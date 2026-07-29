(คลิป)มุกดาหารรับ 41 คนไทยแก๊งแอดมินเว็บพนันข้ามชาติ หลังถูกลาวดำเนินคดี-ส่งกลับดำเนินคดีต่อในไทย

มุกดาหาร – จังหวัดมุกดาหารสนธิกำลังรับตัว 41 คนไทย เครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ข้ามชาติ หลังถูกทางการ สปป.ลาว ดำเนินคดีจนสิ้นสุด ก่อนส่งตัวกลับไทยผ่านสะพานมิตรภาพ 2 เร่งเอกซเรย์คัดกรองละเอียด หากเป็นเหยื่อหลอกลวงพร้อมคุ้มครอง แต่หากพบเข้าข่ายทำผิดกฎหมาย-มีหมายจับ ดำเนินคดีเด็ดขาดทันที
เมื่อเวลา 10.30 น. วันนี้ (29 ก.ค.) นายชลิต ทิพย์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นำกำลังบูรณาการร่วมกับ พล.ต.ต.ไพโรจน์ ไทยพุทรา ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร และ พ.ต.อ.ธนิสร แสงท่านั่ง ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร เดินทางไปยังแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว เพื่อรับตัวผู้ต้องหาคนไทยจำนวน 41 ราย หลังสิ้นสุดกระบวนการทางกฎหมายในลาว โดยมีการส่งมอบตัวอย่างเป็นทางการ ณ จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย–ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร–สะหวันนะเขต)
การส่งมอบตัวครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากทางการ สปป.ลาว ได้เปิดปฏิบัติการกวาดล้างและจับกุมกลุ่มคนไทยที่แอบอ้างไปทำงานเป็นผู้ดูแลระบบ (แอดมิน) ให้กับเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ขนาดใหญ่ ในพื้นที่นครไกรสร พรหมวิหาร แขวงสะหวันนะเขต พร้อมยึดของกลางเป็นคอมพิวเตอร์ 78 เครื่อง และโทรศัพท์มือถืออีก 42 เครื่อง ซึ่งหลังดำเนินคดีตามขั้นตอนกฎหมายลาวเรียบร้อยแล้ว จึงได้ประสานส่งตัวกลับมาดำเนินคดีและรับการคัดกรองตามกระบวนการของไทย
นายชลิต ทิพย์คำ รองผู้ว่าฯ มุกดาหาร เปิดเผยว่า การปฏิบัติภารกิจครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันของทุกหน่วยงานความมั่นคง ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร ตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร พมจ. แรงงาน จัดหางาน อัยการ และสาธารณสุข โดยเน้นย้ำความรัดกุมในทุกขั้นตอน
"เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจค้นสัมภาระอย่างละเอียดเพื่อหาสิ่งผิดกฎหมาย ตรวจสุขภาพโดยทีมแพทย์ พร้อมทั้งให้ทีมสหวิชาชีพเข้าคัดกรองแยกแยะสถานะของแต่ละบุคคลอย่างรอบด้าน" รองผู้ว่าฯ มุกดาหาร กล่าว
สำหรับแนวทางการดำเนินการหลังการคัดกรอง ได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ 1.กรณีเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์: หากพบว่าถูกหลอกลวงหรือบังคับให้กระทำความผิด จะได้รับการคุ้มครองตามกลไกรัฐ และส่งเข้าดูแล ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหารทันที 2.กรณีพบพฤติการณ์กระทำความผิด: หากมีพยานหลักฐานเด็ดขาด เข้าข่ายผิดกฎหมายไทย ทั้ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ร.บ.การพนัน หรือความผิดอื่น ๆ รวมถึงผู้ที่มี หมายจับค้างเก่า พนักงานสอบสวนจะรับตัวไปดำเนินคดีตามขั้นตอนกฎหมายโดยไม่มีการยกเว้น
ทั้งนี้ ทางจังหวัดมุกดาหารยืนยันว่า การดำเนินการทุกขั้นตอนเป็นไปตามหลักนิติธรรมอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของประเทศต่อไป