รวบแล้ว2 ทีมงานฝังซาก จยย.สองพี่น้องรัสเซีย ขณะ"ไอ้ป๋อง-ไอ้ธง" ตำรวจออกหมายจับแล้ว

ศูนย์ข่าวศรีราชา- สืบท่องเที่ยวสนธิกำลังร่วม ตม.ชลบุรี บุกรวบ "ไอ้เสือโหย" "ไอ้ผาง" 2 ผู้ต้องสงสัยช่วย "ไอ้ป๋อง" "ไอ้ธง" ขุดหลุมซุกซากจยย. สองพี่น้องชาวรัสเซีย แถมพาขึ้นซาเล้งคลุมผ้าฝ่าวงล้อมเจ้าหน้าที่หลบหนี ด้านพนักงานสอบสวน ออกหมายจับ "ไอ้ป๋อง" "ไอ้ธง" แล้ว
วันนี้ ( 30 ก.ค.)ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีการพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นเอดีวี 150 สี ดำเทา ทะเบียน 4กษ 6379 ชลบุรี ซึ่งเป็นของ MISS.DIANA NAZIMOVA อายุ 22 ปี ( ไดเอน่า นาซีโมว่า ) และ MR.ROMAN NAZIMOVA อายุ 17 ปี ( โรมัน นาซีโมว่า ) สองพี่น้องชาวรัสเซีย ที่หายตัวไปตั้งแต่ช่วงเช้ามืดวันที่ 26 ก.ค.ที่ผ่านมา สภาพถูกชำแหละแยกชิ้นส่วนฝังดินบริเวณป่าช้าเก่าทุ่งหลวง ใกล้กับแยกชากแตง ( ห่างจากถนน นาจอมเทียน - มอเตอร์เวย์มาบตาพุต ประมาณ 200 เมตร พื้นที่ ม. 9 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
ส่วนสองพี่น้องชาวรัสเซียยังคงไร้วี่แวว แม้เจ้าหน้าที่และชาวบ้านหลาย ร้อยคน รวมทั้งกำลังสุนัขดมกลิ่น จะช่วยกันระดมค้นหาก็ตาม
ล่าสุดเมื่อเวลา 13.06 น. ที่ผ่านมา พ.ต.ท. ปราบดา สุขสุนทรีย์โทสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจท่องเที่ยว 4 กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 1 (ตำรวจท่องเที่ยวพัทยา) พร้อมด้วย พ.ต.ท.ธงไทย ไพเราะ สว.กก.สส.บก.ตม.3, ร.ต.ออัษฎา จารุสมบัติบัติ, ร.ต.อ อภิสิทธิ์ พึ่งแย้ม รอง สว.ส.ทท4 กก.2 บก.ทท.1 และกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนท่องเที่ยวพัทยา รวมทั้งตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี ได้นำกำลังเข้าปิดล้อมบ้าน " ไอ้เสือโหย" และ"ไอ้ผาง" บุคคลต้องสงสัยที่พา "ไอ้ป๋อง" และ "ไอ้ธง" ฝาวงล้อมเจ้าหน้าที่กว่า 200 นายออกนอกพื้นที่ช่วงกลางดึกที่ผ่านมา
โดยใช้วิธีนำตัวขึ้นรถซาเล้ง และใช้ผ้าใบคลุม เพื่ออำพรางสายตาเจ้าหน้าที่ และตำรวจยังสงสัยว่าได้ร่วมกับ "ไอ้ป๋อง" และ "ไอ้ธง" ขุดดินฝังซากรถจักรยานยนต์
การปิดล้อมดังกล่าวเป็นผลจากที่ชาวบ้านในละแวกใกล้เคียง ได้ให้ข้อมูลเชิงลึกกับเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนกระทั่งทราบพิกัดบ้านพักของ "ไอ้เสือโหย" และ"ไอ้ผาง" ซึ่งพัดอยู่ในพื้นที่มาบฟักทอง จึงนำกำลังบุกเข้าไปในเพิงพักกลางป่า กระทั่งพบขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างออกจากบ้านของมารดา เจ้าหน้าที่จึงเชิญตัวไปสอบปากคำ
ก่อนจะให้พาไปชี้บ้านของ "ไอ้ผาง" และนำตัวไปสอบปากคำด้วยกันทั้งคู่
เบื้องต้นทั้งสองยังคงให้การปฏิเสธ และอ้างว่าไม่รู้เรื่อง ไม่รู้จักทั้ง "ไอ้ป๋อง" และ "ไอ้ธง" แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ปักใจเชื่อจึงควบคุมตัวทั้งสองไปสอบปากคำเครียด ที่สภ. ห้วยใหญ่ เพื่อเค้นหาความเชื่อมโยง พัวพันเกี่ยวข้องกับ การหายตัวไปของสองพี่น้องชาวรัสเซีย
และล่าสุด พนักงานสอบสวนได้ขอหมายจับศาลจังหวัดพัทยา เพื่อติดตามจับกุม นายฑนา หรือ ป๋อง เกิดทอง อายุ 43 ปี และ นายธงชัย หรือธง ศรีนิล อายุ 39 ปี ในข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืน โดยใช้ยานพาหนะ หรือรับของโจร เป็นที่เรียบร้อยแล้ว