แชมป์เก่าร่วง! แรงงานชาวมอญโค่นเจ้าถิ่น กินหอยทอด ซัด 1 กก. หมดใน 4 นาที คว้าแชมป์มหกรรมหอยทอด

สมุทรสงคราม - ศึกกินหอยทอดสุดมันส์ในงาน “มหกรรมหอยทอดสมุทรสงคราม” พลิกล็อกเมื่อแรงงานชาวมอญวัย 36 ปี โชว์ฟอร์มสุดแกร่ง กินหอยทอดน้ำหนัก 1 กิโลกรัมหมดภายเพียง 4 นาที โค่นแชมป์เก่าคว้าเงินรางวัล 2,000 บาท ท่ามกลางเสียงเชียร์สนั่นวัดบางน้อย หลังเสร็จพิธีแห่เทียนพรรษาทางน้ำอันยิ่งใหญ่
วันนี้ (29 ก.ค.) ที่วัดบางน้อย หรือ “วัดพระนอนแสนเหรียญ” ตำบลจอมปลวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลจอมปลวก และวัดบางน้อย จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาทางน้ำ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2569
ภายในงานมีขบวนเรือประดับตกแต่งอย่างสวยงามกว่า 20 ลำ ออกเดินทางจากท่าน้ำหน้าที่ว่าการอำเภอบางคนที โดยมีนายเจษฎา ญาณประภาศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานปล่อยขบวน ล่องไปตามแม่น้ำแม่กลองเข้าสู่คลองบางน้อย เพื่อนำเทียนพรรษาไปถวายยังวัดบางน้อย สืบสานประเพณีอันดีงามและถวายเป็นพุทธบูชา
เมื่อขบวนเรือถึงวัดบางน้อย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน ร่วมถวายเทียนพรรษาแก่ 9 วัดในพื้นที่ ได้แก่ วัดบางคนทีนอก วัดเกาะใหญ่ วัดเกาะแก้ว วัดไทร วัดปากง่าม วัดบางน้อย วัดบางคนทีใน วัดตะโหนดราย และวัดกลางเหนือ พร้อมถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ 9 รูป ท่ามกลางประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก
หลังเสร็จพิธีทางศาสนา บรรยากาศเปลี่ยนเป็นความคึกคักกับ “มหกรรมหอยทอด” ซึ่งพระครูสมุทรคุณาธาร เจ้าอาวาสวัดบางน้อย ร่วมกับคณะกรรมการวัดจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมอาชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน โดยรวบรวมร้านหอยทอดชื่อดังกว่า 30 ร้าน มาเปิดเตาปรุงหอยทอดแจกประชาชนและนักท่องเที่ยวรับประทานฟรี ทำให้มีผู้คนต่อแถวรอชิมกันอย่างเนืองแน่นตลอดทั้งงาน
ไฮไลต์สำคัญอยู่ที่การแข่งขันกินหอยทอดน้ำหนัก 1 กิโลกรัม ชิงเงินรางวัลรวม 5,500 บาท โดยมีผู้เข้าแข่งขัน 30 คน จับสลากเลือกร้านหอยทอดแบบสุ่ม ก่อนเริ่มประชันความเร็วและความอึดในการกิน ทันทีที่เสียงสัญญาณดังขึ้น ผู้เข้าแข่งขันต่างเร่งตักหอยทอดเข้าปากอย่างเต็มกำลัง บางคนใช้ทั้งช้อนและมือเพื่อทำเวลา บางรายถึงกับสำลักแต่ยังไม่ยอมแพ้ เสียงเชียร์จากกองเชียร์ดังสนั่นสร้างสีสันและความสนุกสนานตลอดการแข่งขัน
ผลการแข่งขันปรากฏว่า นายหวาน อายุ 36 ปี แรงงานชาวมอญที่ทำงานในล้งมะพร้าว ตำบลยายแพง สร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการโค่นแชมป์เก่า นายชลธิต พวงจันทร์ หลังซัดหอยทอด 1 กิโลกรัมหมดภายในเวลาเพียง 4 นาที คว้าแชมป์พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายอาริยะ แย้มชุ่ม อายุ 26 ปี ชาวตำบลกระดังงา รับเงินรางวัล 1,500 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวเอื้อมพร ภาณุรักษ์ อายุ 58 ปี ชาวตำบลดอนมโนรา รับเงินรางวัล 1,000 บาท ส่วนรางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 500 บาท ได้แก่ นายนินนาค เวชกิจ ชาวตำบลอัมพวา และนางสาวนิสานาถ เดโชชัย ชาวตำบลท่าคา โดยมีนายรนัสถ์ชัย พุ่มเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นายเจษฎา ญาณประภาศิริ นายก อบจ.สมุทรสงคราม และพระครูสมุทรคุณาธาร ร่วมมอบรางวัลแก่ผู้ชนะ
พระครูสมุทรคุณาธาร เจ้าอาวาสวัดบางน้อย กล่าวว่า มหกรรมหอยทอดไม่เพียงสร้างสีสันและความสนุกสนานในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา แต่ยังช่วยส่งเสริมอาชีพผู้ประกอบการท้องถิ่น กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และผลักดัน “หอยทอดเมืองแม่กลอง” ให้เป็นเมนูอัตลักษณ์ของจังหวัดสมุทรสงคราม สร้างทั้งความอิ่มบุญ อิ่มท้อง และรายได้ให้กับชุมชนควบคู่กันไป