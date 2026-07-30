สีสันเข้าพรรษา! “ม้าเต้นวัดเกาะ” ประชันลีลากว่า 60 ตัว สืบสานประเพณี 92 ปี เมืองอ่างทอง

อ่างทอง - สุดคึกคัก! งานบุญประเพณีแห่ม้าเต้นวัดเกาะ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง จัดยิ่งใหญ่ในวันเข้าพรรษา สืบทอดต่อเนื่องกว่า 92 ปี เพื่อรำลึก “หลวงพ่อเล็ก” อดีตเจ้าอาวาสวัดเกาะ เกจิชื่อดังแห่งเมืองอ่างทอง ม้ากว่า 60 ตัวแต่งองค์สวยงาม ออกลีลาเต้นตามจังหวะดนตรี สร้างรอยยิ้มและความประทับใจให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยว
วันนี้( 30 ก.ค.) บรรยากาศงานบุญประเพณีวันเข้าพรรษา แห่ม้าเต้นวัดเกาะ ตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง เป็นไปอย่างคึกคัก โดยปีนี้เป็นการสืบสานประเพณีที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 92 เพื่อเฉลิมฉลองอัฐิ พระครูสุภาวินิต (หลวงพ่อเล็ก) อดีตเจ้าอาวาสวัดเกาะ เกจิชื่อดังของจังหวัดอ่างทอง รวมทั้งรำลึกถึง พระครูวิจารณโสภณ (หลวงพ่อนาม) อดีตเจ้าอาวาสวัดเกาะ
ภายในงานมีขบวนม้าเต้นกว่า 60 ตัว แต่งกายด้วยเครื่องประดับหลากสีสัน ออกลีลาเต้นอย่างพร้อมเพรียงไปกับจังหวะดนตรี ท่ามกลางนางรำที่ร่วมฟ้อนรำประชันลีลากับม้า สร้างบรรยากาศแห่งความสนุกสนานและความครึกครื้นตลอดทั้งงาน
ประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากต่างพากันเดินทางมาชมการแสดง พร้อมหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นบันทึกภาพและคลิปวิดีโอ แชร์ลงสื่อสังคมออนไลน์ เก็บไว้เป็นความประทับใจ ขณะที่เสียงดนตรีและจังหวะการเต้นของม้าสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก
กรรมการวัดเกาะ เปิดเผยว่า ประเพณีแห่ม้าเต้นจัดขึ้นต่อเนื่องมาแล้วกว่า 92 ปี เพื่อรำลึกถึงหลวงพ่อเล็ก อดีตเจ้าอาวาสวัดเกาะ ซึ่งในอดีตใช้ม้าเป็นพาหนะในการเดินทางไปรับกิจนิมนต์ เนื่องจากสมัยนั้นการคมนาคมยังไม่สะดวก โดยวัดเคยเลี้ยงม้าไว้ 4 ตัว และมีม้าชื่อ “เจ้าหนอน” ที่มีความฉลาดเป็นพิเศษ สามารถเดินทางรับ-ส่งหลวงพ่อได้เอง จนกลายเป็นเรื่องเล่าที่สืบทอดกันมาถึงปัจจุบัน
หลังหลวงพ่อเล็กมรณภาพ ลูกศิษย์จึงร่วมกันจัดงานทำบุญอัฐิเป็นประจำทุกปีในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา พร้อมจัดขบวนม้าเต้นเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของท่าน โดยมีความเชื่อว่า ม้าที่ได้ร่วมเต้นในงานจะมีสุขภาพแข็งแรง มีชื่อเสียง และเป็นสิริมงคลแก่เจ้าของ จึงทำให้ประเพณีแห่งนี้ยังคงได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น และกลายเป็นเอกลักษณ์สำคัญของจังหวัดอ่างทองที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศทุกปี.