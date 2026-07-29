สนธิกำลังปิดล้อมบ้านใน ต.ห้วยใหญ่ จ.ชลบุรี ล่า “ป๋อง- ธง” ต้องสงสัยเอี่ยวการหายไปสองพี่น้องชาวรัสเซีย

ศูนย์ข่าวศรีราชา - ตำรวจ- ปค.บางละมุง สนธิกำลังปิดล้อมบ้านพักใน ต.ห้วยใหญ่ ล่า “ป๋อง-ธง” ผู้ต้องสงสัยเอี่ยวการหายตัวไปของ สองพี่น้องชาวรัสเซีย หลังพบ จยย. ฮอนด้า ADV 150 สภาพถูกชำแหละฝังดินกลางป่าใกล้บ้าน “ป๋อง” แต่ยังไร้เงา
จากกรณีที่ MISS DIANA NAZIMOVA อายุ 22 ปี และ MR. ROMAN NAZIMOVA อายุ 17 ปี สองพี่น้องชาวรัสเซีย ได้หายตัวไปพร้อมรถจักรยานยนต์ฮอนด้า ADV 150 สีดำ-เทา หมายเลขทะเบียน 4กษ 6379 ชลบุรี ที่ได้พากันขี่ออกจากบ้านพักในพื้นที่ ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดวันที่ 26 ก.ค. 2569 ที่ผ่านมา ซึ่งกล้องวงจรปิดบริเวณเส้นทางที่รถจักรยานยนต์ขี่ผ่าน สามารถจับภาพรถจักรยานยนต์อีกคันที่สะกดรอยตามโดยคาดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับการหายตัวไป
ขณะที่ในช่วงเช้าวันนี้ ( 29 ก.ค.)กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำท้องถิ่นได้ร่วมกันลงพื้นที่ ม. 9 ต.ห้วยใหญ่ หลังได้รับแจ้งว่ามีชายต้องสงสัย 4 คนกำลังใช้อุปกรณ์สำหรับขุดดินอยู่ภายในป่า และเมื่อประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบ พบรถจักรยานยนต์ของผู้สูญหาย ถูกถอดแยกเป็นชิ้นส่วนฝังดินไว้บริเวณดังกล่าว
กระทั่งช่วงบ่ายวันเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ห้วยใหญ่ นำโดย พ.ต.อ.วราวุฒิ นิตยวัน ผกก. สภ.ห้วยใหญ่ ร่วมกับ นายอนุศักดิ์ พิริยอมร นายอำเภอบางละมุง พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยกู้ภัย และประชาชน กว่า200 คนได้ระดมกำลังปูพรมค้นหาสองพี่น้องชาวรัสเซีย บริเวณป่าช้าเก่าทุ่งหลวง ใกล้แยกชากแตง ต.ห้วยใหญ่ ซึ่งเป็นจุดที่พบรถจักรยานยนต์ ฮอนด้า ADV150 สีดำ-เทา ทะเบียน 4กษ 6379 ชลบุรี ของสองพี่น้องชาวรัสเซีย ถูกชำแหละและฝังดินพื้นที่โดยรอบจุดที่พบรถจักรยานยนต์ ใช้เวลากว่า 3 ชั่วโมงก็ยังไม่พบร่องรอย หรือเบาะแสใดๆ
ขณะที่ นายนิพนธ์ ฉัตรศรี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม. 9 เผยว่าได้รับแจ้งข้อมูลจากชาวบ้านว่า พื้นที่ดังกล่าวอยู่ใก้ลกับบ้านของผู้ต้องสงสัยคือ นายป๋อง ซึ่งเป็นบุคคลเดียวกับที่ปรากฏในคลิปก่อนการหายตัวไปของสองพี่น้องชาวรัสเซีย ที่สำคัญบุคคลผู้นี้เพิ่งพ้นโทษจากเรือนจำได้ประมาณ 2 เดือน และยังเป็นที่หวาดกลัวของชาวบ้านในพื้นที่ เนื่องจากมีพฤติกรรมพกอาวุธติดตัว และเชื่อว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว
และชาวบ้านยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า เมื่อวันที่ 28 ก.ค.ที่ผ่านมา นายธง ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของ นายป๋อง ได้เข้ามาขุดดินบริเวณจุดที่พบรถจักรยานยนต์ของผู้สูญหายถูกแยกชิ้นส่วนฝังดิน ตั้งแต่เวลาประมาณ 17.00 น. จนถึง 23.00 น. และในช่วงเช้าวันรุ่งขึ้นยังพบทั้ง นายป๋องและนายธง อยู่ในพื้นที่ก่อนจะวิ่งหลบหนีไปคนละทิศละทางเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่อีกด้วย
นอกจากนั้นใน ช่วง 1-2 คืนที่ผ่านมายังได้ยินเสียงปืนดังต่อเนื่องหลายนัด บริเวณห่างจากจุดฝังรถจักรยานยนต์ประมาณ 500 เมตร แต่ไม่สามารถยืนยันได้ว่าเกี่ยวข้องกับคดีหรือไม่
ล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า เมื่อเวลา 16.00 น.วันนี้ ( 29 ก.ค.) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ห้วยใหญ่ ยังได้สนธิกำลังร่วมตำรวจท่องเที่ยว และฝ่ายปกครองอำเภอบางละมุง นำกำลังเข้าปิดล้อมบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ ม. 11 ต.ห้วยใหญ่ หลังได้รับแจ้งว่า นายป๋อง และ นายธง หลบซ่อนตัวอยู่ภายในบ้านดังกล่าวแต่จากการเข้าตรวจค้นไม่พบตัวผู้ต้องสงสัยทั้งสองราย
โดยเจ้าของบ้านให้ข้อมูลว่า นายป๋องและนายธง ได้กลับเข้าบ้านเมื่อเวลาประมาณ 10.00 น. ของวันที่ 26 ก.ค. ซึ่งตรงกับวันที่สองพี่น้องชาวรัสเซียหายตัวไป และยังพบว่าทั้งสองยังอยู่ในสภาพเนื้อตัวเปื้อนโคลน และเข้ามาพักอยู่ประมาณ 1 ชั่วโมง ก่อนจะออกจากบ้านไป
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ชุดค้นหา ยังคงปฏิบัติการค้นหาสองพี่น้องชาวรัสเซียอย่างต่อเนื่อง ส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้เร่งรวบรวมพยานหลักฐานและติดตามตัวผู้ต้องสงสัยมาสอบสวน เพื่อคลี่คลายคดีให้ได้โดยเร็ว