น้ำป่าไหลหลากท่วมหลายพื้นที่ใน อ.มะขาม จ.จันทบุรี ช่วงกลางดึกที่ผ่านมา

ศูนย์ข่าวศรีราชา- เกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมหลายพื้นที่ใน อ.มะขาม จ.จันทบุรี ช่วงกลางดึกคืนที่ผ่านมาทำบ้านเรือน ปชช.กว่า 30 หลังคาเรือนและรีสอร์ท 2 แห่งได้รับผลกระทบ ล่าสุดฝนหยุดตกแล้วแต่หน่วยงานในพื้นที่ยังเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงกลางดึกวันที่ 28 ก.ค.ที่ผ่านมา ได้เกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมหลายพื้นที่ของ อ.มะขาม จ.จันทบุรี หลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง จนทำให้บ้านเรือนประชาชนกว่า 30 หลังคาเรือนใน 3 ตำบล 8 หมู่บ้านถูกน้ำท่วมสูง และยังมีรีสอร์ทอีก 2 แห่ง ได้รับผลกระทบ แต่มีนักท่องเที่ยวที่เข้าพักรวม 48 คน ยังคงปลอดภัยและไม่ประสงค์อพยพออกจากพื้นที่
จากการลงพื้นที่สำรวจเมื่อช่วงเช้าวันนี้ ( 29 ก.ค.) พบว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือพื้นที่บ้านทัพนครม.6 ต.ปัถวี ซึ่งน้ำป่าได้ไหลเข้าท่วม "โอทูโซน รีสอร์ท" จนทำให้มีนักท่องเที่ยวติดค้าง 20 คน แต่สามารถพักอาศัยอยู่ได้บริเวณชั้น 2
นอกจากนี้ยังพบว่าเกิดความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานอีกหลายจุด ทั้งบริเวณถนนสาย 3329 หน้าโครงการคีรีธารเกิดการทรุดตัว สะพานลุงเพลิน ซอยพลิ้วน้อย และซอยเขาหลุมใต้ได้รับความเสียหายอย่างหนัก รวมถึงมีบ้านเรือนประชาชนถูกน้ำท่วมกว่า 10 หลังคาเรือน
ส่วนพื้นที่ ม. 7 บ้านโป่งโรงเซ็น มีบ้านเรือนถูกน้ำท่วม 16 หลังคาเรือน ประชาชนได้รับผลกระทบ 48 คน ขณะที่หมู่ 8 บ้านหินลาด น้ำป่าเข้าท่วม เอื้องหลวงจันท์ รีสอร์ท ซึ่งมีนักท่องเที่ยวเข้าพัก 28 คน โดยทั้งหมดพักอาศัยอยู่บริเวณชั้น 2 ของรีสอร์ทได้และไม่ประสงค์อพยพ
อีกทั้งยังมีบ้านเรือนประชาชนถูกน้ำท่วมอีก 2 หลังคาเรือน ส่วนหมู่ 11 บ้านอกพัฒนา มีบ้านเรือนถูกน้ำท่วม 1 หลังคาเรือน มีผู้ได้รับผลกระทบ 4 คน
และในพื้นที่ ต.ฉมัน ม. 1 บ้านฉมัน มีบ้านเรือนประชาชนถูกน้ำท่วม 4 หลังคาเรือน ถนนสายหลักภายในหมู่บ้านมีระดับน้ำท่วมสูงจนรถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรได้ ส่วน ม. 5 บ้านตลิ่งชัน มีบ้านเรือนถูกน้ำท่วม 1 หลังคาเรือน มีผู้ได้รับผลกระทบ 4 คน และเกิดน้ำหนุนจากคลองโป่งโรงเซ็น ทำให้รถไม่สามารถผ่านเส้นทางดังกล่าวได้
ด้าน ต.มะขาม ม. 1 บ้านหนองแฟบ มีบ้านเรือนถูกน้ำท่วม 2 หลังคาเรือน และบริเวณลานพระบาทเขามะขามมีน้ำท่วมสูงประมาณ 20 เซนติเมตร อย่างไรก็ตาม รถยนต์ขนาดเล็กยังสามารถสัญจรผ่านได้
ภายหลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างกตัญญูธรรมสถานจันทบุรี เทศบาลตำบลปัถวี ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี และ อปพร.จังหวัดจันทบุรี ได้เข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลืออพยพประชาชนในสถานการณ์ดังกล่าว
ด้าน นายอำเภอมะขาม ได้มอบหมายให้ปลัดอำเภอประจำตำบล ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้น ทั้งด้านเครื่องอุปโภคบริโภคและการดูแลผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิด
ส่วนจังหวัดจันทบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง หลังจากก่อนหน้านี้ได้แจ้งเตือนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมขังในช่วงวันที่ 26–30 กรกฎาคม 2569 เพื่อเตรียมพร้อมรับมือผลกระทบจากฝนตกหนัก
โดยมีล่าสุด เมื่อเวลา 09.00 น. ที่ผ่านมาว่าพื้นที่ อ.มะขาม ไม่มีฝนตกเพิ่มเติม และหากไม่มีฝนตกซ้ำ คาดว่าสถานการณ์จะทยอยคลี่คลาย อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่จะยังคงเฝ้าติดตามระดับน้ำและรายงานสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป