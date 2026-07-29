(คลิป)มาแล้ว! สุดอลังการขบวนเทียนพรรษาโคราช ทยอยเคลื่อนเข้าสู่ลานย่าโม ฮือฮาสุดเทียนนางฟ้าลิซ่า-อนุทิน นทท.แห่เซลฟี

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา– มาแล้ว! สุดวิจิตรอลังการ ขบวนเทียนพรรษาโคราช จากต่างอำเภอและคุ้มวัดต่างๆ ทยอยเคลื่อนเข้าสู่ลานย่าโม พื้นที่จัดแสดงงานมหกรรมแห่เทียนโคราช 2569 เพื่อร่วมประกวดชิงรางวัลถ้วยพระราชทาน ฮือฮาสุด“ขบวนเทียนนางฟ้าลิซ่า-เทียนนายกฯอนุทินและหมูเด้ง” นักท่องเที่ยวแห่ถ่ายภาพแน่น ก่อนแห่ขบวนเทียนรอบเมืองพรุ่งนี้
เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 29 กรกฎาคม 2569 ที่ บรรยากาศบริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เป็นไปอย่างคึกคัก หลังขบวนต้นเทียนจากคุ้มและวัดต่าง ๆ ทยอยเคลื่อนเข้าสู่พื้นที่จัดแสดงในงาน “มหกรรมแห่เทียนโคราช 2569 พุทธศิลป์ แสงธรรมแห่งศรัทธา” ที่เทศบาลนครนครราชสีมาจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อร่วมประกวดชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีกำหนดตัดสินการประกวดในวันที่ 30 กรกฎาคมนี้
ไฮไลต์ที่ได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวมากที่สุด คือ “ขบวนเทียนลิซ่า” ผลงานแกะสลักหุ่นเทียนของ วัดบิง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งสร้างสรรค์หุ่นนางฟ้าและนางสวรรค์รวม 7 จุด โดยใช้ใบหน้าที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก ลิซ่า (ลลิษา มโนบาล) ในลุคผมหน้าม้า เพื่อเชื่อมโยงศิลปะพุทธศิลป์ไทยกับวัฒนธรรมร่วมสมัย และดึงดูดความสนใจจากคนรุ่นใหม่ รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้เข้ามาสัมผัสเสน่ห์ของงานประเพณีแห่เทียนพรรษา
นอกจากนี้ ยังมี “ขบวนเทียนนายกฯ อนุทิน” ผลงานหุ่นเทียนล้อการเมืองรูป นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ความสูงรวมฐานประมาณ 190 เซนติเมตร ใกล้เคียงสัดส่วนจริง ออกแบบในอิริยาบถยืนชูมือแสดงสัญลักษณ์ตัวเลข “40-60” สื่อถึงโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ “ไทยช่วยไทยพลัส” ของรัฐบาล ยืนข้างกับหมูเด้ง สร้างรอยยิ้มและสีสันให้กับผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก
ตลอดทั้งวัน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ต่างพากันนำโทรศัพท์มือถือบันทึกภาพนิ่งและวิดีโอของขบวนต้นเทียนที่มีเอกลักษณ์ เพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึก ส่งผลให้บริเวณลานย่าโมเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความคึกคัก สะท้อนเสน่ห์ของงานมหกรรมแห่เทียนโคราชที่ผสมผสานพุทธศิลป์ ประเพณี และความคิดสร้างสรรค์ร่วมสมัยได้อย่างลงตัว พร้อมต้อนรับการประกวดต้นเทียนอย่างเป็นทางการในวันที่ 30 กรกฎาคมนี้