ข่าวสะพัดพบร่าง “ฮลุน โซโล่” ครอบครัวยังมีหวัง รอผลยืนยันจากกงสุล

กาฬสินธุ์-เศร้าทุกแพล็ตฟอร์มโลกโซเชียล แชร์ข่าวร้ายพบร่าง “ฮลุน โซโล่” แล้ว ญาติยังอยู่ระหว่างทำใจ ย้ำรอคำตอบจากทางกงสุลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังหวัง ฮลุน ยังไม่เสียชีวิต รอยืนยันความชัดเจนจากกงสุลอย่างเป็นทางการ
จากกรณีนายสมศักดิ์ บุตรศรี พี่ชายฮลุนได้โพสต์ขอความช่วยเหลือจากชาวสโซเชียลติดตามน้องชายและชาวเน็ตช่วยกันแชร์ตามแพล็ตฟอร็มต่างๆ ทำให้บรรยากาศตลอดทั้งวันของวันนี้ดีขึ้นและเต็มไปด้วยความหวัง ว่าจะได้พบเบาะแสและเจอตัวฮลุนที่ประเทศจอร์เจีย ด้วยความปลอดภัย
แต่ช่วงค่ำถึงขณะนี้ กลับมีการโพสต์และแชร์ทางโซเชียลอย่างแพร่หลาย ถึงข่าวการเสียชีวิต ซึ่งน้างความสะเทือนใจ ทำให้บรรยากาศที่บ้านของฮลุน ที่มีย่าสม เปล่งสุข และครอบครัว ประกอบด้วยนางสาวบวรลักษณ์ เป็งสุข พี่สาวและนายสมศักดิ์ บุตรศรี พี่ชายอยู่ในอาการเศร้าหมอง แต่ทั้ง 3 คนและญาติๆทุกคนก็ยังหวังว่าฮลุนยังปลอดภัย เพราะยังไม่ได้รับการยืนยัน ต้องรอความชัดเจนจากทางกงสุลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าว
ล่าสุดเมื่อเวลา 20.30 น. วันนี้ ( 29 ก.ค.) ที่บ้านเลขที่ 340 บ้านสี่แยก หมู่ 10 สี่แยก ต.สมเด็จ อ.สมเด็ จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นบ้านพักของฮลุน โซโล่ หรือชื่อจริงนายบวรทัต เป็งสุข ยูทูบเบอร์สายแบกเป้เที่ยว ชาวไทยที่หายตัวปริศนาที่ประเทศจอร์เจีย ญาติๆของฮลุน ต่างเฝ้าติดตามข่าวของฮลุน
นางสาวบวรลักษณ์ เป็งสุข พี่สาวฮลุน กล่าวว่าตลอดทั้งวันนี้ ได้รับข้อความจากโซเชียลแจ้งว่า น้องชายเสียชีวิต แต่ทางบ้านยังไม่ได้รับการยืนยันจากกงสุลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด ซึ่งข่าวทางโซเชียลที่ออกมา ทำให้ชาวบ้านมาสอบถามข้อเท็จจริงด้วยความเป็นห่วง ทุกคนต่างภาวนาว่าข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริง สำหรับตนและครอบครัว ที่เห็นข่าวทางโซเชียล เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง ต้องรอความชัดเจนจากทางกงสุลว่า “ฮลุน” ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตจริงหรือไม่
ขณะที่นายวิรัตน์ ราชชาลี นายอำเภอสมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ผู้นำชุมชนเข้าเยี่ยม ให้กำลังใจครอบครัวฮลุน โซโล่ ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้า แต่ทุกคนก็เฝ้าภาวนา พร้อมวิงวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไม่อยากให้ข่าวที่แชร์ตามโซเชียลเป็นความจริง พร้อมหวังว่าปาฏิหาริย์จะมีจริง ว่าตัวฮลุนยังปลอดภัย และขอบคุณทุกกำลังใจ และชาวเน็ตที่ช่วยกันโพสต์ช่วยกันแชร์ตามหาเบาะแสฮลุน ตลอดหลายวันที่ผ่านมา