ตร.พระอินทร์ราชาบุกจับพระปลอมวันอาสาฬหบูชา รวบ 2 ผู้ต้องหาคากระต๊อบกลางคันนา พบเคยถูกจับแล้วไม่เข็ด

พระนครศรีอยุธยา - ตำรวจ สภ.พระอินทร์ราชา สนธิกำลังฝ่ายสืบสวนเข้าตรวจสอบกระต๊อบกลางคันนาในพื้นที่หมู่ 8 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน หลังได้รับแจ้งจากประชาชนพบชายแต่งกายคล้ายพระสงฆ์อาศัยอยู่ในพื้นที่ ผลการตรวจสอบพบเป็นพระปลอม 2 ราย เคยถูกจับกุมในจุดเดิมมาแล้วเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา แต่กลับมาก่อเหตุซ้ำในช่วงวันอาสาฬหบูชา ก่อนถูกจับกุมพร้อมของกลางหลายรายการ
วันนี้( 29 ก.ค.) พ.ต.อ.ชนันท์ เปรมปลื้มจิตต์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพระอินทร์ราชา เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งจากประชาชนว่าพบชายแต่งกายคล้ายพระสงฆ์อาศัยอยู่ริมคันนาในพื้นที่หมู่ 8 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงสั่งการให้ พ.ต.ท.สมพร คำเกตุ สารวัตรสืบสวน สภ.พระอินทร์ราชา พร้อม พ.ต.ท.ประสิทธิชัย ชอบธรรม และกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน ลงพื้นที่ตรวจสอบทันที
จากการตรวจสอบพบว่า จุดดังกล่าวเป็นสถานที่เดียวกับที่เจ้าหน้าที่เคยจับกุมพระปลอมมาแล้วเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 โดยมีการปลูกกระต๊อบไม้และใช้จีวรกางเป็นเพิงพักลักษณะคล้ายแคมป์พักอาศัย
เจ้าหน้าที่พบผู้ต้องหา 2 ราย พร้อมเครื่องนุ่งห่มพระสงฆ์ บาตร และย่ามพระ จึงขอตรวจสอบหนังสือสุทธิสำหรับพระภิกษุและสามเณร แต่ทั้งสองไม่สามารถนำมาแสดงได้ เมื่อตรวจสอบข้อมูลในระบบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พบว่าบัตรประจำตัวประชาชนของทั้งคู่เป็นภาพถ่ายในชุดฆราวาส และใช้คำนำหน้าชื่อว่า “นาย” ไม่ใช่ “พระ” แต่อย่างใด
ระหว่างการจับกุม เจ้าหน้าที่จำผู้ต้องหาทั้งสองได้ว่าเคยถูกจับกุมในคดีลักษณะเดียวกันที่จุดเดิม โดยผู้ต้องหาอ้างว่าเพิ่งกลับมาอยู่ได้เพียง 3 วัน พร้อมพยายามต่อรองกับเจ้าหน้าที่ โดยให้เหตุผลว่ามีหนี้สินจึงต้องแต่งกายเป็นพระ และยังกล่าวกับตำรวจว่า หากไม่ให้ทำเช่นนี้ก็ขอให้ช่วยหางานให้ทำ ทั้งยังโต้เถียงเจ้าหน้าที่ตลอดการจับกุม โดยไม่แสดงท่าทีสำนึกผิด
ตำรวจจึงควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองพร้อมของกลาง ประกอบด้วย เครื่องนุ่งห่มพระสงฆ์ 2 ชุด บาตรพร้อมชุดหิ้ว 2 ชุด และย่ามพระ 2 ใบ ส่งพนักงานสอบสวน สภ.พระอินทร์ราชา เพื่อดำเนินคดีในข้อหา “แต่งกายหรือใช้เครื่องหมายที่แสดงว่าเป็นภิกษุโดยมิชอบ เพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนเป็นบุคคลเช่นว่านั้น” ก่อนดำเนินการตามกฎหมายต่อไป