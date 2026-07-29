(คลิป)งานแห่ต้นเทียนพรรษาอุบลฯคึกคัก นักท่องเที่ยวนับหมื่นแห่ชมความงดงาม

อุบลราชธานี-งานแห่ต้นเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2569 มีคุ้มวัดส่งต้นเทียนพรรษาทั้งประเภทต้นเทียนแกะสลัก ประเภทติดพิมพ์ และต้นเทียนโบราณ จำนวน 48 ต้นเข้าร่วมประกวดแข่งขัน โดยมีการเตรียมที่นั่งไว้ในนักท่องเที่ยวนั่งชมกว่า 5,000 ที่นั่ง แต่มีไม่เพียงพอกับจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมกว่า 10,000 คน
บรรยากาศการแห่ต้นเทียนเข้าพรรษาวันแรกของจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 125 โดยปี 2569 นี้ใช้ชื่องานว่า “ยล แสง ศิลป์ ถิ่นเมืองธรรม เมืองเทียน” มีนายณรงค์ เทพเสนา ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเปิดงานบริเวณประรำพิธีหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม ถนนอุปราช ต.ในเมือง อ.เมือง โดยขบวนเทียนแรกเป็นขบวนอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน ตามด้วยขบวนฟ้อนรำและแห่ต้นเทียนพรรษาประจำปี 2569 ท่านกลางฝนตกโปรยปรายลงมาเล็กน้อย
ขบวนแห่เทียนพรรษาประจำปี 2569 มีขบวนต้นเทียนพรรษาจากคุ้มวัดต่างๆส่งเข้าประกวดแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ ต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ ต้นเทียนประเภทแกะสลัก และต้นเทียนโบราณ โดยเป็นต้นเทียนทั้งประเภทขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก จำนวน 47 ต้น และเป็นต้นเทียนแบบโชว์อีก 1 ต้น รวมมีต้นเทียนเข้าร่วมงานทั้งสิ้น 48 ต้น
โดยทุกขบวนจะมีขบวนฟ้อนรำของสถานศึกษาฟ้อนนำขบวนจำนวน 37 ขบวน และมีอัฒจันทร์ที่นั่งให้นักท่องเที่ยวนั่งชมฟรีจำนวนกว่า 5,000 ที่นั่ง พร้อมทั้งมีจุดแสดงขบวนฟ้อนรำให้ชมรวม 5 จุด เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชมอย่างใกล้ชิด ซึ่งจำนวนที่นั่งมีไม่เพียงพอกับจำนวนนักท่องเที่ยวที่มีมากกว่า 10,000 คน ทำให้มีนักท่องเที่ยวต้องยืนชมอยู่สองข้างทางที่ขบวนแห่ต้นเทียนพรรษาแล่นผ่าน
ส่วนในช่วงค่ำ จะมีการแสดงแสง-เสียง ชุดการแสดง “อัศจรรย์ แสง ศรีอีสาน” งึด (STUNNED) ให้ชมอย่างตระการตา เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับความคุ้มค่าในการมาเที่ยวชมงานในปีนี้ด้วย