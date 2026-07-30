(คลิป)นักท่องเที่ยวแห่ขึ้นผาชะนะได อ.โขงเจียม สัมผัสทะเลหมอกวันหยุดยาว

อุบลราชธานี-โชคเข้าข้างนักท่องเที่ยวแห่สัมผัสทะเลหมอกช่วงหน้าฝนที่ “ผาชะนะได” รับวันหยุดยาวเข้าพรรษา หลังร่วมชมงานประเพณีแห่เทียนอุบลราชธานีแล้ว
บรรยากาศการท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลเข้าพรรษาที่จังหวัดอุบลราชธานีคึกคักเป็นอย่างมาก โดยหลังจากนักท่องเที่ยวร่วมชมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาในตัวเมืองแล้ว ต่างเดินทางต่อเพื่อไปพักผ่อนและสัมผัสความงามของธรรมชาติที่ ผาชะนะได อำเภอโขงเจียม ซึ่งเป็นจุดชมแสงแรกและดวงอาทิตย์ขึ้นก่อนใครในสยาม ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติผาแต้ม อ.โขงเจียม
เนื่องจากในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาในพื้นที่อำเภอโขงเจียม ซึ่งตั้งอยู่ติดชายแดนไทย-ลาว มีฝนตกหนักเป็นบริเวณกว้าง ทำให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปกางเต็นท์พักแรม รวมถึงกลุ่มที่ขับรถยนต์ขึ้นไปตั้งแต่เช้ามืด เพื่อรอชมพระอาทิตย์ขึ้นในช่วงเวลา 05.45 น. แม้จะพลาดชมดวงอาทิตย์โผล่พ้นขอบฟ้าฝั่งประเทศลาว
แต่กลับได้รับความประทับใจ เมื่อได้พบกับทะเลหมอกสีขาวบริสุทธิ์ ลอยปกคลุมเหนือแม่น้ำโขง ซึ่งเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติผาแต้มระบุว่า เป็นปรากฏการณ์ทะเลหมอกเหนือแม่น้ำโขงที่ผาชะนะไดรอบแรกของปีนี้ สร้างความตื่นตาตื่นใจและรอยยิ้มให้กับนักท่องเที่ยวที่พากันเก็บภาพความประทับใจของทะเลหมอกที่เกิดขึ้นครั้งนี้
แต่กลับได้รับความประทับใจ เมื่อได้พบกับทะเลหมอกสีขาวบริสุทธิ์ ลอยปกคลุมเหนือแม่น้ำโขง ซึ่งเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติผาแต้มระบุว่า เป็นปรากฏการณ์ทะเลหมอกเหนือแม่น้ำโขงที่ผาชะนะไดรอบแรกของปีนี้ สร้างความตื่นตาตื่นใจและรอยยิ้มให้กับนักท่องเที่ยวที่พากันเก็บภาพความประทับใจของทะเลหมอกที่เกิดขึ้นครั้งนี้