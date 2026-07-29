(คลิป)ย่าเชื่อ “ฮลุน”ยังไม่ตาย แม้เสียชีวิตก็ไม่เชื่อว่า “ฮลุน โซโล” จะฆ่าตัวตาย เพราะกำลังหาเงินมาสร้างบ้านให้ย่า ขอเทวดาคุ้มครอง

กาฬสินธุ์-เปิดใจ ย่า-ญาติพี่น้อง “ฮลุน โซโล่” ยูทูปเบอร์ไทย จิตใจยังเข้มแข็ง แม้โลกโซเชียลรายงานเหตุเสียชีวิตที่เมืองหลวงจอร์เจีย ไม่เชื่อเพราะทางบ้านยังไม่รับการยืนยันเป็นทางการ แม้เสียชีวิตก็ไม่เชื่อว่าหลานชายฆ่าตัวตาย เพราะเป็นคนร่าเริงและกำลังเก็บเงินสร้างบ้านให้ย่า ขณะที่พี่สาวยอมรับมีเพจดังติดต่อสอบถาม บางสำนักก็บอกว่าเสียชีวิตแล้วแต่ไม่ยืนยัน ขอบคุณที่หวังดี แต่เชื่อว่ายังมีชีวิต วิงวอนเทวดาคุ้มครองขอให้ “ฮลุน” กลับมาบ้านอย่างปลอดภัย
เมื่อเวลา 21.50 น. วันนี้(29ก.ค.)ที่บ้านเลขที่ 340 บ้านสี่แยก หมู่ 10 สี่แยก ต.สมเด็จ อ.สมเด็ จ.กาฬสินธุ์ บ้านของ ฮลุน โซโล หรือ นายบวรทัต เป็งสุข ยูทูบเบอร์สายแบกเป้เที่ยวชาวไทยที่หายตัวปริศนาที่ประเทศจอร์เจีย ผู้สื่อข่าวยังเฝ้าติดตามกระแสข่าวของฮลุน จากสื่อโซเชียล และจากประเทศจอร์เจียออกมาเป็นระยะ แต่ทางญาติยังไม่ปักใจเชื่อ เพราะยังไม่ได้รับการยืนยืนจากทางกงสุล
ย่าสม เปล่งสุข กล่าวว่า ณ ตอนนี้ ตนยังเชื่อว่าหลานชายยังมีชีวิตอยู่ และอยากให้ทุกคน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันติดตามตัวหลานกลับบ้านอย่างปลอดภัย หากหลานได้ยินข่าวนี้ก็ไห้รีบกลับมา เพราะญาติพี่น้องรอต้อนรับอยู่ ส่วนกรณีมีกระแสข่าวว่า หากหลานเสียชีวิต เนื่องจากฆ่าตัวตายนั้น ไม่เชื่อโดยเด็ดขาด เพราะว่าหลานขชายเป็นคนนิสัยร่าเริง แจ่มใส อัธยาศัยดี เป็นที่รักของคนอื่น ไม่มีศัตรู หรือขัดแย้งกับใคร ทั้งอยู่ระหว่างการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้ย่า หาเงินมาสร้างบ้าน หากเสียชีวิตจริง ไม่เชื่อว่าฆ่าตัวตายแน่นอน ก็ขอให้เทวดาตุ้มครอง
ด้าน นางสาวพรสวรรค์ ม่วงนิกร อายุ 40 ปี น้าฮลุน โซโล่ เปิดใจว่าขณะนี้ทุกคนก็ยังไม่มีใครเชื่อว่าหลานชายจะเสียชีวิต เพราะยังไม่มีใครหรือหน่วยงานใดยืนยัน เพราะไม่มีหลักฐานอะไรมายืนยันว่าเป็นตัวหลานชาย ทั้งภาพถ่าย สภาพศพ พาสปอร์ต ไม่มีอะไรมายืนยันได้เลย
ขณะที่ นางสาวบรลักษณ์ เปล่งสุข พี่สาวฮลุน กล่าวว่า ทางญาติและครอบครัวไม่สามารถยืนยันหรือคอนเฟิร์มได้เลยว่าน้อ งชายเสียชีวิต ตอบไม่ได้เลยว่าอะไร ยังไง แบบไหน เพราะยังไม่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยืนยันหรือแจ้งข่าวมา ซึ่งมีเพียงเพจต่างๆที่ช่วยกันตามหาน้องชาย โทรมาแจ้งข่าวเท่านั้น แต่ไม่มีใครยืนยัน 100% เสียชีวิต ดังนั้นเวลานี้ จึงไม่ปักใจเชื่อว่าเสียชีวิต