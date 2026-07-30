(คลิป)พื้นที่ใกล้ย่านเศรษฐกิจหน้า ม.พะเยา อ่วมอีก!ฝนตกหนักชาวบ้านเชื่อคันดินทางรถไฟขวางทำน้ำท่วมซ้ำ

พะเยา – ฝนถล่มทั้งคืน..ชาวบ้านเชื่อปมคันดินขนานทางรถไฟเด่นชัย-เชียงของ ยังขวางทางแม้ปรับระดับความสูงลง แต่ยังทำน้ำไหลไม่ทัน ท่วมบ้านแม่กาหม้อแกงทอง ใกล้ย่านเศรษฐกิจหน้า ม.พะเยา ที่เคยเกิดน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี 67 มาแล้ว
หลังจากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งคืน(29-30 ก.ค.) ทำให้หลายพื้นที่ของจังหวัดพะเยา เกิดน้ำท่วมขัง โดยเฉพาะบริเวณ บ้านแม่กาหม้อแกงทอง หมู่ 1 และซอยหอวิทยา ตำบลแม่กา อ.เมืองพะเยา ระดับน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและถนน ทำให้การสัญจรเป็นไปด้วยความยากลำบาก ชาวบ้านต้องเดินเท้าลัดน้ำ รถขนาดเล็กต้องใช้ความระมัดระวังในการสัญจรผ่านพื้นที่ดังกล่าว
ชาวบ้านในพื้นที่ระบุว่า จุดที่เกิดน้ำท่วมอยู่ใกล้กับโครงการก่อสร้างทางรถไฟเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ซึ่งมีการก่อสร้างคันดินขนานไปกับทางรถไฟ ปรับเปลี่ยนแนวทางระบายน้ำ เมื่อเกิดฝนตกหนัก น้ำระบายได้ไม่ทัน เอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนและผิวการจราจร ส่งผลกระทบต่อการเดินทางและการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนในพื้นที่
ขณะที่สถานการณ์ล่าสุด ยังคงมีฝนตกลงมาเป็นระยะ ทำให้ชาวบ้านต่างกังวลว่าหากยังมีฝนตกต่อเนื่อง น้ำอาจสะสมเพิ่มขึ้นและระบายไม่ทัน ส่งผลให้ระดับน้ำสูงขึ้นและสร้างความเดือดร้อนเป็นวงกว้าง
ชาวบ้านเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบระบบระบายน้ำบริเวณโครงการก่อสร้างทางรถไฟ พร้อมหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากฝนตกหนักในช่วงนี้
ทั้งนี้ คันดินดังกล่าวเดิมมีความสูงมากกว่านี้ กระทั่งถูกตั้งข้อสังเกตว่า เป็นสาเหตุทำให้เกิดน้ำท่วมหนักย่านเศรษฐกิจบริเวณหน้า ม.พะเยา เมื่อเช้าตรู่ของวันที่ 17 กันยายน 67 ที่ผ่านมา ซึ่งวันนั้นวัดปริมาณน้ำฝนได้ 106 มิลลิเมตรภายในเวลาเพียง 2 ชั่วโมง
โดยชาวบ้านตั้งข้อสังเกตว่า การเปิดหน้าดินหรือถมดินคันทางกีดขวางทางน้ำและคลองแม่กาหลวง ทำให้น้ำหลากลงสู่อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำไม่ทันและทะลักเข้าท่วมชุมชนหอพักหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา แต่การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้ออกมาชี้แจงยืนยันว่าเหตุดังกล่าวเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องและมีสิ่งปลูกสร้างกีดขวางทางน้ำตามธรรมชาติ ไม่ได้เกิดจากปัญหาของการก่อสร้างทางรถไฟแต่อย่างใด