม สนามฟุตบอล สนามแข่งรถ โรงแรม ตรวจสอบสภาพพื้นที่จริง รวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมเดินหน้าต่อสู้คดี “เนวิน” ฟ้องศาลกล่าวหาหมิ่นประมาทและแจ้งความเท็จ ปมรุกที่รถไฟเขากระโดง พบร่องรอยการขุดเปิดทางน้ำที่เคยถมรุกล้ำลำรางสาธารณะ ยันไม่ไกล่เกลี่ยเพื่อพิสูจน์ความจริง ลั่นหาก “เนวิน” ยอมรับบุกรุกที่รถไฟจริงถึงจะยอมไกล่เกลี่ย
วันนี้ (30 ก.ค.69) พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย พร้อมทนายความ ได้ลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อตรวจสอบสภาพพื้นที่จริงตามหลักฐานแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม ในการต่อสู้คดีในชั้นศาล หลังที่นายเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ได้ยื่นฟ้องศาลฐานหมิ่นประมาทและแจ้งความเท็จ ปมที่ออกมาเรียกร้องทวงคืนที่การรถไฟก่อนหน้านี้
โดย พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เริ่มต้นจากการลงพื้นที่สำรวจบริเวณหน้าบ้านพักของ นายเนวิน ชิดชอบ เลขที่ 30/2 หมู่ 4 ตำบลอิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จากนั้นเข้าไปสำรวจรอบบริเวณบ้านพักของ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ ที่มีการเปิดเป็นสนามโกคาร์ท ซึ่งจุดนี้พบว่าครั้งก่อนที่ลงพื้นที่มายังพบมีการถมดินทำสนามโกคาร์ทปิดลำรางสาธารณะ แต่วันนี้พบร่องรอยมีการขุดเปิดลำรางใหม่ๆ ต่อจากนั้นเข้าไปสำรวจอีกหลายจุดตามหลักฐานในแผนที่ที่มีการรุกที่การรถไฟ ปัจจุบันกลายสภาพเป็นพื้นที่ประกอบกิจการของเอกชน และมีบ่อน้ำขนาดใหญ่หลายบ่อที่เกิดระเบิดหินไปขายอีกด้วย
จากนั้นช่วงบ่าย พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ พร้อมทนายความ ได้ลงพื้นที่สำรวจบริเวณสนามฟุตบอล สนามแข่งรถ โรงแรม ร้านค้า และร้านอาหารในพื้นที่โดยรอบ ซึ่งเป็นสถานที่ที่ระบุว่าบุกรุกที่การรถไฟเช่นกัน จากนั้นวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 นายเสรี พร้อมทนายความ ก็จะเดินทางไปที่ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อขอให้ศาลออกหมายเรียกพยานเอกสาร และพยานบุคคลมาเพื่อประกอบการซักค้านด้วย ทั้งนี้ศาลมีนัดไกล่เกลี่ยในวันที่ 6 สิงหาคม และไต่สวนมูลฟ้องวันที่ 17 สิงหาคม 2569
พล.ต.อ.เสรีพิศุทธิ์ กล่าวว่า การลงพื้นที่มาในวันนี้เพื่อให้ทนายได้มาดูพื้นที่จริงจากเอกสารที่ตนเองมีทั้งหมด ก่อนที่จะไต่สวนมูลฟ้องในวันที่ 17 ส.ค.69 ซึ่งตนได้เรียนทางศาลไปแล้วว่าไม่ไกล่เกลี่ย ก็จะขอสู้คดีถึงที่สุด จึงได้พาทนายมาดูพื้นที่จริงประกอบเอกสารหลักฐานที่มี โดยเฉพาะแผนที่ซึ่งจะเป็นสภาพข้อเท็จจริงทั้งหมด ส่วนที่ผู้บุกรุกอ้างว่ามีโฉนดแต่จะออกโดยชอบหรือไม่ชอบก็ต้องพิสูจน์กัน วันนี้ที่ลงพื้นที่มาพบความผิดปกติหลายอย่าง เช่น ก่อนหน้านี้มีการถมพื้นที่ทับลำห้วยสาธารณะ แต่ล่าสุดกลับพบว่ามีร่องรอยการขุดเปิดทางน้ำลำห้วยสาธารณะ
วันนี้ได้หลักฐานเพิ่มเติมหลายอย่าง หลังจากนี้ก็จะไปทำบัญชีพยาน เพื่อให้ทนายความยื่นต่อศาล ซึ่งคดีของตนเองศาลนัดไกล่เกลี่ยวันที่ 6 ส.ค.69 ก็เป็นไปตามกระบวนการ แต่ตนได้แสดงความประสงค์ต่อศาลไปแล้ว ว่าไม่ขอไกล่เกลี่ย เพราะอยากพิสูจน์ให้เห็นข้อเท็จจริง แต่หากคุณเนวิน ยอมรับว่าที่ดินอยู่ในเขตของการรถไฟ ก็จะยอมไกล่เกลี่ย แต่เขาไม่ยอมรับยังยืนยันว่าได้โฉนดมาถูกต้อง ซึ่งจากข้อมูลทราบว่าเป็นที่ดินที่ซื้อต่อมา แต่ก่อนหน้านั้นที่ดินได้มาโดยมิชอบก็ผูกพันมาถึงทุกวันนี้