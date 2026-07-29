ตร.ทางหลวงบุกรวบคาไฟแดง สกัด 3 รถขนแรงงานเถื่อนเมียนมา 17 ราย มุ่งหน้าเข้ากรุง ฉวยจังหวะหยุดยาวลอบเข้าเมือง

พระนครศรีอยุธยา - ตำรวจทางหลวงสนธิกำลังหลายหน่วย เปิดปฏิบัติการสกัดจับขบวนการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย บริเวณแยกไฟแดงทุ่งมะขามหย่อง จ.พระนครศรีอยุธยา สามารถจับกุมรถยนต์ต้องสงสัยได้ 3 คัน พร้อมผู้ต้องหารวม 20 ราย เป็นแรงงานชาวเมียนมาหลบหนีเข้าเมือง 17 ราย และผู้นำพาอีก 3 ราย หลังสืบทราบว่าขบวนการฉวยช่วงวันหยุดยาวลำเลียงแรงงานแฝงตัวเข้ากรุงเทพมหานครและปริมณฑล
วันนี้ื( 29 ก.ค.) พ.ต.ท.ศุภกร ตังคะประเสริฐ สารวัตรใหญ่ สถานีตำรวจทางหลวง 1 กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจทางหลวง เปิดเผยว่า ตามนโยบายของรัฐบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ที่กำชับให้กวดขันปราบปรามการลักลอบเข้าเมืองและขบวนการนำพาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงร่วมกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำรวจกองกำกับการ 2 บก.ปทส. และตำรวจกองกำกับการ 3 บก.ป. ได้ร่วมกันสืบสวนติดตามขบวนการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
จากการสืบสวนพบข้อมูลว่าจะมีการใช้รถยนต์ 3 คัน ขับเป็นขบวนไปรับแรงงานต่างด้าวจากพื้นที่ภาคกลางตอนบน ก่อนลำเลียงเข้าสู่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยอาศัยช่วงวันหยุดยาวที่มีประชาชนเดินทางจำนวนมาก เพื่ออำพรางการเคลื่อนย้ายและหลบเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่
กระทั่งช่วงกลางดึกที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่พบรถยนต์ต้องสงสัยทั้ง 3 คัน บริเวณแยกไฟแดงทุ่งมะขามหย่อง ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จึงแสดงตัวเข้าสกัดและตรวจค้น ประกอบด้วย รถยนต์นิสสัน เอ็กซ์เทรล รถยนต์โตโยต้า โซลูน่า และรถยนต์มิตซูบิชิ ไทรทัน
ผลการตรวจค้นพบว่า รถคันแรกมีนายชิต ตู อ่อง อายุ 33 ปี สัญชาติเมียนมา เป็นผู้ขับขี่ พร้อมแรงงานชาวเมียนมา 6 คน รถคันที่สองมีนายพงศ์ธร รักษ์ต้นน้ำ อายุ 30 ปี ชาวอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นผู้ขับขี่ พร้อมแรงงาน 5 คน และรถคันที่สามมีนายเย ตู อายุ 29 ปี สัญชาติเมียนมา เป็นผู้ขับขี่ พร้อมแรงงานอีก 6 คน รวมแรงงานชาวเมียนมาทั้งหมด 17 คน และผู้นำพา 3 คน รวมผู้ต้องหา 20 คน
เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบเอกสารการเดินทาง พบว่าแรงงานทั้งหมดไม่สามารถแสดงหนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางได้ จึงควบคุมตัวทั้งหมดพร้อมรถยนต์ของกลางไปสอบสวนที่ สภ.พระนครศรีอยุธยา
จากการสอบสวน นายพงศ์ธร ให้การรับสารภาพว่า ได้รับการชักชวนจากนายชิต ตู อ่อง ให้เดินทางไปรับแรงงานต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อนำไปส่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยได้รับค่าจ้างคนละ 900 บาทต่อแรงงาน 1 คน ทั้งที่ทราบดีว่าแรงงานทั้งหมดไม่มีเอกสารการเดินทางที่ถูกต้องตามกฎหมาย
ขณะที่แรงงานชาวเมียนมาทั้ง 17 คน ให้การว่า ลักลอบเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติในพื้นที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ก่อนจ่ายค่านายหน้าคนละ 14,000-20,000 บาท เพื่อให้ลำเลียงเข้ามาทำงานในกรุงเทพมหานคร
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาผู้นำพาทั้ง 3 ราย ในความผิดฐาน “รู้ว่าคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืนกฎหมาย ให้เข้าพักอาศัย ซ่อนเร้น หรือช่วยด้วยประการใด ๆ เพื่อให้คนต่างด้าวนั้นพ้นจากการจับกุม” ส่วนแรงงานต่างด้าวทั้งหมดถูกแจ้งข้อหา “เป็นคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต” ก่อนนำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.พระนครศรีอยุธยา ดำเนินคดีตามกฎหมาย และขยายผลติดตามผู้ว่าจ้าง นายทุน และเครือข่ายนายหน้าที่อยู่เบื้องหลังต่อไป