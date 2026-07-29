พบจยย.​ ฮอนด้า ADV 150 ของสองพี่น้องชาวรัสเซียสภาพถูกชำแหละฝังดินกลางป่าใกล้บ้านผู้ต้องสงสัย

ศูนย์ข่าวศรีราชา- พบ จยย. ฮอนด้า ADV 150 ของสองพี่น้องชาวรัสเซียสภาพถูกชำแหละฝังดินกลางป่าใกล้บ้าน “นายป๋อง” ผู้ต้องสงสัยที่ปรากฏในคลิปวิดีโอ แต่ยังไร้เงาสองพี่น้อง ตำรวจเร่งตรวจพื้นที่อย่างละเอียด
วันนี้ ( 29 ก.ค.)ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้า กรณีการหายตัวไปของ MISS DIANA NAZIMOVA อายุ 22 ปี และ MR. ROMAN NAZIMOVA อายุ 17 ปี สองพี่น้องชาวรัสเซีย ซึ่งหายตัวไปพร้อมรถจักรยานยนต์ฮอนด้า ADV 150 สีดำ-เทา หมายเลขทะเบียน 4กษ 6379 ชลบุรี ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดวันที่ 26 ก.ค. 2569 ที่ผ่านมาว่า หลังเกิดเหตุกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำท้องถิ่นเร่งลงพื้นที่ข่าวในทันที
กระทั่งพบว่าในพื้นที่ ม. 9 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี มีชายต้องสงสัย 4 คนกำลังใช้อุปกรณ์สำหรับขุดดินอยู่ภายในป่า และเมื่อเจ้าหน้าที่แสดงตัวเข้าตรวจสอบ ปรากฏว่าชายทั้งหมดได้พากันวิ่งหลบหนีออกจากพื้นที่ในทันที
และเมื่อประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบ ได้พบหลุมดินที่มีลักษณะเพิ่งกลบใหม่ เมื่อลงมือขุดสำรวจก็พบรถจักรยานยนต์สภาพใหม่ ถูกถอดแยกเป็นชิ้นส่วนฝังไว้ใต้ดิน
และจากการตรวจสอบอย่างละเอียดยืนยันว่า เป็นรถจักรยานยนต์ฮอนด้า รุ่น ADV 150 สีดำ-เทา ทะเบียน 4กษ 6379 ชลบุรี ซึ่งเป็นของสองพี่น้องชาวรัสเซียที่หายตัวไป
จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ระดมกำลังปูพรมตรวจสอบพื้นที่โดยรอบ เพื่อค้นหาผู้สูญหายและรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม เนื่องจากจุดดังกล่าวอยู่ใกล้บ้านของ “นายป๋อง” ผู้ต้องสงสัยที่ปรากฏในคลิปที่เผยแพร่ก่อนหน้านี้
ขณะที่ นายจักรกฤษ บุญมาก อายุ 56 ปี ผู้ช่วยกำนัน บิกว่าหลังตรวจสอบข้อมูลร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและวิเคราะห์เส้นทางจากภาพกล้องวงจรปิด รวมทั้งไทม์ไลน์การเดินทางของสองพี่น้องทำให้เชื่อว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นจุดที่น่าสงสัยจึงลงพื้นที่ตรวจสอบ กระทั่งช่วงเวลาประมาณ 10.00 น.ที่ผ่านมาได้รับข้อมูลจากบุคคลที่รู้จักว่ามีชายกลุ่มหนึ่งนำอุปกรณ์มาขุดดินตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 22.00 น. ของคืนก่อนหน้า (28 ก.ค.) จึงรีบลงพื้นที่ด้วยตัวเอง
" ในขณะนั้นยังพบชายต้องสงสัย 4 คนอยู่ในพื้นที่ซึ่งในครั้งแรกเข้าใจว่าอาจเป็นการฝังศพ จึงรีบแจ้งผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ตำรวยเข้าตรวจสอบและถอยออกจากพื้นที่ เนื่องจากเกรงว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวอาจมีอาวุธ แต่เมื่อกลับเข้ามาอีกครั้งปรากฏว่ากลุ่มชายทั้ง 4 คนได้หลบหนีไปแล้ว"
และเมื่อตรวจสอบบริเวณจุดฝังดิน ก็พบรถจักรยานยนต์ของผู้สูญหาย แต่ยังไม่พบตัวบุคคลทั้งสอง และเจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างปฏิบัติการค้นหาอย่างละเอียดในพื้นที่โดยรอบอีกครั้ง