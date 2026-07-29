สืบสานอัตลักษณ์โบราณ! 3 หมู่บ้านเมืองเลย ร่วมหล่อเทียนพรรษา "ลงกระบอกไม้ไผ่" ถวายเป็นพุทธบูชา

เลย-ชาวบ้าน 3 หมู่บ้านต.ชัยพฤกษ์ จ.เลย ร่วมสืบทอดประเพณีโบราณวันอาสาฬหบูชา ร่วมหล่อเทียนพรรษาลงในกระบอกไม้ไผ่ ถวายเป็นพุทธบูชา พร้อมนำไปถวายพระภิกษุ-สามเณร ใช้ในกิจพระศาสนาในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดศรีสัตตนาค บ้านก้างปลา ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเลย มีพุทธศาสนิกชน เดินทางมาทำบุญในวันอาสาฬหบูชา เป็นไปอย่างคึกคัก ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ ในพื้นที่ 3 หมู่บ้านใกล้วัด ได้พร้อมใจกันมาร่วมสืบสานประเพณีโบราณ การหล่อเทียนพรรษาลงในกระบอกไม้ไผ่ เพื่อเตรียมนำไปถวายแก่พระภิกษุสงฆ์เนื่องในวันเข้าพรรษา
นายกิตติศักดิ์ มูณละศรี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ตำบลชัยพฤกษ์ เปิดเผยว่า การหล่อเทียนพรรษาด้วยกระบอกไม้ไผ่เป็นวิถีชีวิตที่ชาวบ้านปฏิบัติสืบต่อกันมาหลายยุคหลายสมัย เนื่องจากในอดีตชุมชนตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลกลางป่าเขา วัดจึงเป็นศูนย์รวมจิตใจและศูนย์กลางในการทำกิจกรรมต่างๆของคนในชุมชน
ขณะที่นายสัมฤทธิ์ สุภามา ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเลย กล่าวว่าประเพณีดังกล่าวเป็นภูมิปัญญาวิถีพุทธที่งดงาม สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ในทุกปี เมื่อถึงวันอาสาฬหบูชา ชาวบ้านจะร่วมแรงร่วมใจกันไปตัดกระบอกไม้ไผ่ นำแผ่นขี้ผึ้งมารวมกันที่วัด และทำการหล่อเทียนด้วยมือลงในกระบอกไม้ไผ่เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
การหล่อเทียนพรรษาในรูปแบบโบราณนี้นอกจากจะทำให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญสร้างกุศล มอบแสงสว่างให้พระภิกษุสามเณร ใช้ประกอบศาสนกิจในช่วงจำพรรษาแล้ว ยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดเลยอีกทางหนึ่งด้วย