ดับอีก 3 ศพ!ทหารปะทะคาราวานยา-ยิงสนั่นชายแดนแม่สลองใน ยึดยาบ้าอีกเกือบ 4 แสนเม็ด

เชียงราย - ทหารพราน-นักรบชุดดำ ฉก.ทัพเจ้าตาก วิสามัญดับอีก..หลังลาดตระเวนพบคาราวานแบกเป้ขนยา- ยิงปะทะเสียงปืนดังสนั่นชายแดนแม่สลองในกลางดึก ก่อนพบคนร้ายถูกวิสามัญคาดอย 3 ศพ ยึดยาบ้าได้อีกเกือบ 400,000 เม็ด
วันนี้ (29 ก.ค.) พล.ต. สาธิต ไวยนนท์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง มอบหมายให้ พ.อ.สุพรรณ ร้อยพุทธ ผบ.ฉก.ทัพเจ้าตาก พ.อ. จักรพงษ์ สอดสี ผบ.ฉก.ทพ. 31 กองกำลังผาเมือง นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบพื้นที่ป่าเขาชายแดนไทย-เมียนมา ด้านหมูาบ้านโป่งไฮ หมู่ 21 ต.แม่สลองใน อ.แแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
หลังเจ้าหน้าที่ทหารได้รับแจ้งจากว่าขบวนการค้ายาเสพติดจะลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้ามาบริเวณชายแดนด้านดังกล่าวจึงจัดกำลังพล จำนวน 1 ชุดปฏิบัติการทำการเฝ้าตรวจเพื่อสกัดกั้น
กระทั่งกลางดึกคืนที่ผ่านมาขณะเจ้าหน้าที่ตรวจตราไปถึงช่องทางธรรมชาติผาแดงหมู่บ้านโป่งไฮ พบกลุ่มบุคคลต้องสงสัย ประมาณ 5 - 6 คน สะพายสัมภาระไว้ด้านหลัง เดินผ่านเข้ามาในพื้นที่ จึงได้ส่งสัญญานขอตรวจค้นแต่กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงใส่เจ้าหน้าที่ จึงเกิดการปะทะประมาณ 5 นาที ฝ่ายเจ้าหน้าที่ปลอดภัยจึงวางกำลังควบคุมพื้นที่เอาไว้ตลอดทั้งคืน
ต่อมาช่วงเช้าวันนี้ (29 ก.ค.) ได้เข้าตรวจจุดปะทะพบกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติด เสียชีวิตตามป่าเขาจำนวน 3 ศพ และพบกระสอบดัดแปลง จำนวน 3 กระสอบ ภายในบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) กระสอบละ 130,000 เม็ด รวมยาบ้าทั้งหมดประมาณ 390,000 เม็ด จึงยึดยาเสพติดไว้เป็นของกลางและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบชันสูตรพลิกศพดังกล่าว
ด้านผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง/ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองกำลังผาเมือง ได้สั่งการให้หน่วยในพื้นที่ ยังคงเพิ่มความเข้มงวดในการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องต่อไป.