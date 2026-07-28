(คลิป)นักท่องเที่ยวแห่ชมความงดงามวิจิตรตระการตาของต้นเทียนพรรษาปีนี้เข้าประกวด 47 ต้น

อุบลราชธานี-นักท่องเที่ยวแห่ชมต้นเทียนพรรษาประจำปี 2569 ซึ่งนำมาตั้งโชว์รวมกัน ก่อนทำการแห่ไปรอบเมืองในวันพรุ่งนี้และวันมะรื้น
บรรยากาศการนำต้นเทียนพรรษา ซึ่ง จังหวัดอุบลราชธานี จะทำการแห่ไปรอบเมืองในเช้าวันพรุ่งนี้ (วันที่ 29 และ30 กรกฎาคม) แต่วันนี้(28ก.ค.) ได้แต่ละคุ้มวัดได้เคลื่อนต้นเทียนมารวมกันบนถนนรอบสนามทุ่งศรีเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสชมอย่างใกล้ชิด ก่อนนำเข้าสู่ขบวนแห่
ซึ่งปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวจำนวนหลายพันคน ให้ความสนใจเข้าชมความงดงามวิจิตรตระการตาของต้นเทียนพรรษาประจำปี 2569
โดยเฉพาะต้นเทียนพรรษาประเภทแกะสลักขนาดใหญ่ของวันไชยมงคล อ.เมือง ซึ่งประกาศจะจัดทำต้นเทียนพรรษาเป็นปีสุดท้าย เพราะสู้ค่าใช้จ่ายในการจัดทำไม่ไหว เพราะมีราคาสูงถึงต้นละ 1.3 ล้านบาท แต่มีเงินสนับสนุนจากห้างร้านในการจัดทำไม่มาก ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวในการเข้าชมมากเป็นพิเศษ
สำหรับปีนี้ จะมีต้นเทียนพรรษาทั้ง 3 ประเภทคือ ต้นเทียนแบบแกะสลัก แบบติดพิมพ์ และต้นเทียนโบราณ ทั้งขนาดใหญ่ กลาง และเล็กรวมทั้งสิ้น 47 ต้นเข้าร่วมประกวด และจะทำการเคลื่อนขวนแห่ไปรอบเมืองในเวลา 08.30 น. โดยมีนายณรงค์ เทพเสนา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานปล่อยขบวนแห่ต้นเทียนพรรษาในวันพรุ่งนี้