สลด! กระทิงป่าแก่งกระจานสิ้นใจ คาดติดกับดักสปริงจนแผลติดเชื้อ เร่งล่ามือวางบ่วงดำเนินคดี

เพชรบุรี - กระทิงป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเสียชีวิตอย่างน่าเวทนา หลังคาดว่าติดกับดักสปริงเป็นเวลานานจนเกิดบาดแผลติดเชื้อรุนแรง สัตวแพทย์ผ่าชันสูตรไม่พบร่องรอยถูกยิงหรือหัวกระสุนปืนในซาก เบื้องต้นระบุเสียชีวิตจากภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด ขณะที่เจ้าหน้าที่เร่งรวบรวมพยานหลักฐานติดตามผู้กระทำผิด พร้อมเสนอห้ามครอบครองและจำหน่ายกับดักสปริงในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
นายมงคล ไชยภักดี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เผยว่า เมื่อวันที่ 28 ก.ค.เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ กจ.1 (เขาหินลาด) ได้รับแจ้งจากชาวบ้านผู้ครอบครองที่ดินทำกินตามมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 บริเวณบ้านห้วยไผ่ หมู่ 6 ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ว่าพบกระทิงป่าได้รับบาดเจ็บบริเวณขาหน้าขวา
ภายหลังรับแจ้งได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดกู้ชีพกู้ภัยอุทยานแห่งชาติ ชุดเฉพาะกิจสายตรวจส่วนกลางที่ 2 เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ กจ.1 (เขาหินลาด) พร้อมกำลังจากกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 144 เข้าตรวจสอบ พบกระทิงยังพยายามวิ่งอยู่ภายในแปลงทำกิน ก่อนจะล้มลงในร่องน้ำเมื่อเวลาประมาณ 11.30 น. และเสียชีวิตในเวลาประมาณ 16.00 น. แม้เจ้าหน้าที่จะพยายามเข้าช่วยเหลืออย่างเต็มกำลัง
จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่ากระทิงเป็นเพศผู้ อายุประมาณ 5-7 ปี น้ำหนักราว 800-900 กิโลกรัม มีบาดแผลถลอกบริเวณท้องและขาหลังซ้าย รวมทั้งมีบาดแผลเปิดบริเวณข้อตีนขาหน้าขวาขาด ลักษณะบาดแผลสอดคล้องกับการถูกบ่วงหรือแร้วดักสัตว์รัดเป็นเวลานาน ก่อนเจ้าหน้าที่จะเคลื่อนย้ายซากมายังที่ทำการอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเพื่อดำเนินการตรวจพิสูจน์
ล่าสุดวันนี้ ( 29 ก.ค.) ทีมสัตวแพทย์จากส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอแก่งกระจาน และหน่วยงานความมั่นคง ได้ผ่าชันสูตรซากกระทิงอย่างละเอียด ผลการตรวจไม่พบเลือดตกใน ไม่พบหัวกระสุนปืน หรือร่องรอยการถูกยิงแต่อย่างใด
สัตวแพทย์ให้ความเห็นเบื้องต้นว่า สาเหตุการตายน่าจะเกิดจากภาวะแผลติดเชื้อในกระแสเลือด เนื่องจากบาดแผลเปิดบริเวณข้อเท้าที่เกิดจากการติดกับดักสปริงเป็นเวลานาน ทำให้แผลปนเปื้อนดินและเชื้อโรคจนเกิดการอักเสบรุนแรง โดยได้เก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อยืนยันผลการชันสูตรอย่างละเอียดอีกครั้ง
ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ได้จัดทำบันทึกการตรวจสอบ แจ้งข้อกล่าวหา และรวบรวมพยานหลักฐานส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรแก่งกระจาน เพื่อสืบสวนติดตามผู้ที่นำกับดักสปริงมาวางในพื้นที่ป่า และดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด
ทั้งนี้ เนื่องจากพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นพื้นที่มรดกโลกและเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่าหายากหลายชนิด คณะผู้ตรวจสอบจึงมีความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชาให้ออกประกาศห้ามครอบครองและห้ามจำหน่ายกับดักสปริงสำเร็จรูปในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เพื่อลดการลักลอบล่าสัตว์ป่า และป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียต่อสัตว์ป่าคุ้มครองในอนาคต