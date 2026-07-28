ลูกศิษย์แจงคลิปสีกานวดขาพระ ถ่ายไว้นานหลายเดือน ยันอยู่กัน 3 คน เจ้าอาวาสป่วย-เผลอหลับ

กาญจนบุรี - ลูกศิษย์ใกล้ชิดเจ้าอาวาสวัดทุ่งสมอ จ.กาญจนบุรี เปิดข้อเท็จจริงกรณีคลิปสีกานวดขาพระที่ถูกแชร์ในโลกออนไลน์ ยืนยันคลิปถูกถ่ายไว้นานหลายเดือนแล้ว ขณะเกิดเหตุมีคนอยู่ในห้อง 3 คน ไม่ได้อยู่กันตามลำพัง พร้อมระบุเจ้าอาวาสมีโรคประจำตัวหลายโรคและเผลอหลับ ขณะที่ที่ประชุมคณะสงฆ์มีมติไม่เข้าข่ายอาบัติปาราชิก แต่กำชับให้ปรับปรุงระมัดระวัง
จากกรณีโลกออนไลน์มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอสีกากำลังนวดขาให้พระสงฆ์ที่นอนอยู่บนโซฟา จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางถึงความเหมาะสมของพฤติกรรม ล่าสุด ลูกศิษย์ใกล้ชิดออกมาชี้แจงข้อเท็จจริง ยืนยันคลิปดังกล่าวถูกบันทึกไว้เมื่อหลายเดือนก่อน และในขณะเกิดเหตุมีบุคคลอยู่ในห้องรวม 3 คน ไม่ได้อยู่กันเพียงลำพังตามที่สังคมเข้าใจ
วันนี้ ( 28 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบจนทราบว่า พระสงฆ์ที่ปรากฏในคลิปคือ พระครูวรธรรมประภาส (สุดใจ จกฺกวโร) เจ้าอาวาสวัดทุ่งสมอ ตำบลทุ่งสมอ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี จึงเดินทางเข้าพบเพื่อสอบถามข้อเท็จจริง โดยพบลูกศิษย์และชาวบ้านจำนวนหนึ่งรออยู่ที่กุฏิ รวมถึงนายคนึง แก้วพรายงาม นายก อบต.ทุ่งสมอ และนายนิพนธ์ อินทรักษ์
พระครูวรธรรมประภาสได้มอบหมายนายนิพนธ์ อินทรักษ์ เป็นผู้ชี้แจงแทน โดยระบุว่า คลิปดังกล่าวถูกถ่ายไว้เมื่อหลายเดือนก่อน ผู้ที่ถ่ายคือคนขับรถของเจ้าอาวาส ขณะเดินทางไปยังบ้านของลูกศิษย์ซึ่งเป็นโยมอุปัฏฐากที่เคารพศรัทธาท่านมาเป็นเวลานาน
นายนิพนธ์ กล่าวว่า วันเกิดเหตุเจ้าอาวาสมีอาการอ่อนเพลียจากโรคประจำตัวหลายโรค ทั้งเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคเกาต์ จึงเผลอหลับบนโซฟา ขณะนั้นเจ้าของบ้านซึ่งเป็นลูกศิษย์หญิงได้สอบถามคนขับรถว่าสามารถช่วยบีบนวดขาให้เจ้าอาวาสได้หรือไม่ เมื่อได้รับคำตอบว่าสามารถทำได้ จึงใช้มือบีบบริเวณข้อเท้าซ้ายเพียง 3 ครั้ง โดยมีคนขับรถนั่งอยู่ในห้องด้วย ก่อนที่คนขับรถจะแอบใช้โทรศัพท์มือถือบันทึกภาพไว้
ต่อมาคนถ่ายคลิปได้นำคลิปดังกล่าวไปเผยแพร่ในกลุ่มไลน์ของหมู่บ้าน กระทั่งเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2569 วัดได้จัดประชุมประจำปี โดยมีเจ้าคณะอำเภอพนมทวนเป็นประธาน เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงในหลายประเด็น รวมถึงกรณีคลิปดังกล่าว ซึ่งผู้ถ่ายคลิปยอมรับต่อที่ประชุมว่า ที่นำคลิปไปเผยแพร่เกิดจากความไม่พอใจเจ้าของบ้าน ไม่ใช่การกระทำที่เจ้าอาวาสรับรู้หรือสั่งการ
ในที่ประชุมยังมีมติว่า การกระทำดังกล่าว ไม่เข้าข่ายอาบัติปาราชิก และยังไม่เป็นเหตุให้ต้องลาสิกขา แต่ได้ตักเตือนให้เจ้าอาวาสเพิ่มความระมัดระวังในการวางตัว เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดหรือกระทบต่อภาพลักษณ์ของคณะสงฆ์ในอนาคต
นายนิพนธ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังการประชุม เจ้าอาวาสได้มอบหมายให้ตนเดินทางไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่ สภ.พนมทวน เพื่อเป็นหลักฐานว่าไม่ประสงค์ให้มีการเผยแพร่คลิปดังกล่าวอีก และหากผู้ใดนำคลิปไปเผยแพร่จนทำให้เจ้าอาวาสได้รับความเสียหาย ก็จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป อย่างไรก็ตาม คลิปดังกล่าวยังถูกนำไปเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์อีกครั้งจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้าง.