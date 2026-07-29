ชาวอยุธยา-นักท่องเที่ยวร่วมตักบาตร ถวายสังฆทาน ไหว้พระเจดีย์ชัยมงคล สืบสานพระพุทธศาสนา

พระนครศรีอยุธยา - พุทธศาสนิกชนชาวพระนครศรีอยุธยาและนักท่องเที่ยวจำนวนมาก หลั่งไหลร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ วัดใหญ่ชัยมงคล วรวิหาร ตั้งแต่ช่วงเช้า เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว พร้อมร่วมถวายสังฆทาน ไหว้พระ และสักการะพระเจดีย์ชัยมงคล ก่อนเข้าสู่เทศกาลเข้าพรรษา
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ ( 29 ก.ค.) บรรยากาศวันอาสาฬหบูชา ที่ วัดใหญ่ชัยมงคล วรวิหาร ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่ช่วงเช้า เป็นไปอย่างคึกคัก โดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวจังหวัดและนักท่องเที่ยว เดินทางมาร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์กันอย่างเนืองแน่น เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ก่อนเข้าสู่เทศกาลเข้าพรรษา
ประชาชนต่างแต่งกายด้วยชุดสุภาพ พร้อมนำข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารคาวหวาน ดอกไม้ ธูป เทียน และเครื่องไทยธรรม มาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ท่ามกลางบรรยากาศที่สงบ เรียบง่าย และเปี่ยมไปด้วยแรงศรัทธา
โอกาสนี้ พระครูสิริชัยมงคล เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล วรวิหาร เมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำพระภิกษุสงฆ์ประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา พร้อมให้ศีลและให้พรแก่ผู้มาร่วมทำบุญ เพื่อความเป็นสิริมงคล และร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป
ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีตักบาตร พุทธศาสนิกชนจำนวนมากยังร่วมถวายสังฆทาน กราบไหว้พระ ขอพร และสักการะ พระเจดีย์ชัยมงคล โบราณสถานสำคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความอิ่มเอมใจและความสงบร่มเย็น
วันอาสาฬหบูชา ถือเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง ปฐมเทศนา “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” โปรดปัญจวัคคีย์ และเป็นวันที่เกิดพระรัตนตรัยครบทั้ง 3 ประการ ได้แก่ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ซึ่งพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศต่างพร้อมใจกันประกอบศาสนกิจเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และน้อมนำหลักธรรมมาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ก่อนเข้าสู่ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา.