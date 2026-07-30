หยุดเข้าพรรษาคึกคัก! พุทธศาสนิกชนแห่ทำบุญวัดใหญ่ชัยมงคล แน่นตั้งแต่เช้า เสริมสิริมงคลรับวันพระใหญ่

พระนครศรีอยุธยา - วันหยุดเข้าพรรษาคึกคัก พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย-ต่างชาติ หลั่งไหลเข้าวัดใหญ่ชัยมงคล จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมตักบาตร ถวายสังฆทาน ฟังพระธรรมเทศนา และไหว้พระขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล ขณะที่หลายครอบครัวใช้วันหยุดพาบุตรหลานเข้าวัด สืบสานประเพณีอันดีงามของพระพุทธศาสนา
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้ ( 30 ก.ค.) บรรยากาศวันเข้าพรรษา ที่วัดใหญ่ชัยมงคลวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้า โดยมีพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เดินทางเข้าวัดเป็นจำนวนมาก เพื่อร่วมทำบุญเนื่องในวันเข้าพรรษา ทั้งการตักบาตร ถวายสังฆทาน ไหว้พระ ขอพร และร่วมฟังพระธรรมเทศนา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว
ภายในพระอุโบสถและบริเวณวัด ประชาชนพร้อมใจกันรักษาศีล ฟังธรรม และร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของพระพุทธศาสนา โดยมีพระครูสิริชัยมงคล เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคลวรวิหาร นำคณะสงฆ์ประกอบศาสนพิธี พร้อมแสดงพระธรรมเทศนา เพื่อให้พุทธศาสนิกชนน้อมนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีสติและความสุข
วันเข้าพรรษา ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ที่พระสงฆ์จะอธิษฐานจำพรรษาอยู่ ณ วัด ตลอดระยะเวลา 3 เดือนในช่วงฤดูฝน ขณะที่พุทธศาสนิกชนนิยมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และตั้งใจงดเว้นอบายมุข พร้อมประพฤติตนอยู่ในศีลธรรม เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสร้างกุศลในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา
นอกจากนี้ เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการ ทำให้หลายครอบครัวเลือกใช้เวลาพาบุตรหลานเข้าวัดทำบุญและท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภายในวัดจึงเนืองแน่นไปด้วยผู้คน บางส่วนหลังไหว้พระเสร็จได้เดินชมความงดงามของโบราณสถาน พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก และขึ้นสักการะพระเจดีย์ชัยมงคล ซึ่งเป็นโบราณสถานสำคัญของวัด ท่ามกลางบรรยากาศแห่งศรัทธาที่อบอวลตลอดทั้งวัน
ทั้งนี้ คาดว่าตลอดวันเข้าพรรษา วัดต่าง ๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าร่วมทำบุญ ไหว้พระ ขอพร และประกอบศาสนกิจเป็นจำนวนมาก เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวในวันพระใหญ่.