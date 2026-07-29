วันสำคัญชาวพุทธเข้าวัดทำบุญขอพรหลวงพ่อพระใสเนืองแน่น

หนองคาย-พุทธศาสนิกชนชาวหนองคายและนักท่องเที่ยว เข้ากราบไหว้สักการะหลวงพ่อพระใส ทำบุญถวายผ้าอาบน้ำฝน สังฆทานพระสงฆ์เนืองแน่น
วันนี้ (29 ก.ค.69) ที่วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง อ.เมืองหนองคาย ได้มีพุทธศาสนิกชนชาวหนองคาย และนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัด เดินทางมาท่องเที่ยวและทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา กราบไหว้ขอพรหลวงพ่อพระใส พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองหนองคาย ถวายผ้าอาบน้ำฝน ถวายเทียนพรรษา และสังฆทานเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์โดยมีทั้งมาแบบครอบครัวและหมู่คณะเนืองแน่นทั้งในพระอุโบสถ
รวมถึงบริเวณจุดไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ภายในวัด มีการร่วมทำบุญถวายที่ดิน ถวายเทียนพรรษาสมทบร่วมด้วย ซึ่งในช่วงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันหยุดต่อเนื่องหลายวัน วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง จะเป็นจุดหมายการเดินทางมากราบไหว้ขอพรสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธทั้งไทยและชาวลาวอย่างต่อเนื่อง
โดยทางวัดได้ขอความร่วมมือผู้ที่มาทำบุญให้ช่วยกันรักษาความสะอาด ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น รวมถึงเป็นชาวพุทธที่ดีเคารพกฎระเบียบของทางวัดเพื่อความสงบเรียบร้อยด้วย.