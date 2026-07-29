เอี่ยวแก๊งแสกมเมอร์!หนองคายยึดโทรศัพท์และไอแพดรวม17เครื่องลอบนำเข้าประเทศ

หนองคาย-ศุลกากรหนองคาย จับชาวไทยลอบนำโทรศัพท์มือถือและไอแพด รวม 17 เครื่อง ใส่กระเป๋าขนเข้าประเทศ คุมตัวส่งตำรวจ คาดเอี่ยวเครือข่ายแสกมเมอร์
เมื่อเวลาประมาณ 11.00 น. วันนี้(29 ก.ค.)ที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 1 อ.เมืองหนองคาย นางสาววรรณา ผู้อุตส่าห์ นายด่านศุลกากรหนองคายปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรหนองคาย, นางสาวลลิตา อรรถพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 ได้ปฏิบัติตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีและ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ปรัภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในการปราบปรามภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างเป็นระบบ
โดยได้พบชาวไทยรายหนึ่งท่าทางต้องสงสัยขณะเดินทางเข้าประเทศ เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบกระเป๋าสัมภาระ ด้วยเครื่องเอกซเรย์ พบสิ่งของคล้ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าสัมภาระ จึงขอทำการตรวจสอบ พบว่าเป็นโทรศัพท์มือถือ 13 เครื่อง ไอแพด 4 เครื่อง รวม 17 เครื่อง ซึ่งถือว่าผิดปกติจากการนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน
ทั้งนี้หลังจากที่ทางการลาวได้มีปฏิบัติการกวาดล้างและทลายฐานแก๊งแสกมเมอร์ เว็บพนันออนไลน์ในหลายพื้นที่ของ สปป.ลาว ควบคุมตัวผู้ลักลอบกระทำความผิด ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยหลายร้อยคน มีการผลักดันส่งกลับประเทศแล้วจำนวนหนึ่ง และคาดว่ายังมีหลงเหลืออยู่ เจ้าหน้าที่คาดว่าเครือข่ายเหล่านี้ได้ลักลอบนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กลับเข้าประเทศ โดยอาจนำเข้ามาเองหรือฝากคนอื่นให้นำเข้าประเทศแทน หลังจากนี้จะนำตัวส่งตำรวจ สภ.เมืองหนองคาย ดำเนินการขยายผลตรวจสอบความเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมทางเทคโนโลยีต่อไป.