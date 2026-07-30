(คลิป)แห่ต้นเทียนพรรษาเมืองอุบลฯวันที่ 2 อากาศปลอดโปร่ง นักท่องเที่ยวแห่ชมหนาตา

อุบลราชธานี-งานแห่ต้นเทียนพรรษา จ.อุบลฯ ประจำปี 2569 มีต้นเทียนพรรษาทั้งประเภทต้นเทียนแกะสลัก ประเภทติดพิมพ์ และต้นเทียนโบราณ จำนวน 48 ต้นเข้าร่วมประกวดแข่งขัน โดยการแห่ต้นเทียนพรรษาวันที่ 2 มี น.ส.แนนบุณย์ธิดา สมชัย รมช.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เป็นประธานเปิดงาน และจะประกาศผลการแข่งขันในช่วงค่ำวันนี้
บรรยากาศการแห่ต้นเทียนเข้าพรรษาวันที่สองของจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งใช้ชื่องานว่า “ยล แสง ศิลป์ ถิ่นเมืองธรรม เมืองเทียน” โดยการจัดงานเป็นปีที่ 125 ของประเพณีนี้ มี น.ส.แนนบุณย์ธิดา สมชัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี)เป็นประธานเปิดงานบริเวณหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม ถนนอุปราช ต.ในเมือง อ.เมือง
สำหรับขบวนต้นเทียนแรกเป็นขบวนอัญเชิญต้นเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน ตามด้วยขบวนฟ้อนรำและแห่ต้นเทียนพรรษาประจำปี 2569 โดยขบวนแห่เทียนพรรษาประจำปี 2569 มีขบวนต้นเทียนพรรษาจากคุ้มวัดต่างๆส่งเข้าประกวด 3 ประเภท คือ ต้นเทียนประเภทแกะสลัก ต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ และต้นเทียนโบราณ
โดยเป็นต้นเทียนทั้งประเภทขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก จำนวน 47 ต้น และเป็นต้นเทียนแบบโชว์อีก 1 ต้น รวมมีต้นเทียนเข้าร่วมงานทั้งสิ้น 48 ต้น และคณะกรรมการจะประกาศผลการตัดสินการประกวดต้นเทียนทั้ง 3 ประเภทช่วงค่ำของวันนี้
และทุกขบวนของการแห่ต้นเทียนพรรษา จะมีขบวนฟ้อนรำของสถานศึกษาฟ้อนนำขบวนจำนวน 37 ขบวน และมีอัฒจันทร์ที่นั่งให้นักท่องเที่ยวนั่งชมฟรีจำนวนกว่า 5,000 ที่นั่ง พร้อมทั้งมีจุดแสดงขบวนฟ้อนรำให้ชมรวม 5 จุด เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชมอย่างใกล้ชิด ซึ่งจำนวนที่นั่งมีไม่เพียงพอกับจำนวนนักท่องเที่ยวที่มีมากกว่า 10,000 คน ทำให้มีนักท่องเที่ยวต้องยืนชมอยู่สองข้างทางที่ขบวนแห่ต้นเทียนพรรษาแล่นผ่าน
ส่วนในช่วงค่ำ จะมีการแสดงแสง-เสียง ชุดการแสดง “อัศจรรย์ แสง ศรีอีสาน” งึด (STUNNED) ให้ชมอย่างตระการตา เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับความคุ้มค่าในการมาเที่ยวชมงานประเพณีแห่ต้นเทียนพรรษาด้วย