ทุบกำแพงเปิดทางช่วย 6 ครัวเรือนตาบอด รัฐเร่งทำถนนสาธารณะเสร็จใน 15 วัน

อ่างทอง – หน่วยงานรัฐเจรจาเจ้าของที่ดิน ยอมทุบกำแพงเปิดทางช่วยชาวบ้าน 6 หลังคาเรือนเข้า-ออกชั่วคราว 15 วัน พร้อมเร่งสร้างถนนสาธารณะให้แล้วเสร็จภายในกำหนด
วันนี้ ( 30 ก.ค.) นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงพื้นที่ร่วมเจรจากับเจ้าของที่ดิน เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือชาวบ้าน 6 หลังคาเรือนที่ประสบปัญหาไม่มีทางเข้า-ออกบ้าน ที่บริเวณบ้านเลขที่ 13, 14, 16, 16/1, 20 และ 20/9 หมู่ 2 ตำบลศาลาแดง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง า
ผลการเจรจา เจ้าของที่ดินยินยอมให้ทุบกำแพงเปิดทางเข้า-ออกเป็นการชั่วคราว เป็นเวลา 15 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเจรจากับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทองและสำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง ในการใช้พื้นที่สาธารณะจัดทำเส้นทางเข้า-ออกถาวรให้กับชาวบ้าน
ด้านนายรักศักดิ์ เทียนไชย นายอำเภอเมืองอ่างทอง พร้อมด้วยนายสาโรจน์ ลาภหงษ์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลศาลาแดง เปิดเผยว่า ได้เร่งดำเนินการก่อสร้างถนนสาธารณะบริเวณแนวรั้วสำนักงานพาณิชย์จังหวัดและสำนักงานประมงจังหวัด เพื่อใช้เป็นทางเข้า-ออกของชาวบ้านทั้ง 6 หลังคาเรือน โดยตั้งเป้าให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้ตามปกติ
สำหรับปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นหลังเจ้าของที่ดินได้ล้อมรั้วพื้นที่ของตน ส่งผลให้บ้านทั้ง 6 หลังคาเรือน ซึ่งมีประชาชนอาศัยอยู่กว่า 20 คน กลายเป็นพื้นที่ตาบอด ไม่มีทางเข้า-ออก ชาวบ้านต้องใช้บันไดปีนรั้วทุกวันเพื่อเข้า-ออกบ้าน ท่ามกลางความกังวลเรื่องการบุกรุกพื้นที่เอกชน และยังมีผู้ป่วยติดเตียงพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ ทำให้การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและการเข้าถึงบริการฉุกเฉินเป็นไปด้วยความยากลำบาก
ชาวบ้านจึงได้ร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมเพื่อขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ไขปัญหา จนนำไปสู่การเจรจาและการเปิดทางเข้า-ออกชั่วคราวในครั้งนี้ พร้อมเร่งจัดทำถนนสาธารณะ เพื่อให้ชาวบ้านสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติในระยะยาว
วันนี้ ( 30 ก.ค.) นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงพื้นที่ร่วมเจรจากับเจ้าของที่ดิน เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือชาวบ้าน 6 หลังคาเรือนที่ประสบปัญหาไม่มีทางเข้า-ออกบ้าน ที่บริเวณบ้านเลขที่ 13, 14, 16, 16/1, 20 และ 20/9 หมู่ 2 ตำบลศาลาแดง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง า
ผลการเจรจา เจ้าของที่ดินยินยอมให้ทุบกำแพงเปิดทางเข้า-ออกเป็นการชั่วคราว เป็นเวลา 15 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเจรจากับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทองและสำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง ในการใช้พื้นที่สาธารณะจัดทำเส้นทางเข้า-ออกถาวรให้กับชาวบ้าน
ด้านนายรักศักดิ์ เทียนไชย นายอำเภอเมืองอ่างทอง พร้อมด้วยนายสาโรจน์ ลาภหงษ์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลศาลาแดง เปิดเผยว่า ได้เร่งดำเนินการก่อสร้างถนนสาธารณะบริเวณแนวรั้วสำนักงานพาณิชย์จังหวัดและสำนักงานประมงจังหวัด เพื่อใช้เป็นทางเข้า-ออกของชาวบ้านทั้ง 6 หลังคาเรือน โดยตั้งเป้าให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้ตามปกติ
สำหรับปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นหลังเจ้าของที่ดินได้ล้อมรั้วพื้นที่ของตน ส่งผลให้บ้านทั้ง 6 หลังคาเรือน ซึ่งมีประชาชนอาศัยอยู่กว่า 20 คน กลายเป็นพื้นที่ตาบอด ไม่มีทางเข้า-ออก ชาวบ้านต้องใช้บันไดปีนรั้วทุกวันเพื่อเข้า-ออกบ้าน ท่ามกลางความกังวลเรื่องการบุกรุกพื้นที่เอกชน และยังมีผู้ป่วยติดเตียงพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ ทำให้การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและการเข้าถึงบริการฉุกเฉินเป็นไปด้วยความยากลำบาก
ชาวบ้านจึงได้ร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมเพื่อขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ไขปัญหา จนนำไปสู่การเจรจาและการเปิดทางเข้า-ออกชั่วคราวในครั้งนี้ พร้อมเร่งจัดทำถนนสาธารณะ เพื่อให้ชาวบ้านสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติในระยะยาว