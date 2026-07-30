(คลิป)ย่าร่ำไห้!ไม่เชื่อหลานฆ่าตัวตายขอทราบสาเหตุที่แท้จริง เผย“ฮลุน”บอกย่าจะซื้อชุดคาราโอเกะมาร้องเพลงปีใหม่

กาฬสินธุ์-ย่า “ฮลุน โซโล” ยอมรับหลานชายเสียชีวิตแล้วที่ ”จอร์เจีย“ หลังกระทรวงการต่างประเทศแจ้งข่าวเมื่อคืน แต่ไม่เชื่อว่า “ฮลุน” หลานรักฆ่าตัวตายเพราะเป็นคนร่าเริง เหล้าไม่กิน บุหรี่ไม่สูบ เด็กๆชาวบ้านรัก จึงขอทราบสาเหตุที่แท้จริง ขณะที่หลายหน่วยงาน เพื่อนบ้านและแอฟซีแห่ให้กำลังใจ ส่วนการเตรียมการงานศพรอการประสานชัดเจนจากกระทรวงการต่างประเทศ
วันนี้( 30 ก.ค.) เวลา 08.30 น. ที่บ้านของฮลุน โซโล่ หรือ หรือ นายบวรทัต เป็งสุข อายุ 26 ปี ใน ต.สมเด็จ อ.สมเด็ จ.กาฬสินธุ์ ยูทูบเบอร์สายแบกเป้เที่ยวชาวไทย ที่หายตัวปริศนาที่ประเทศจอร์เจีย ทีมข่าวจากหลายสำนักฯ เฝ้าติดตามข่าวของฮลุน โดยกลางดึกคืนที่ผ่านมา กระทรวงการต่างประเทศ ได้แจ้งข่าวมายังครอบครัวของฮลุน ยืนยันผ่านพี่ชาย-พี่สาวของฮลุนว่าร่างที่พบในโรงแรมแห่งหนึ่งใน ”จอร์เจีย“ คือศพของ นายบวรทัต เป็งสุข ยูทูบเบอร์ชื่อดังแน่นอน
รายงานแจ้งว่าทันทีที่ ได้รับแจ้งข่าว ครอบครัวของฮลุน ได้ร้องไห้ด้วยด้วยความเสียใจ โดยเฉพาะ ”นางสม เป็งสุข“ ย่าของฮลุนร้องไห้เสียใจเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามช่วงเวลาประมาณ 04.00 น.ที่ผ่านมา พี่ชาย พี่สาว ของ “ฮลุน” ได้มีรถตู้มารับเพื่อไปออกรายการทีวีช่องดัง โดยบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้ามีเพื่อนบ้าน นักการเมืองท้องถิ่น รวมถึงแอฟซีของ “ฮลุน” ทยอยเดินทางมาให้กำลังใจคุณย่าสม ขณะที่ นายอำเภอสมเด็จ - ตำรวจพื้นที่ได้เข้ามาดูแลความเรียบร้อย
นางสม เป็งสุข ย่าที่ฮลุนรักและผูกพันมาก เปิดเผยว่า ได้รับการยืนยันตั้งแต่เมื่อคืนว่าหลานชาย “ฮลุน” เสียชีวิตแล้ว รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมาก รู้สึกเสียดาย เสียใจที่เอาอายุมาน้อยเหลือเกิน “ฮลุน” เป็นคนดี มีความพรากเพียรและมีความกตัญญู เป็นคนที่มีนิสัยร่าเริงแจ่มใจ เมื่อเวลาที่อยู่ที่บ้านเด็กๆในหมู่บ้าน เพื่อนบ้านก็จะมาหาที่อยู่กันอย่างมีความสุข ส่วนสาเหตุการตายที่ข่าวออกมาว่าฆ่าตัวตาย ตนจึงไม่เชื่อเด็ดขาด หลานชายคนนี้ไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี่ การฆ่าตัวตายจึงเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลย
“ฮลุนหลานชายตั้งแต่เรียนจบมา เมื่อเวลาย่า อยากได้อะไรหลานชายคนนี้ก็จะหามาให้ทุกอย่าง อยากกินอะไรก็พยามหามาให้กิน แม้แต่ของกินแปลกๆที่มาจากต่างประเทศที่หลานไปเที่ยวก็จะนำมาให้ย่าก่อนเสมอมา ล่าสุด ก่อนที่ “ฮลุน” จะเดินทางไปที่ จอร์เจีย ก็มาถามย่าว่าอยากได้อะไร ก็เลยบอกไปว่าอยากได้ชุดคาราโอเกะมาร้องเพลง เขาก็รับปากจะซื้อมาให้ คิดว่าปลายปีนี้จะได้ร้องเพลงร่วมกันกับหลานชาย แต่ตอนนี้จะไม่ได้ร้องแล้ว เสียใจจริงๆ”ย่าสมเล่าด้วยเสียงสั่นเครือ
ขณะที่บรรดาญาติของฮลุนต่างเชื่อว่าการเสียชีวิตของฮลุนมีความผิดปกติอย่างแน่นอน โดยสงสัยตั้งแต่ไทม์ไลน์การพบศพตามข่าวที่มีการรายงานว่า ตำรวจจอร์เจีย พบศพภายในโรงแรมและติดต่อญาติไม่ได้ ทั้งที่เขาใช้พาสปอต์เป็นหลักฐานในการเช็คอินเข้าพักโรงแรมอยู่แล้ว จึงต้องการความกระจ่างว่าสาเหตุการเสียชีวิตของ “ฮลุน ” ในครั้งนี้แท้จริงเพราะสาเหตุใดกันแน่
สำหรับการเตรียมงานศพของ “ฮลุน” ขณะนี้ญาติยังไม่ได้ดำเนินการอย่างใด เพราะต้องรอการประสานกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในไทยและจอร์เจีย และยังไม่มีรายงานที่ชัดเจนว่าจะมีการนำศพกลับมาบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิด หรือจะให้มีการฌาปนกิจที่จอร์เจีย แล้วจึงนำกระดูกกลับมาทำบุญบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิด อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ จะต้องมีการปรึกษาหารือกันภายในครอบครัวก่อน