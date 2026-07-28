ศูนย์ข่าวศรีราชา- ระดมนักสืบตามหา สองพี่น้องชาวรัสเซีย หายตัวปริศนาในเมืองพัทยา จ.ชลบุรี แม่ภาวนาขอให้ลูกยังมีชีวิต ขณะภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพบุคคลต้องสงสัยขี่ จยย.สะกดรอยตามก่อนติดต่อไม่ได้
จากกรณีที่ชาวเน็ตได้ช่วยกันแชร์โพสต์ตามค้นหา MISS.IANA NAZIMOVA อายุ 22 ปี และ MR.ROMAN NAZIMOVA อายุ 17 ปี สอง พี่น้องชาวรัสเซีย ที่หายตัวปริศนานาน 3 วัน หลังได้พากันขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านพักในพื้นที่ ม. 7 ต. ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เมื่อเวลาประมาณ 04.00 น. ของวันที่ 26 ก.ค.ที่ผ่านมา และนั้นไม่ได้กลับเข้าไปที่บ้านอีกเลย
และล่าสุดผู้เป็นแม่ได้เข้าแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ห้วยใหญ่ ให้ช่วยออกตามหา แต่ก็ยังไม่พบตัว ซึ่งจากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดพบว่าระหว่างที่ทั้งคู่ขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้าน ได้มีรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยสะกดรอยตามตลอดเวลานั้น
ล่าสุดเมื่อเวลา 13.00 น. วันนี้ ( 28 ก.ค. ) ร.ต.ท.เกรียงไกร แก้วพิภพ รอง.สว.(สอบสวน) สภ.ห้วยใหญ่ ได้เชิญตัว Miss ZARINA NAQZIMOVA อายุ 40 ปี ( น.ส.ซารีน่า นัคซีโมว่า ) ซึ่งเป็นแม่ของสองพี่น้อง สอบปากคำเพิ่มเติมเป็นเวลานานกว่า 1 ชั่วโมง
น.ส.ซารีน่า ได้เล่าผ่านล่ามแปลภาษาว่าในวันเกิดเหตุลูกสาวและลูกชายใส่ชุดอยู่บ้านออกจากบ้านโดยไม่ได้พกโทรศัพท์มือถือติดตัวไปด้วย ซึ่งตนเองเข้าใจว่าลูกขี่รถจักรยานยนต์ออกไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อ และสุดท้ายลูกก็ไม่กลับเข้าบ้านอีกเลย ซึ่งตนเองได้พยายามออกตามและติดต่อเพื่อนสนิทที่อยู่ในประเทศไทย รวมถึงบ้านคนรู้จัก แต่ก็ไม่มีใครเจอตัว สุดท้ายจึงเข้าแจ้งความกับตำรวจ สภ.ห้วยใหญ่ ให้ช่วยติดตาม
และยังบอกอีกว่า ตนเองได้เดินทางมาอาศัยอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2018 และซื้อบ้านพักในเขต ต. ห้วยใหญ่ กระทั่งในปี 2021 ได้พาลูกทั้งสองคนมาอาศัยอยู่ด้วยเนื่องจากเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว และยืนยันว่าลูกทั้งสองคนพูดภาษาไทยไม่ได้ แต่สามารถพูดได้สองภาษาคือภาษารัสเซีย และภาษาอังกฤษ โดยปัจจุบันศึกษาอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในเมืองพัทยา
" อยากวิงวอนให้ตำรวจไทย ช่วยติดตามลูกสาวและลูกชายกลับสู่อ้อมกอดโดยเร็ว เพราะตอนนี้เป็นกังวลเป็นอย่างมาก เพราะประเทศไทยมีข่าวไม่ค่อยดีเกี่ยวกับกลุ่มชาวรัสเซียที่ก่อเหตุอาชญากรรมในพื้นที่เมืองพัทยา จึงทำให้เครียดมากจนกินไม่ได้นอนไม่หลับ และหวังว่าลูกทั้งสองคนยังปลอดภัย และมีชีวิตอยู่" น.ส.ซารีน่า กล่าว
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน ได้ลงพื้นที่หาเบาะแสผู้สูญหายทั้งสองคนแล้ว และได้เริ่มแกะรอยจากภาพกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุ โดยจะพบว่าสองพี่น้องชาวรัสเซีย ได้ขี่รถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นเอดีวี 160 สี ดำเทา ทะเบียน 4กษ 6379 ชลบุรี ออกจากหมู่บ้าน โดยน้องชายเป็นคนขี่ในช่วงเวลา 04.00 น.วันที่ 26 ก.ค.2569 ผ่านถนนซอยวัดทุ่งละหาร มุ่งหน้าถนนสายบ้านอำเภอ - ชากแง้ว
เวลา 04.21 น. รถจักรยานยนต์ปรากฏอยู่บนถนนมอเตอร์เวย์มาบตาพุต - นาจอมเทียน ก่อนจะขึ้นไปบนถนนมอเตอร์เวย์จนเกือบถึงด่านเก็บเงิน ก่อนจะขี่ย้อนศรกลับลงมาบนถนนคู่ขนาน และจอดข้างรถจักรยานยนต์อีกคันเพื่อพูดคุยกับใครบางคนนานกว่า 2 นาที
และในเวลา 04.33 น. รถจักรยานยนต์ทั้ง 2 คันได้ขี่ตามกันไปมุ่งหน้าถนนคู่ขนานมอเตอร์มอเตอร์เวย์ ก่อนจะลับรถใต้สะพานเลี้ยวกลับมุ่งหน้าถนนชากแง้ว ย้อนกลับมาที่ไฟแดงใต้สะพานมอเตอร์เวย์ บ้านชากแง้ว ก่อนจะหายตัวไปอย่างปริศนา
ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าเห็นรถจักรยานยนต์ของสองพี่น้องที่หายตัวไปอยู่กับ นาย ป. ที่อ้างว่าได้รถจักรยานยนต์คันนี้ เพราะมีคนนำมาใช้หนี้จำนวน 60,000 บาท แต่พลเมืองดีไม่ปักใจเชื่อและ คิดว่าน่าจะเป็นรถจักรยานยนต์ของสองพี่น้องที่หายตัวไป ซึ่งคำบอกเล่าดังกล่าวยังไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่
อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ได้ฝากประชาสัมพันธ์ หากผู้ใดพบเบาะแส หรือพบเห็นสองพี่น้องชาวรัสเซีย สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ สภ.ห้วยใหญ่ ตลอด 24 ชั่วโมง ….