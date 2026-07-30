ขนส่งอยุธยาปล่อยขบวนตุ๊กๆ 19 คัน แห่ชวนประมูลทะเบียนเลขสวยหมวด “ขง” ขุมทรัพย์เศรษฐี

พระนครศรีอยุธยา - ขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดขบวนรถตุ๊กๆ 19 คัน แห่รอบเกาะเมือง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร “ขง” ความหมาย “ขุมทรัพย์เศรษฐี เงินทองยิ่งทวี เศรษฐีอยุธยา” วันที่ 1 สิงหาคมนี้ พร้อมนำรายได้สมทบกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และช่วยเหลือผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนน
วันนี้ ( 30 ก.ค.) นายปริญญา หัสดินทร ณ อยุธยา ขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานปล่อยขบวนรถแห่ประชาสัมพันธ์การประมูลหมายเลขทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 19 หมวดอักษร “ขง” ภายใต้ความหมาย “ขุมทรัพย์เศรษฐี เงินทองยิ่งทวี เศรษฐีอยุธยา” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา
สำหรับการประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้ ได้จัดขบวนรถแห่อย่างยิ่งใหญ่รอบเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา นำโดยรถตุ๊กๆ จากชมรมสามล้อท่องเที่ยวอยุธยา จำนวน 19 คัน พร้อมรถประชาสัมพันธ์และรถบรรทุกที่ตกแต่งอย่างสวยงาม ติดป้ายเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวย สร้างสีสันและดึงดูดความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวตลอดเส้นทาง
การประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร “ขง” จะจัดขึ้นในวันที่ 1 สิงหาคม 2569 เวลา 09.00 น. ณ The Hall 2 ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ www.tabienrod.com หรือสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสำนักงานขนส่งสาขาอำเภอมหาราช
นายปริญญา กล่าวว่า การประมูลครั้งนี้เป็นการประมูลครั้งที่ 19 ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยหมวดอักษร “ขง” มีความหมายมงคลว่า “ขุมทรัพย์เศรษฐี เงินทองยิ่งทวี เศรษฐีอยุธยา” เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทะเบียนรถที่มีความหมายเป็นสิริมงคล ทั้งยังถือเป็นการร่วมทำบุญ เนื่องจากรายได้จากการประมูลทั้งหมดจะนำส่งเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อนำไปสนับสนุนโครงการด้านความปลอดภัยทางถนนทั่วประเทศ รวมถึงช่วยเหลือผู้พิการที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุทางถนน
“ผู้ร่วมประมูลไม่เพียงได้ครอบครองทะเบียนเลขสวยที่มีความหมายเป็นมงคลเท่านั้น แต่ยังได้ร่วมสร้างประโยชน์คืนสู่สังคมไปพร้อมกัน” นายปริญญา กล่าว.