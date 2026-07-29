เกิดเหตุ EODเหยียบกับระเบิดระหว่างเก็บกู้ทุ่นระเบิดชายแดนสระแก้ว ทำข้อเท้าขาด

สระแก้ว-เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ EOD เหยียบกับระเบิดระหว่างปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดชายแดนสระแก้ว ทำข้อเท้าฉีกขาดต้องเร่งนำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลอรัญประเทศ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 11.30 น.วันนี้ ( 29 ก.ค.) ได้เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด (EOD) หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรม (นปท.) เหยียบกับระเบิดขณะเข้าปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่บ้านหนองจาน อ.โคกสูง จ.สระแก้ว
รายงานเบื้องต้นระบุว่า ระหว่างเจ้าหน้าที่คือ จ.ส.อ.อุดมศักดิ์ นึกมั่น ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำรวจทางเทคนิค สังกัด ม.พัน.30 ซึ่งได้เข้าปฏิบัติงานสำรวจทางเทคนิคในพื้นที่ ระหว่างปฏิบัติงานได้ตรวจพบแนวทุ่นระเบิด PMN ( ทุ่นระเบิดเก่า) จึงได้ทำการตรวจบริเวณรอบข้างเพื่อหาขอบเขตของแนวทุ่นระเบิด และได้เหยียบทุ่นระเบิดชนิด PMN จนทำให้ได้รับบาดเจ็บ ข้อเท้าซ้ายขาด และแขนซ้ายมีแผลฉกรรจ์จากสะเก็ดระเบิด
โดยขณะเกิดเหตุยังคงรู้สึกตัวดี เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในพื้นที่จึงเร่งให้การช่วยเหลือด้วยการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก่อนประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยอรัญประเทศ นำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลอรัญประเทศ จ.สระแก้ว เป็นการเร่งด่วน โดยแพทย์อยู่ระหว่างการรักษาและประเมินอาการอย่างใกล้ชิด
ทั้งนี้ พื้นที่บริเวณบ้านหนองจานยังคงเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวัง เนื่องจากอาจยังมีวัตถุระเบิดตกค้างจากเหตุการณ์ในอดีต เจ้าหน้าที่จึงต้องปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังสูงสุด เพื่อความปลอดภัยของกำลังพลและประชาชนในพื้นที่
และขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์และติดตามอาการของเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างใกล้ชิด
พร้อมย้ำเตือนประชาชนไม่ให้เข้าไปในพื้นที่เสี่ยงที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบและประกาศว่าปลอดภัยจากวัตถุระเบิดได้