(คลิป)ลาวบุกจับคาหนังคาเขา!แก๊งสแกมฯตึก 10 ชั้นเขตเศรษฐกิจฯ“บ่อเต็น”ติดจีน รวบทั้งลาวทั้งต่างชาติกว่า 100 ไทย 22

สามเหลี่ยมทองคำ – สปป.ลาว เปิดปฏิบัติการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ต่อเนื่อง..ล่าสุดบุกค้นตึกสภาการค้าสากล สูง 10 ชั้น กลางเขตเศรษฐกิจพิเศษบ่อเต็นแดนงามติด สป.จีน รวบคาหนังคาเขาทั้งคนลาว-ต่างชาติ ขณะนั่งทำงานออนไลน์หน้าจอคอมพ์ กว่า 100 ราย เป็นคนไทยอีก 22 ราย พร้อมเงินสารพัดสกุล
วันนี้ (30 ก.ค.) กองบัญชาการป้องกันความสงบ (ปกส.) แขวงหลวงน้ำทา สปป.ลาว ได้เผยแพร่ปฏิบัติการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ หลังจากเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจ ปกส.แขวงหลวงน้ำทา ร่วมกับกองบัญชาการ ปกส.เขตบ่อเต็น สปป.ลาว ได้บุกเข้าตรวจค้นตึกสูงชั้นที่ 10 ของสภาการค้าสากล เขตเศรษฐกิจพิเศษบ่อเต็นแดนงาม ชายแดน สปป.ลาว-จีน
ผลการปฏิบัติการสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้จำนวนทั้งหมด 135 คน เป็นชาย 73 คน หญิง 62 คน ขณะกำลังทำงานผ่านระบบออนไลน์อยู่หน้าเครื่องคอมพิวเตอร์ ในจำนวนนี้เป็นชาว สปป.ลาว จำนวน 21 คน เป็นชาย 11 คน หญิง 10 คน , ชาวไทย 22 คน เป็นชาย 10 คน หญิง 12 คน ,ชาวจีนเป็นชายทั้งหมด 8 คน , กัมพูชาเป็นชายทั้งหมด 2 คน และเวียดนาม 82 คน แบ่งเป็นชาย 42 คน และหญิง 40 คน
นอกจากนี้ยังตรวจยึดของกลางเป็นคอมพิวเตอร์ 182 เครื่อง โทรศัพท์มือถือ1,902 เครื่อง โต๊ะ เก้าอี้และอุปกรณ์อื่นๆ อีกเป็นจำนวนมาก เงินกีบประมาณ 6,800,000 กีบ เงินหยวน 55,047 หยวน เงินบาท 1,140 บาท เงินดอลลาร์ 707 ดอลลาร์ เงินดอง 1,900,064 ดอง
ตู้เซฟ 8 ตู้ ภายในตู้เก็บเงินกีบเอาไว้จำนวนประมาณ 416,300,000 กีบ เงินบาท 27,610 บาท เงินหยวน 135,181 หยวน เงินดอลลาร์ 20,950 ดอลลาร์ เงินดอง 20,910,000 ดอง เงินฟิลิปปินส์ 3,000 ดอลลาร์ฟิลิปปินส์ เงินฮ่องกง 170 ดอลลาร์ฮ่องกง เงินกัมพูชา 62,3600 เรียล เงินไต้หวัน 100 ดอลลาร์ไต้หวัน เงินญี่ปุ่น 18,000 เยน
สอบสวนเบื้องต้นทราบว่าทั้งหมดเป็นขบวนการหลอกลวงผู้คน เช่น สร้างโปรไฟล์ปลอมในสื่อสังคมออนไลน์และชักชวนให้คนเข้าไปลงทุนโดยอ้างว่าจะให้ผลตอบแทนสูง หลอกลวงแบบแชร์ลูกโซ่ การหลอกว่าส่งของมีค่าไปให้และให้โอนค่าภาษี การเปิดเว็บไซต์การพนันหรือแอปพลิเคชันปลอมเพื่อหลอกคนเข้าไปเล่น ฯลฯ
ล่าสุดเจ้าหน้าที่ สปป.ลาว ได้นำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดพร้อมของกลางส่งกองบัญชาการ ปกส.แขวงหลวงน้ำทา เพื่อดำเนินคดีและขยายผลตามกฎหมาย สปป.ลาว กรณีชาวต่างชาติได้ประสานกับประเทศต้นทางให้รับทราบอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ได้แจ้งเตือนประชาชนไม่ให้หลงเชื่อการลงทุนที่ไม่มีแหล่งที่มาชัดเจนและหากพบพิรุธให้แจ้งเจ้าหน้าที่โดยทันที.