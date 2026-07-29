ส่งใจช่วยญาติตามหา "ฮลุน โซโล่" ยูทูบเบอร์สายลุยหายตัวในจอร์เจีย ย่ากอดภาพถ่ายวอนสิ่งศักดิ์ช่วยเหลือส่องทางกลับบ้าน

กาฬสินธุ์-นายอำเภอสมเด็จ ผู้นำท้องถิ่น และแฟนคลับแห่ส่งแรงใจช่วยตามหา "ฮลุน โซโล" ยูทูบเบอร์สายเที่ยวชื่อดัง ขาดการติดต่อนานกว่าครึ่งเดือนขณะเดินทางลุยถ่ายคอนเทนต์ที่ประเทศจอร์เจีย ขณะที่ย่าแต่งขันธ์ 5 ทำพิธีเอิ้นขวัญ ให้หลานรักปลอดภัยและเดินทางกลับบ้านในร็ววัน
จากกรณีประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์ที่สร้างความห่วงใยให้กับเหล่าแฟนคลับ และคนรักการเดินทางเป็นอย่างมาก เมื่อครอบครัวและญาติสนิทของ "ฮลุน โซโล" ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวขาลุย ได้ออกมาประกาศขอความช่วยเหลือผ่านโซเชียลมีเดีย เพื่อให้ผู้คนในโลกออนไลน์ช่วยกันสอดส่องและประสานงานตามหาตัว หลังจากที่เจ้าตัวได้เดินทางไปถ่ายทำรายการและท่องเที่ยว ณ ประเทศจอร์เจีย
แต่สัญญาณการติดต่อกลับเงียบหายไปอย่างสิ้นเชิงตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2569 ที่ผ่านมา นับถึงปัจจุบันรวมระยะเวลาการหายตัวไปนานกว่า 16 วันแล้ว สร้างความกังวลใจให้กับครอบครัว ญาติพี่น้อง และกลุ่มเพื่อนฝูงที่รอคอยฟังข่าวคราวอย่างใกล้ชิด เนื่องจากตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา "ฮลุน โซโล่" ถือเป็นผู้สร้างสรรค์คอนเทนต์เดินทางที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มักนำเสนอวิถีชีวิตและมุมมองการท่องเที่ยวแบบเรียบง่าย สบายๆ จนมีฐานแฟนคลับติดตามเหนียวแน่น
การขาดการติดต่อไปนานผิดปกติในต่างประเทศดังกล่าว ทำให้หลายฝ่ายกังวลถึงอุปสรรคเรื่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ห่างไกล หรืออาจเกิดเหตุสุดวิสัยที่ไม่คาดฝันขึ้น อย่างไรก็ตาม กลุ่มแฟนคลับต่างร่วมกันส่งกำลังใจและช่วยกันประสานข้อมูลเบื้องต้นกับเครือข่ายคนไทยในต่างแดนอย่างต่อเนื่อง โดยหวังว่าจะเกิดปาฏิหาริย์และได้รับข่าวดีในเร็ววัน
ล่าสุดวันนี้( 29 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปยังบ้านพักของฮลุน โซโล่ ในพื้นที่ หมู่ 10 บ้านเลขที่ 340 ในเขตเทศบาลตำบลสมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ พร้อมนายวิรัตน์ ราชชาลี นายอำเภอสมเด็จ และนายตรีเนตร แก้วสิมมา นายกเทศมนตรีตำบลสมเด็จ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ และผู้นำชุมชน เพื่อเข้าเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจครอบครัวของยูทูบเบอร์คนดัง โดยได้พบกับ คุณย่าสม เปล่งสุข ย่าของน้องฮลุน ซึ่งอยู่ในอาการวิตกกังวลและเป็นห่วงหลานชายเป็นอย่างมาก เนื่องจากยังไม่ทราบชะตากรรมและสถานการณ์ที่แน่ชัดในต่างแดน โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความห่วงใย เพราะจนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถติดต่อน้องฮลุนได้เลย
นายวิรัตน์ ราชชาลี นายอำเภอสมเด็จกล่าวว่า หลังทราบเรื่องได้ร่วมกับผู้นำชุมชน ท้องถิ่นท้องที่ลงพื้นที่ใหักำลังใจครอบครัวฮลุน โซโล่ พร้อมสอบถามข้อเท็จจริง จากนั้นรายงานนายสุวรรณธณ์ เข็มธนเพ็ชร ผวจ กาฬสินธุ์ ซึ่งท่านผู้ว่าฯ ก๊ได้แสดงความเป็นห่วง พร้อมกำชับให้ตนและผู้นำชุมชนร่วมกันดูแล ให้กำลังใจ คอยประสานกงสุลและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ติดตามผลความคืบหน้า ในส่วนของการติดต่อและตามตัวฮลุนต่อไป
ด้านนางสม เปล่งสุข อายุ 82 ปี ย่าฮลุน ซึ่งเป็นผู้เลี้ยงดูหลานชายมาตั้งแต่เด็ก เนื่องจากพ่อแม่เสียชีวิต กล่าวว่า ต้้งแต่ติดต่อหลานชายไม่ได้ ทำให้รู้สึกเป็นทุกข์ใจเป็นอย่างมาก ถึงกับกินไม่ได้นอนไม่หลับ ถึงวันนี้ขาดการติดต่อ 16 วันแล้ว ไม่มีความคืบหน้าในการติดตามและสื่อสารกันได้ วันๆก็ได้แต่กอดภาพถ่ายหลานรัก ด้วยความห่วงหาอาวรณ์ แต่ยังไม่สิ้นหวัง และยังหวังว่าหลานชายยังปลอดภัยดี วันนี้จึงได้จัดขันธ์ 5 พร้อมวิงวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยตามหา ให้สามารถติดต่อฮลุนได้ในเร็ววัน และเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ
นางสาวบวรลักษณ์ เป็งสุข อายุ 28 ปี พี่สาวกล่าวว่าหลังจากติดต่อฮลุนน้องชายไม่ได้ ทุกคนทางบ้านรู้สึกเป็นห่วงเป็นอย่างมาก เพราะที่ผ่านมาถ้าน้องชายเดินทางไปต่างประเทศ ก็จะเป็นฝ่ายติดต่อมาก่อนว่าไปอยู่ในตำแหน่งที่ไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต อาจจะติดต่อไม่ได้วัน 2 วัน หรือ 3-4 วัน จึงจะสามารถติดต่อกันได้ตามปกติ แต่เที่ยวนี้ 15-16 วันเข้าไปแล้วก็ยังไม่สามารถติดต่อได้ แต่ทุกคนกีมีความหวังว่าน้องชายยังปลอดภัยดี
ขณะที่นายสมศักดิ์ บุตรศรี อายุ 29 ปี พี่ชายฮลุนซึ่งเป็นผู้ประกาศตามหาฮลุน และขอพลังสื่อโซเชียลช่วยตามหาน้องชาย กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้าว่าจะพบแบะแสฮลุนแต่อย่างไร แต่เราก็ไม่สิ้นความพยายามและประสานทางกงสุลเป็นระยะ ซึ่งทราบว่าได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยจะติดตามไทม์ไลน์จากกรุ๊ปทัวร์และไกด์นำเที่ยวของประเทศจอร์เจีย เพื่อให้ได้เบาะแสของฮลุนต่อไป ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจจากและโซเชียลทุกแพล็ตฟอร์ม ที่ส่งกำลังใจและช่วยกันโพสต์และแชร์ เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้ตัวฮลุนได้ทราบ และติดต่อกลับมาโดยเร็ว