ยังไร้วี่แวว "สองพี่น้องชาวรัสเซีย" ตร.ส่ง 2 สุนัขดมกลิ่นช่วยตามหาเบาะแสในพื้นที่ต้องสงสัย

ศูนย์ข่าวศรีราชา- ยังไร้วี่แวว" สองพี่น้องชาวรัสเซีย" ล่าสุดตำรวจส่ง 2 สุนัขดมกลิ่น “ญาญ่า-ฮันเตอร์” ช่วยหาเบาะแสบริเวณหน้าสวนช้างเขาชีจรรย์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ส่วนป้าแท้ “ไอ้ป๋อง”ต้องสงสัยลักพาตัววอนหลานมอบตัวหากทำผิดจริง
วันนี้ ( 30 ก.ค.)ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าการติดตามหาตัว MISS.DIANA NAZIMOVA อายุ 22 ปี ( ไดเอน่า นาซีโมว่า ) และ MR.ROMAN NAZIMOVA อายุ 17 ปี ( โรมัน นาซีโมว่า ) สองพี่น้องชาวรัสเซีย ที่ได้หายตัวไปตั้งแต่เช้ามืดวันที่ 26 ก.ค.ที่ผ่านมา หลังมีการพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นเอดีวี 150 สี ดำเทา ทะเบียน 4กษ 637 ของสองพี่น้องถูกชำแหละแยกชิ้นส่วนฝังดินไว้ที่ บริเวณป่าช้าเก่าทุ่งหลวง ใกล้แยกชากแตง ( ห่างจากถนนนาจอมเทียน - มอเตอร์เวย์มาบตาพุต ประมาณ 200 เมตร พื้นที่ ม. 9 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
ขณะที่เจ้าหน้าที่และชาวบ้านหลายร้อยคนยังคงปูพรมค้นหาตัว แต่ก็ยังไร้วี่แววนั้น
ล่าสุดเมื่อเวลา 10.00 น. ที่ผ่านมา พล.ต.ต.เกียรติศักดิ์ สระทองออย ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 2 (ผบก.สส.ภ.2) ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ สนธิกำลังร่วมฝ่ายปกครองอำเภอบางละมุง และสุนัขตำรวจ ประกอบด้วย สุนัขตำรวจโท “ญาญ่า” และ สุนัขตำรวจโท “ฮันเตอร์” ปฏิบัติการค้นหาเบาะแสในพื้นที่ต้องสงสัยบริเวณหน้าสวนช้างเขาชีจรรย์
และยังได้แบ่งกำลังออกเป็นหลายชุดกระจายค้นหาตามจุดต่าง ๆ ทั้งในพื้นที่ ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ และ ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง พร้อมจำลองสถานการณ์และวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ก่อเหตุ หากมีการนำพยานหลักฐานหรือศพไปอำพราง ควรเป็นบริเวณใด ก่อนเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายอย่างละเอียด
นอกจากนั้นยังได้นำเสื้อผ้าของผู้สูญหายทั้งสองคน ให้สุนัขตำรวจดมกลิ่น ก่อนเข้าตรวจค้นบริเวณบ่อน้ำและตึกร้างในพื้นที่ ต.นาจอมเทียน ซึ่งอยู่ใกล้จุดที่เชื่อว่าเป็นพื้นที่เชื่อมโยงกับการหายตัวของทั้งสอง
ส่วนกระแสข่าวที่ระบุว่า ผู้สูญหายอาจเดินทางไป จ.จันทบุรี ชุดสืบสวนเผยว่าได้ส่งกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบแล้ว แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่พบข้อมูลและยืนยันว่า สองพี่น้องชาวรัสเซีย ไม่ได้เดินทางออกนอกพื้นที่แต่อย่างใด
ป้าแท้ๆ "ไอ้ป๋อง" ผู้ต้องสงสัยลักพาตัวสองพี่น้องชาวรัสเซีย วอนหลานมอบตัว
ด้าน นางรัตน์ อายุ 74ปี ป้าแท้ๆของนายป๋อง หรือ นายฑณา เกิดทอง อายุ 43 ปี ผู้ต้องสงสัยคดีลักพาตัวสองพี่น้องชาวรัสเซียเ ผยกับผู้สื่อข่าวว่า นายป๋อง เพิ่งพ้นโทษมาได้ไม่ถึง 2 เดือน และมาหาตนเองไม่ถึง 3-4 ครั้ง โดยครั้งล่าสุดที่เข้ามาหาคือเมื่อเวลาประมาณ 21.00น.วันที่ 27 ก.ค.ที่ผ่านมา และยังบอกว่าจะไปจันทบุรี เพราะลูกป่วย จึงทำให้มั่นใจว่า นายป๋อง น่าจะหนีไป จ.จันทบุรี
นอกจากนี้ยังยอมรับว่าหลานชาย เป็นคนเกเร ชอบใช้ความรุนแรง เนื่องจากเคยถูกพ่อแท้ๆ ทารุณอย่างโหดเหี้ยม โดยใช้เชือกผูกข้อมือแล้วจับแหวน ก่อนจะใช้สายไฟฟาด ซ้ำยังถูกสาดน้ำจนตัวเปียกโชก ก่อนจะใช้ไฟฟ้าช็อต และที่ผ่านมา นายป๋อง ไม่เคยให้เบอร์โทรศัพท์หรือเบอร์ติดต่อ
พร้อมทั้งอยากฝากบอกไปถึง นายป๋อง ให้ออกมามอบตัวหากกระทำผิดจริง และหากมอบตัว ตนเอง ยังมีโอกาสไปเยี่ยม แต่หากว่าตายก็คงต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของกู้ภัยฯ
ทั้งนี้ยังมีรายงานเพิ่มเติมว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เชิญตัวเมียของ นายธง ผู้ต้องสงสัยอีกรายที่คาดว่าน่าจะร่วมมือกับ นายป๋อง ก่อเหตุลักพาตัวสองพี่น้องชาวรัสเซีย ไปสอบปากคำในเบื้องต้นซึ่งเจ้าตัวยืนยันว่า ไม่เจอตัวนายธงตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค.2568
นอกจากนั้น ผู้สื่อข่าวยัง ได้รับข้อมูลจากชาวบ้านไม่ต่ำกว่า 5 คนว่า ช่วง วันที่ 29 ก.ค.ที่ผ่านมาได้ยินเสียง นายธง ร้องขอความช่วยเหลือแบบสุดชีวิต และยังพากันเชื่อว่า นายธง น่าจะถูกฆ่าปิดปากแล้ว ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง