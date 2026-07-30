รวบหนุ่ม 27 ซิ่งกระบะซุกบุหรี่เถื่อน พร้อมของกลางภาษีเสียหายกว่า 124 ล้านบาท

กาญจนบุรี - สายตรวจสรรพสามิตภาค 7 ไล่ล่ารถกระบะขนบุหรี่เถื่อนกลางถนนกาญจนบุรี ก่อนรวบหนุ่มวัย 27 ปี พร้อมบุหรี่หนีภาษีกว่า 124,922 ซอง มูลค่าความเสียหายด้านภาษีกว่า 124 ล้านบาท เจ้าตัวรับสารภาพอาศัยเช็กพิกัดด่านตรวจจากเพจเฟซบุ๊ก ก่อนหลบเส้นทาง แต่สุดท้ายถูกไล่สกัดจับได้
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่สายตรวจสำนักงานสรรพสามิตภาค 7 กรมสรรพสามิต ร่วมกันจับกุมคดียาสูบที่ไม่ผ่านพิธีการศุลกากร (ไม่เสียภาษี) พร้อมของกลางเป็นบุหรี่ซิกาแรตยี่ห้อ กรองทิพย์ 90 ซองอ่อน (FOR EXPORT ONLY) จำนวน 124,922 ซอง ซึ่งเป็นบุหรี่ที่ไม่มีจำหน่ายในประเทศไทย คิดเป็นมูลค่าความเสียหายด้านภาษี 124,075,653.45 บาท
พร้อมกันนี้ เจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดรถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้า สีเทา ติดแผ่นป้ายทะเบียนปลอม กรุงเทพมหานคร ซึ่งใช้เป็นพาหนะในการลักลอบขนส่ง ก่อนนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองกาญจนบุรี ดำเนินคดีตามกฎหมาย
ผู้ต้องหาคือ นายสุรพงษ์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 27 ปี ให้การรับสารภาพว่า เคยลักลอบขนบุหรี่ในลักษณะดังกล่าวมาแล้ว 1 ครั้ง และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 โดยรับบุหรี่ทั้งหมดมาจากพื้นที่อำเภอสังขละบุรี เพื่อนำไปส่งให้ลูกค้า
ผู้ต้องหาให้การอีกว่า ก่อนออกเดินทางทุกครั้งจะตรวจสอบข้อมูลจากเพจเฟซบุ๊กที่เผยแพร่พิกัดการตั้งด่านตรวจของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร เพื่อใช้วางแผนหลีกเลี่ยงเส้นทางตรวจค้น โดยครั้งนี้ก็ใช้วิธีเดียวกัน หลังทราบจุดตั้งด่านของตำรวจ สภ.เมืองกาญจนบุรี จึงเปลี่ยนไปใช้เส้นทางอื่น
อย่างไรก็ตาม ระหว่างเดินทางกลับถูกเจ้าหน้าที่สายตรวจกรมสรรพสามิตสะกดรอยติดตาม จึงพยายามขับรถหลบหนีไปตามเส้นทางต่าง ๆ เป็นระยะทางกว่า 20 กิโลเมตร แต่สุดท้ายถูกสกัดจับได้บริเวณหมู่ 5 ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่แจ้งข้อหามียาสูบที่มิได้เสียภาษีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย และความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง ก่อนนำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองกาญจนบุรี เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.