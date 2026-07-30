(คลิป)ยิ่งใหญ่อลังการ! ปชช.นักท่องเที่ยวแห่ชมความวิจิตรงดงามขบวนเทียนพรรษา มหกรรมแห่เทียนพรรษาโคราช

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- ยิ่งใหญ่อลังการ! ประชาชนและนักท่องเที่ยวแห่ชมความวิจิตรงดงามขบวนเทียนพรรษาร่วมงานมหกรรมแห่เทียนโคราช 2569 พุทธศิลป์และแสงธรรมแห่งศรัทธา
วันนี้ ( 30 ก.ค.69 ) ที่ บริเวณถนนราชดำเนิน หน้าลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา นายเทวัญ ลิปตพัลลภ ที่ปรึกษา ดร.ยศนันท์ วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี มาเป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมแห่เทียนโคราช 2569 พุทธศิลป์และแสงธรรมแห่งศรัทธา” โดยมี นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา กล่าวรายงานในพิธีปล่อยขบวนต้นเทียนและขบวนแห่ ท่ามกลางประชาชน นักท่องเที่ยว และผู้ร่วมขบวนที่พร้อมใจกันร่วมสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่าของชาวพุทธอย่างคึกคัก
นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา กล่าวว่า การแห่เทียนพรรษาเป็นประเพณีสำคัญที่สืบทอดมาแต่โบราณ สะท้อนถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ผ่านการหล่อและแกะสลักต้นเทียนอย่างวิจิตร ก่อนอัญเชิญไปถวายวัดในช่วงเข้าพรรษา ซึ่งได้พัฒนาเป็นงานประเพณีที่ผสมผสานศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น จนกลายเป็นเอกลักษณ์ที่ทรงคุณค่าของจังหวัดนครราชสีมา เทศบาลนครนครราชสีมาจึงมุ่งอนุรักษ์และต่อยอดประเพณีดังกล่าว ควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนได้ร่วมภาคภูมิใจในรากเหง้าของท้องถิ่น พร้อมผลักดันให้โคราชเป็นจุดหมายด้านการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศ
สำหรับงานมหกรรมแห่เทียนโคราช 2569 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29–30 กรกฎาคม 2569 บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี รวมทั้งบริเวณสวนสุรนารี สวนเมืองทอง ถนนชุมพล และถนนราชดำเนิน ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา โดยมีการประกวดต้นเทียนพรรษาประเภท ก ประเภท ข และประเภท ค ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมถึง การประกวดขบวนแห่ที่สะท้อนอัตลักษณ์และความงดงามของศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ในปีนี้ มีต้นเทียนและขบวนแห่จากวัด ชุมชน และคณะศิลปินจากหลายอำเภอ ร่วมสร้างสีสันอย่างยิ่งใหญ่ ก่อนเคลื่อนขบวนผ่านใจกลางเมือง ท่ามกลางเสียงชื่นชมของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์ของงานประเพณีสำคัญ ซึ่งสะท้อนพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม และส่งต่อคุณค่าของ “พุทธศิลป์และแสงธรรมแห่งศรัทธา” สู่คนรุ่นใหม่และสายตาชาวโลก