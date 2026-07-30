ทีมสหวิชาชีพรุดปลอบใจ “ย่า ฮลุน โซโล่” ด้านผู้นำท้องถิ่นและเอฟซีพร้อมลงขันค่าใช้จ่ายนำศพกลับ

กาฬสินธุ์-นายอำเภอสมเด็จพร้อมด้วยทีมสหวิชาชีพ รพ.สมเด็จ เข้าให้กำลังใจ ”ย่า ฮลุน โซโล่“ที่เสียชีวิตปริศนาที่ประเทศจอร์เจีย ครอบครัวเชื่อว่า “ฮลุน” ไม่คิดสั้นฆ่าตัวตาย รอผลการชันสูตรที่แน่ชัด ส่วนค่าใช้จ่ายนำศพกลับมาบำเพ็ญกุศลที่บ้าน ภาคเอกชน ผู้นำท้องถิ่นและแฟนคลับพร้อมลงขันช่วยเต็มที่
วันนี้( 30 ก.ค.)เวลา 14.00 น. ที่บ้านเลขที่ 340 บ้านสี่แยก หมู่ 10 สี่แยก ต.สมเด็จ อ.สมเด็ จ.กาฬสินธุ์ ที่บ้านของ ฮลุน โซโล่ หรือ นายบวรทัต เป็งสุข อายุ 27 ปี ยูทูบเบอร์สายแบกเป้เที่ยวชาวไทย ที่เมื่อช่วงกลางดึกวานนี้ กระทรวงการต่างประเทศออกมายืนยันกับญาติของ ”ฮลุน“ แล้วว่า ศพที่พบภายในโรงแรมของเมืองหลวงจอร์เจีย คือศพของ “ฮลุน โซโล่”พร้อมระบุว่า ศพนี้ถูกพบเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2569 ที่ผ่านมา
ซึ่งตลอดทั้งวันนี้ได้มี แฟนคลับ ญาติสนิทมิตรสหาย เพื่อนบ้านและนักการเมืองท้องถิ่นเดินทางเข้ามาให้กำลังใจท่ามกลางการเฝ้าติดตามรายงานข่าวจากสื่อมวลชนทุกสำนัก มีรายงานตั้งแต่ช่วงเช้าว่า นายสุวรรธณ์ เข็มธนเพ็ชร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้สั่งการให้ นายวิรัตน์ ราชชาลี นายอำเภอสมเด็จ เข้าอำนวยความสะดวก และได้นำทีมแพทย์สหวิชาชีพโรงพยาบาลสมเด็จ เข้าดูแลสภาพจิตใจ คนในครอบครัวของ ”ฮลุน“ พร้อมกับได้แนะนำวิธีการทำเอกสารในการขอรับศพเพื่อมาบำเพ็ญกุศลที่บ้าน
นายวิรัตน์ ราชชาลี นายอำเภอสมเด็จ กล่าวว่า ตนได้นำแนวทางการปฏิบัติการรับศพของ นายบวร เป็งสุข หรือ ฮลุน โซโล่ ยูทูบเบอร์คนดังที่เสียชีวิตมาแนะนำให้กับทางครอบครัว เบื้องต้นทางครอบครัวมีความประสงค์นำศพมาบำเพ็ญกุศลตามประเพณีที่บ้านในตำบลสมเด็จ โดยค่าใช้จ่ายทราบว่ามีภาคเอกชน ผู้นำท้องถิ่น และแฟนคลับจะลงขันออกค่าใช้จ่ายกัน ลดภาระให้กับครอบครัวฮลุน
ขณะที่ความเคลื่อนไหวที่บ้าน “ฮลุน” พบว่ามีการสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนของประชาชนและญาติสนิท มิตรสหายของกับ ครอบครัวฮลุน แฟนคลับ เข้ามาแสดงความเสียใจกับ ย่าฮลุนและครอบครัว ด้านผู้นำท้องถิ่นก็นำเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยดูแลพร้อมการเฝ้าติดตามในเรื่องของความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ