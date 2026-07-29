หยุดยาว 9 วัน คำชะโนดคึกคัก! สายมูแห่กราบ "เจ้าปู่-เจ้าย่า" ไม่ขาดสาย ส่องเลขดังลุ้นโชคงวดใหม่

อุดรธานี-หยุดมาราธอนยาวนาน 9 วันคาดคนแห่เข้าคำชะโนดแน่น ยิ่งใกล้วันหวยออกจะเพิ่มขึ้นอีก เฉพาะ3วัน 27-29 ก.ค.นี้ ตัวเลขคอหวย-สายมู พากันไปส่องเลขขอพรไม่ต่ำกว่า 5,000 คน ขณะที่เลขเด็ดที่ส่องกันได้และหาซื้อไม่ได้แล้ว 74, 47, 28 และ 82
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศการท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาว 9 วัน ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2569 ที่วังนาคินทร์คำชะโนด ต.บ้านม่วง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี เป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย ชาวต่างชาติ รวมถึงสายมูจากทั่วประเทศ เดินทางมากราบสักการะขอพร องค์พ่อปู่ศรีสุทโธ และ แม่ย่าศรีปทุมมา อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน เพื่อความเป็นสิริมงคลในด้านหน้าที่การงาน การเงิน สุขภาพ และโชคลาภ ส่งผลให้บรรยากาศการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่คึกคักเป็นอย่างมาก
จากการสอบถามคณะกรรมการบริหารคำชะโนด เปิดเผยว่า ตลอด 3 วันที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2569 มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวังนาคินทร์คำชะโนด ไม่ต่ำกว่า 5,000 คน และคาดว่าตลอดช่วงวันหยุดยาวจะยังคงมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงใกล้วันออกสลากกินแบ่งรัฐบาล
ภายในวังนาคินทร์คำชะโนด จุดสักการะสำคัญทั้ง 3 จุด ได้แก่ ศาลพ่อปู่แม่ย่า ต้นมะเดื่อยักษ์ และบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ต่างมีประชาชนต่อแถวเข้ากราบไหว้อย่างไม่ขาดสาย หลายคนนำพานบายศรีเศียรพญานาคมาถวายเป็นเครื่องสักการะ เพื่อแสดงความเคารพและความศรัทธาตามความเชื่อ ก่อนเดินทางไปยังศาลาหลวงปู่คำตา ผู้บุกเบิกคำชะโนด เพื่อจุดธูปเทียนสักการะและขอพร โดยยังมีผู้ศรัทธานิยมส่องเลขจากธูปมงคลเพื่อนำไปเสี่ยงโชคในงวดที่จะถึงนี้
ขณะที่บริเวณด้านหน้าทางเข้าคำชะโนด ซึ่งเป็นจุดจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากแวะเลือกซื้อสลากฯ หลังเสร็จสิ้นการกราบไหว้ขอพร โดยเลขที่ได้รับความนิยมและมีผู้สอบถามหามากที่สุด ได้แก่ 74, 47, 28 และ 82 ทำให้หลายแผงจำหน่ายสลากฯ ขายดีตลอดทั้งวัน สะท้อนแรงศรัทธาที่มีต่อคำชะโนด ซึ่งยังคงเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวสายศรัทธาที่ได้รับความนิยมของจังหวัดอุดรธานี และช่วยสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ ร้านค้า และชุมชนในพื้นที่ตลอดช่วงวันหยุดยาว 9 วัน