สลด! หนุ่ม 19 จมหายต่อหน้าเพื่อน หลังลงเล่นน้ำริมเขื่อนแลนด์มาร์คหุ่นปั้นเด็กดิน ค้นหานานกว่า 7 ชั่วโมงพบร่าง

ราชบุรี - เกิดเหตุสลดเมื่อหนุ่มวัย 19 ปี จมหายต่อหน้าเพื่อน หลังชักชวนกันลงเล่นน้ำบริเวณริมเขื่อนแม่น้ำแม่กลอง จุดแลนด์มาร์คหุ่นปั้นเด็กดิน เขตเทศบาลเมืองราชบุรี เจ้าหน้าที่กู้ภัยและชุดประดาน้ำระดมค้นหานานกว่า 7 ชั่วโมง จึงพบร่างผู้เสียชีวิตอยู่ใต้น้ำ ท่ามกลางความโศกเศร้าของญาติและเพื่อนที่เฝ้ารอด้วยความหวัง
วันนี้ ( 29 ก.ค.) ร.ต.ต.หญิง สุขสิน ทองเกลี้ยง พนักงานสอบสวน สภ.เมืองราชบุรี รับแจ้งเหตุมีผู้สูญหายและคาดว่าจมน้ำ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำแม่กลอง จุดแลนด์มาร์คหุ่นปั้นเด็กดิน จึงประสานเจ้าหน้าที่มูลนิธิประชานุกูลราชบุรี พร้อมชุดประดาน้ำจากพื้นที่ใกล้เคียง เข้าตรวจสอบและเร่งค้นหา
ทราบชื่อผู้สูญหายในเวลาต่อมาคือ นายประภัสสร กองสาร์ อายุ 19 ปี ชาวหมู่ 6 ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยเพื่อนที่อยู่ในเหตุการณ์ให้การว่า ก่อนเกิดเหตุผู้เสียชีวิตและกลุ่มเพื่อนได้นั่งดื่มสุราและซื้อกาแฟมาดื่มร่วมกัน ก่อนชักชวนลงเล่นน้ำบริเวณริมเขื่อน ระหว่างนั้นนายประภัสสรเกิดจมน้ำและหายไปต่อหน้าต่อตา แม้เพื่อนจะพยายามเข้าช่วยเหลือ แต่ไม่สามารถเข้าถึงตัวได้ จึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยและชุดประดาน้ำระดมค้นหาอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวและทัศนวิสัยใต้น้ำที่ยากลำบาก ใช้เวลานานกว่า 7 ชั่วโมง จึงพบร่างผู้เสียชีวิตอยู่ห่างจากจุดที่จมน้ำประมาณ 20 เมตร ก่อนนำร่างขึ้นจากน้ำ ท่ามกลางความโศกเศร้าของญาติและเพื่อนที่เฝ้ารออยู่บริเวณจุดเกิดเหตุ
เบื้องต้น แพทย์เวรโรงพยาบาลราชบุรีร่วมกับพนักงานสอบสวนได้ชันสูตรพลิกศพ เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียด ก่อนมอบร่างให้ญาตินำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนา
เจ้าหน้าที่ฝากเตือนประชาชนให้ใช้เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นอุทาหรณ์ โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่ระดับน้ำและกระแสน้ำมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่ควรลงเล่นน้ำในพื้นที่ที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแล หรือหลังดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพราะอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและการสูญเสียชีวิตได้.