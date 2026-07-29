งดงามทรงคุณค่า! เทศบาลตำบลกุดสิม จัดใหญ่งานแห่เทียนพรรษา 2569 สืบสานวิถีผู้ไทเขาวง

กาฬสินธุ์-เทศบาลตำบลกุดสิม ผนึกอบจ.กาฬสินธุ์ จัดใหญ่! งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2569 โชว์อัตลักษณ์วิถีชาวชีวิตชาวผู้ไทเขาวง สืบสานอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี อันดีงามของท้องถิ่น และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง
วันนี้ ( 29 ก.ค.) ที่สนามโรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ นายธนภัทร ณ ระนอง รองผู้ว่าราชการจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2569 ซึ่งเทศบาลตำบลกุดสิม ร่วมกับ อบจ.กาฬสินธุ์ ส่วนราชการอำเภอเขาวง สภาวัฒนธรรมอำเภอเขาวง ประชาชนชาวอ.เขาวง จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ สืบสานรักษาไว้ ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ที่แสดงถึงอัตลักษณ์วิถีชาวชีวิตของชาวผู้ไทเขาวง
มีร้อยโทธวัชชัย เห็มวัง นายอำเภอเขาวง พร้อมด้วยพ.ต.อ.สมชาย ภูกองชนะ ผกก.สภ.เขาวง, นายภูมินทร์ ภูมิเขตร ส.จ.อำเภอกุฉินารายณ์ ประธานสภาอบจ.กาฬสินธุ์, นางสาววิภาวี บุญเรือง นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำชุมชน นักเรียน เยาวชน ประชาชนชาวอำเภอเขาวง อำเภอใกล้เคียง และนักท่องเที่ยว ร่วมงานอย่างพร้อมเพียง
ภายในงานพบว่า นางรำจากชุมชนต่างๆ พร้อมด้วยนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่กว่า 1,000 คน พร้อมใจกันกันแต่งกาย สวมชุดผ้าพื้นเมืองชาวผู้ไทเขาวง และผ้าไหมแพรวา แสดงถึงอัตลักษณ์ของชาวผู้ไทเขาวง ร่วมกันฟ้อนผู้ไทตามจังหวะเพลงอย่างพร้อมเพียง โดยจัดริ้วขบวนแห่เทียนพรรษา ขบวนประกวดต้นเทียน และประกวดขบวนแห่จากวัด ชุมชน และโรงเรียนต่างๆทั้ง 12 ขบวน สร้างความตื่นตา ตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวและผู้มาร่วมงานอย่างมาก
นางสาววิภาวี บุญเรือง นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม กล่าวว่าประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา เป็นประเพณีอันเก่าแก่ และมีความสำคัญทางพระพุทธศาสนา เทศบาลตำบลกุดสิมได้ร่วมกับส่วนราชการ อปท.ในพื้นที่ ผู้นำชุมชน และประชาชนจัดขึ้นทุกปี โดยปีนี้จัดขึ้นตรงกับวันอาสาฬหบูชา เพื่อส่งเสริม และอนุรักษ์สืบสานรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมที่แสดงถึงอัตลักษณ์วิถีชาวชีวิตของชาวผู้ไทเขาวง
นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมกิจกรรมที่ร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สร้างรายได้สู่ชุมชน และเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมกิจกรรมส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะอีกด้วย