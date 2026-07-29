(คลิป)พบเป็นทหารเกณฑ์!คาดสูดลูกโป่งหัวเราะจนเคลิ้ม ป่วนสถานบันเทิงลำปาง-ชักบีบีกันขู่ จนตะลุมบอนกันกลางดึก

ลำปาง – ที่แท้เป็นทหารเกณฑ์ คาดเดินสูดก๊าซหัวเราะ จนป่วนสถานบันเทิงกลางเมืองลำปาง พอถูกเชิญตัวออกยังชักบีบีกันออกมาขู่-การ์ดไม่แน่ใจคิดว่าเป็นปืนจริง รีบเข้าระงับเหตุจนเกิดตะลุมบอนบาดเจ็บ 3
กรณี จนท.ตำรวจ สภ.เมืองลำปาง รับแจ้งเหตุทะเลาะวิวาทและมีการใช้อาวุธปืนข่มขู่ จนเกิดการตะลุมบอนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ บริเวณสถานบันเทิงชื่อดังย่านถนนสุเรนทร์ อ.เมืองลำปาง คืนที่ผ่านมา(28 ก.ค.) เมื่อไปตรวจสอบพร้อมด้วยหน่วยกู้ภัยสมาคมกู้ภัยสว่างลำปาง พบภายในร้านยังมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากนั่งดื่มและฟังดนตรีตามปกติ
ส่วนบริเวณด้านข้างร้านพบผู้ได้รับบาดเจ็บรวม 3 ราย กู้ภัยปฐมพยาบาลในเบื้องต้นโดยผู้บาดเจ็บรายแรก คือ นายชัย อายุ23ปี ชาวลำปาง ซึ่งเป็นลูกค้าที่มาเที่ยวที่ร้าน ได้รับบาดเจ็บถูกของมีคมที่มือขวาหลายแผล และมีรอยฟกช้ำบริเวณใบหน้า จึงนำส่งโรงพยาบาลลำปาง ขณะที่เพื่อนของนายชัย ได้รับบาดเจ็บจากการเข้าไปห้าม มีอาการฟกช้ำตามร่างกายและศีรษะไม่ประสงค์เดินทางไปโรงพยาบาล
จากการสอบถามการ์ด ของสถานบันเทิง อายุ27ปี ทราบว่าก่อนเกิดเหตุ นายชัยพร้อมเพื่อนรวม 2 คน ได้เข้ามาใช้บริการภายในร้าน กระทั่งเกิดเหตุมีการชักอาวุธปืนออกมา ทำให้พนักงานการ์ดและผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นปืนจริงหรือปืนปลอม จึงช่วยกันเข้าล็อกตัวและระงับเหตุ แล้วเกิดการชุลมุนและตะลุมบอน ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งสองฝ่าย ก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจจะได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไปสอบปากคำที่ตู้ยามห้าแยกหอนาฬิกา
วันนี้ (29 ก.ค.69) ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่อีกครั้งพบว่าจุดที่เกิดเหตุซึ่งเป็นบริเวณถนนลูกรังปากทางเข้าที่จอดรถของสถานบันเทิง ซึ่งมีคนสามารถถ่ายคลิปขณะที่การ์ดและผู้ก่อเหตุชุลมุนกันก่อนที่การ์ดจะเข้าไปล็อกตัวผู้ก่อเหตุ ซึ่งทราบถายหลังว่าเป็นทหารเกณฑ์สังกัดค่ายทหารแห่งหนึ่ง
สอบถามทางร้านอาหารเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุชายคนดังกล่าวมาพร้อมกับเพื่อนอีกคนมาสั่งเบียร์ที่ร้าน แต่ท่าทางเมามาจากที่อื่นแล้ว ต่อมาก็เริ่มป่วนเดินเป่าลูกโป่งดังหวีดๆไปมา ซึ่งลูกโป่งที่เป่าคาดเป็นการ์ดลูกโป่ง จนทำให้ลูกค้ารายอื่นไม่พอใจ พนักงานหญิงที่ดูแลร้านจึงเข้าไปพูดคุยกับเขาดีๆบนถนนนอกร้าน แต่เขาเข้ามาประชิดตัวพนักงานหญิง การ์ดเห็นท่าไม่ดีจึงเดินเข้าไปเพื่อคุมเชิงและเพื่อความเรียบร้อย แต่ชายคนดังกล่าวกลับชักปืนออกมา ทางการ์ดไม่รู้ว่าเป็นปืนจริงหรือปืนปลอมจึงเข้าไปพยามล็อกตัว แต่ชายคนดังกล่าวนั้นไม่ยอมจึงเกิดการชุลมุน
ทางร้านยืนยันว่าทางพนักงานหญิงและการ์ดของร้านนั้นพูดด้วยดีๆและต้องการรักษาความปลอดภัยให้กับทางลูกค้าที่มานั่งที่ร้านไม่ได้ต้องการไปมีเรื่องกับใครเพราะเป็นคนค้าขาย ส่วนบาดแผลที่มือของคนก่อเหตุนั้นเท่าที่ทราบจากเพื่อนคนก่อเหตุเจ้าตัวไปชกกระจกมาเมื่อ 2-3 วันก่อนทำให้เกิดแผลที่มือ ซึ่งมีมาก่อนหน้านี้แล้วและทางการ์ดก็ไม่ได้มีอาวุธ ทั้งยังได้รับบาดเจ็บด้วย
ผู้สื่อข่าวสอบถามตำรวจสภ.เมืองลำปาง เบื้องต้นตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งจะต้องมีการตั้งข้อหาเป็นส่วนๆไป ทั้งการทำร้ายร่างกาย การใช้สิ่งเทียมอาวุธมาข่มขู่หรือไม่ และเรื่องอื่นๆซึ่งทั้งหมดจะต้องรอผลการสอบสวนของจนท.
สำหรับการ์ดลูกโป่งหรือลูกโป่งแก๊สหัวเราะ คือการนำก๊าซไนตรัสออกไซด์ (Nitrous Oxide) มาอัดใส่ลูกโป่งหรือหลอดแก๊สขนาดเล็ก แล้วนำมาสูดดมเพื่อความบันเทิงเพื่อให้รู้สึกเคลิบเคลิ้มและหัวเราะชั่วคราว หากสูดดมมากอาจจะทำให้ขาดออกซิเจนเฉียบพลัน ก๊าซจะเข้าแทนที่ออกซิเจนในปอดและกระแสเลือด ทำให้ร่างกายและสมองขาดออกซิเจน หน้ามืด วิงเวียนศีรษะ ร่างกายสูญเสียการทรงตัว สูดดมบ่อยอาจขาดออกซิเจนจนถึงขั้นเสียชีวิตได้