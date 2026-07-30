สวนสัตว์เชียงใหม่ นทท.แน่นทุกวันตลอดช่วงหยุดยาว-เปิดประสบการณ์ใหม่สุดฟินร่วมกิจกรรม "เกาพุงคาปิบารา"

เชียงใหม่ - สวนสัตว์เชียงใหม่สุดคึกคัก นักท่องเที่ยวแห่เที่ยวแน่นทุกวันตลอดช่วงวันหยุดยาว พร้อมเปิดประสบการณ์สุดฟินกับกิจกรรมใหม่ล่าสุด “เกาพุงคาปิบารา” เปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชนและครอบครัว เข้าไปป้อนอาหารคาปิบาราอย่างใกล้ชิด พร้อมใช้หวีแปรงขนและเกาพุง
วันนี้(30 ก.ค.69) รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า บรรยากาศการท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาววันฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เป็นไปอย่างคึกคัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สวนสัตว์เชียงใหม่ ซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยว ที่พบว่าทั้งชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดต่างให้ความสนใจพากันเข้าท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจกันอย่างเนืองแน่นทุกวันตลอดช่วงวันหยุดยาวครั้งนี้
ทั้งนี้นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในช่วงหยุดยาวนี้มีประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเข้าเที่ยวชมและพักผ่อนกันที่สวนสัตว์เชียงใหม่อย่างคึกคักทุกวัน โดยทางสวนสัตว์เชียงใหม่ได้จัดการอำนวยความสะดวกและดูแลนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดีในทุกด้าน พร้อมทั้งมีการจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในการอนุรักษ์สัตว์ป่าและธรรมชาติ ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมใหม่ที่กำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในเวลานี้ คือ กิจกรรม "เกาพุงคาปิบารา"
โดยกิจกรรมนี้จะมีการจัดเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ด้วยการเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน และครอบครัว ได้เข้าไปป้อนอาหารคาปิบาราแสนน่ารัก พร้อมกับการใช้หวีแปรงขนและเกาพุงคาปิบารา ทำให้สัตว์เกิดความเพลิดเพลินมีความสุข ซึ่งกิจกรรมนี้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด ของเจ้าหน้าที่ ผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสประสบการณ์ใกล้ชิดกับคาปิบาราอย่างปลอดภัยพร้อมบันทึกภาพความประทับใจในบรรยากาศที่เป็นมิตรกับสัตว์
สำหรับกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) ตามหลักการดูแลสัตว์สมัยใหม่ ที่มุ่งเน้นการลดความเครียด กระตุ้นให้สัตว์แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ และยกระดับคุณภาพชีวิตของสัตว์ในความดูแลโดยการเกาและแปรงขนช่วยให้คาปิบารารู้สึกผ่อนคลาย กระตุ้นการไหลเวียนโลหิต บริเวณผิวหนัง ให้ขนสะอาด แข็งแรง และเงางามยิ่งขึ้น ซึ่งกิจกรรมนี้เกิดขึ้นจากการสังเกตฤติกรรมและวิถีชีวิตในแต่ละวันของคาปิบาราของพนักงานเลี้ยง(keeper’s)
จากนั้นจึงทำการเรียนรู้ความชอบของคาปิบาราเมื่อได้รับอาหารและได้สัมผัสตัวสัตว์ ซึ่งพบว่าจะมีความเพลิดเพลินกับกิจกรรมที่พนักงานเลี้ยงปฏิบัติ เช่น การหวีขนด้วยแปลง การป้อนอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการเกาพุง คาปิบาราจะแสดงพฤติกรรมที่น่ารักด้วยการนอนให้เกาพุงแปรงขนอย่างน่าอัศจรรย์ ทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนและสัตว์ รวมทั้งต่อยอดจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กๆ และเยาวชน ได้ร่วมสัมผัสประสบการณ์เรียนรู้และเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์สัตว์ต่อไป
ทั้งนี้ในปัจจุบันสวนสัตว์เชียงใหม่ มีคาปิบาราที่อยู่ในความดูแลจำนวนทั้งสิ้น 19 ตัว แบ่งเป็นเพศผู้ 8 ตัว และเพศเมีย 11 ตัว โดยอาหารหลัก ได้แก่ ข้าวโพด หญ้า และแครอท เป็นต้น โดยในการเข้าร่วมกิจกรรมเกาพุงคาปิบารา ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ปฏิบัติตามข้อแนะนำ ได้แก่ 1.ทำความสะอาดมือและรองเท้าก่อนเข้าพื้นที่จัดกิจกรรม2.ใช้อุปกรณ์ที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น และ 3.ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม
นอกจากกิจกรรม "เกาพุงคาปิบารา" แล้ว สวนสัตว์เชียงใหม่ยังมีกิจกรรมป้อนอาหารสัตว์ให้บริการทุกวัน จำกัดสิทธิ์วันละ 25 ชุด ได้แก่ การป้อนอาหารคาปิบารา เวลา 10.00-12.00 น.,ป้อนอาหารกวางต่างประเทศ เวลา 10.00-15.00 น. และป้อนอาหารช้างเอเชีย เวลา 13.00-15.00 น. ขณะเดียวกันยังมีกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวร่วมป้อนอาหารเพนกวิน และริงเทลลีเมอร์ โดยต้องจองล่วงหน้าตามรอบที่กำหนดอีกด้วย ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเฟซบุ๊ก"สวนสัตว์เชียงใหม่ Chiang Mai Zoo" หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 5322 1179