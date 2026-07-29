ครูเพลงดัง “พงศ์พรหม สนิทวงศ์ฯ ” สมาชิกวงตาวัน เข้าเยี่ยม “สมิทธิ์ บัณฑิตย์” ให้กำลังใจสู้อัมพฤกษ์ พร้อมช่วยค่ารักษา

"พงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา" อดีตสมาชิกวง "ตาวัน" และครูเพลงชื่อดัง พร้อมคณะ เดินทางเยี่ยมให้กำลังใจ "สมิทธิ์ บัณฑิตย์" นักร้องเจ้าของอัลบั้ม Colour of Love เจ้าของเพลงฮิต "I Love You" และ "มีเธอ" ที่กำลังป่วยอัมพฤกษ์ พร้อมยืนยันเดินหน้าสนับสนุนค่ากายภาพบำบัดและค่ารักษา หวังเป็นกำลังใจให้ลุกขึ้นสู้และเป็นแรงบันดาลใจแก่ผู้ป่วยติดเตียงทั่วประเทศ
เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 29 กรกฎาคม 2569 นายพงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ครูเพลงและอดีตสมาชิกวง "ตาวัน" วงดนตรีชื่อดังในยุคปลายทศวรรษ 2520-2530 พร้อมด้วย นางจรินพร สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ภริยา, คุณก้อย ตันติเวช เจ้าของร้านข้าวมันไก่ "ไหหน่ำหนัง" ย่านซอยจันทน์ 16 และนายรณยุทธ์ ลูกศิษย์ของนายพงศ์พรหม เดินทางไปยังบ้านกระท่อมสมาธิ จ.ชลบุรี เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจนายสมิทธิ์ บัณฑิตย์ นักร้องและนักดนตรี เจ้าของอัลบั้ม Colour of Love ที่กำลังรักษาตัวจากอาการป่วยอัมพฤกษ์
นายพงศ์พรหม ถือเป็นครูเพลงผู้มีบทบาทสำคัญในวงการดนตรีไทย โดยเป็นผู้แต่งเพลงและควบคุมการผลิตอัลบั้ม Colour of Love ของดูโอ "Smith & Shane" ซึ่งมีเพลงฮิตอย่าง "I Love You" และ "มีเธอ" สร้างชื่อเสียงให้กับค่ายบัตเตอร์ฟลาย
การเดินทางมาเยี่ยมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำลังใจนายสมิทธิ์ให้ต่อสู้กับอาการป่วย ไม่ย่อท้อต่อโรค และมุ่งหวังให้สามารถฟื้นฟูร่างกายกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยคณะผู้มาเยี่ยมระบุว่า หากนายสมิทธิ์สามารถลุกขึ้นสู้และฟื้นตัวได้ ก็จะเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยโรคอัมพฤกษ์อีกจำนวนมาก
นอกจากนี้ คุณก้อย ตันติเวช ยังให้การสนับสนุนค่ากายภาพบำบัดของนายสมิทธิ์เป็นประจำทุกเดือน ขณะเดียวกัน ก่อนการเดินทางมาเยี่ยม นายพงศ์พรหมและนางจรินพรได้ร่วมจัดประมูลพระพิฆเนศ เพื่อนำรายได้ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล โดยเงินที่ได้ถูกโอนเข้าบัญชีของนายสมิทธิ์แล้ว เช่นเดียวกับเงินสนับสนุนจากคุณก้อยและผู้มีจิตศรัทธา
สำหรับนายสมิทธิ์นั้นวันนี้อาการโดยรวมดีขึ้น แต่ยังมีอาการเจ็บบริเวณเหงือกและมีปัญหาเส้นเลือดฝอยแตก ต้องรับประทานยาบำรุงเลือดและยารักษาตามแพทย์สั่ง อย่างไรก็ตาม สภาพจิตใจดีขึ้นและมีกำลังใจมากกว่าเดิม หลังได้รับการดูแลและกำลังใจจากเพื่อนร่วมวงการอย่างต่อเนื่อง
นายสมิทธิ์ เป็นที่รู้จักในฐานะหนึ่งในสมาชิกดูโอ "Smith & Shane" ซึ่งแจ้งเกิดตั้งแต่ปี 2539 กับค่ายนีโอ ก่อนจะประสบความสำเร็จอีกครั้งจากอัลบั้ม Colour of Love โดยนอกจากการเป็นนักร้องแล้ว ทั้งสมิทธิ์และเชนยังเป็นนักดนตรีที่มีความสามารถด้านเปียโนและคีย์บอร์ด อีกทั้งนายสมิทธิ์ยังเคยทำงานเรียบเรียงเสียงประสานและร่วมงานกับศิลปินหลายคน รวมถึงทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยคนสำคัญของ "ตั้ว" ศรัญญู วงษ์กระจ่าง ผู้ล่วงลับ
ด้านนายพงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ถือเป็นหนึ่งในสมาชิกวง "ตาวัน" วงดนตรีที่มีชื่อเสียงจากบทเพลงอย่าง "ดูดาว", "หุ่นกระบอก" และ "คนจนตรอก" ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นวงดนตรีที่มีอิทธิพลต่อวงการเพลงไทย ด้วยแนวคิดสร้างสรรค์และผลงานที่สะท้อนอุดมการณ์ทางดนตรี และปัจจุบันยังคงทำหน้าที่เป็นครูเพลง ถ่ายทอดความรู้ให้กับลูกศิษย์ในวงการดนตรีอย่างต่อเนื่อง