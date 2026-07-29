สุดตระการตา! 205 ลำเรือแห่เทียนพรรษาทางน้ำคลองลาดชะโด สืบสานวิถีไทยหนึ่งเดียวในประเทศ

พระนครศรีอยุธยา - แห่เทียนพรรษาทางน้ำคลองลาดชะโด คึกคักและงดงาม ชาวชุมชนลาดชะโดร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เนรมิตขบวนเรือพื้นบ้านและเรือโบราณกว่า 205 ลำ ล่องไปตามลำคลองลาดชะโด ภายใต้แนวคิด “นาวาบุญวิถี ลาดชะโดภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” สะท้อนอัตลักษณ์วิถีชีวิตชาวคลองที่สืบทอดกันมายาวนาน พร้อมดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เดินทางมาสัมผัสเสน่ห์ของชุมชนริมน้ำ
วันนี้ ( 29 ก.ค.) นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำคลองลาดชะโด ครั้งที่ 15 ประจำปี 2569 โดยมี นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางพุทธิพร พลอยผักแว่น รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายประดิษฐ์ สังขจาย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขต 5 นายสุเทพ คำโต นายอำเภอผักไห่ และนายเกรียงศักดิ์ พิมพันธ์ดี นายกเทศมนตรีตำบลลาดชะโด พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน และนักท่องเที่ยวร่วมงานเป็นจำนวนมาก บริเวณตลาดลาดชะโด อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ไฮไลต์ของงานอยู่ที่ขบวนเรือกว่า 205 ลำ ซึ่งเป็นเรือพื้นบ้านและเรือโบราณ บางลำมีอายุกว่า 100 ปี ถูกตกแต่งอย่างประณีตด้วยดอกไม้ วัสดุธรรมชาติ รวมถึงเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพของชาวบ้าน สะท้อนวิถีชีวิตริมคลองอย่างงดงาม โดยแต่ละลำยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรม การร้องรำทำเพลง และการละเล่นพื้นบ้าน สร้างสีสันตลอดเส้นทางล่องเรือระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร ผ่านบ้านเรือนประชาชนที่ยังคงใช้ชีวิตผูกพันกับสายน้ำและประกอบอาชีพหาปลาด้วยการยกยอหน้าบ้าน ก่อนขบวนเรือจะวนกลับมาให้นักท่องเที่ยวได้ชมความงดงามอีกครั้ง และนำเทียนพรรษาไปถวายยังวัดต่าง ๆ ภายในชุมชน
การแห่เทียนพรรษาทางน้ำคลองลาดชะโด ถือเป็นประเพณีสำคัญที่เกิดจากความร่วมมือของผู้นำชุมชน ชาวบ้าน และทุกภาคส่วน ที่ร่วมกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่านการตกแต่งเรือและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนได้เรียนรู้และสืบทอดขนบธรรมเนียมอันดีงาม รวมถึงสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชุมชน
นอกจากนี้ งานยังถือเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวของประเทศไทย ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เดินทางมาสัมผัสเสน่ห์ของชุมชนริมน้ำ เก็บภาพความประทับใจ และเผยแพร่ความงดงามของวิถีไทยสู่สายตาชาวโลก โดยในปีนี้ยังตรงกับวันอาสาฬหบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ยิ่งเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้กับการจัดงาน
ภายในงานยังมีกิจกรรมหลากหลาย ทั้งการประกวดเรือสวยงาม การจัดแสดงภาพถ่ายวิถีชีวิตชาวลาดชะโด การจำลองตลาดน้ำย้อนยุค การเลือกซื้อสินค้าพื้นบ้าน และสัมผัสวิถีชีวิตริมคลอง ท่ามกลางทุ่งนาเขียวขจีและเส้นทางสายน้ำแห่งชีวิต ซึ่งสะท้อนเสน่ห์ของชุมชนลาดชะโดได้อย่างสมบูรณ์แบบ และตอกย้ำการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สำคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา