(คลิป)เริ่มแล้ว! แห่เทียนโคราช วัดบิง อ.โชคชัยประเดิมโชว์ขบวนเทียนพรรษา“นางฟ้าลิซ่า”สุดวิจิตรอลังการ

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา– เริ่มแล้ว แห่เทียนพรรษาโคราช วัดบิง อ.โชคชัย ประเดิมโชว์ขบวนเทียนพรรษานางฟ้าลิซ่า สุดวิจิตรอลังการ อวดสายตาประชาชนนักท่องเที่ยว ในงานแห่เทียนพรรษาของ อ.โชคชัย ประจำปี 2569 ก่อนเคลื่อนขบวนเข้าร่วมงานใหญ่เทศกาลแห่เทียนพรรษาโคราช 2026
วันนี้ (28 ก.ค.69) บรรยากาศเทศกาลแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2569 ที่อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเทศบาลตำบลโชคชัยได้จัดขึ้น มีบรรดา 5 คุ้มวัดชื่อดัง ประกอบด้วย วัดนอก วัดใน วัดใหม่สระประทุม วัดบิง และวัดโบสถ์คงคาล้อม เริ่มพากันทยอยเคลื่อนขบวนเทียนออกจากวัด เพื่อเตรียมออกจัดแสดงที่บริเวณสนามหน้าเทศบาลตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความสวยงามของขบวนเทียนพรรษาของแต่ละวัด
โดยปีนี้ เทศบาลตำบลโชคชัยได้เริ่มขบวนแห่กันตั้งแต่ในช่วงสายของวันนี้ โดยขบวนแรกเป็นขบวนแห่ของวัดบิง ที่นอกจากขบวนต้นเทียนจะบอกเล่าเรื่องราวพุทธประวัติ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และสอดแทรกกับเรื่องราวเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ พร้อมกับมีไฮไลท์สำคัญที่ได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างมาก นั่นก็คือ ต้นเทียนของเหล่านางฟ้าและนางจำแลง ที่มีใบหน้าคล้ายกับ "ลิซ่า" ลลิษา มโนบาล นักร้องชาวไทยชื่อก้องโลก ร่วมอยู่ในขบวนเทียนถึง 7 หน้าด้วยกัน ซึ่งนักท่องเที่ยวและประชาชนตลอด 2 ข้างทาง ต่างมารอชื่นชมความงามและถ่ายรูปความวิจิตรสวยงามของขบวนเทียนอย่างคึกคัก
สำหรับขบวนเทียนพรรษาของวัดดังในอำเภอโชคชัย จะทยอยออกจากวัดและเดินทางไปจัดแสดงที่บริเวณสนามหน้าเทศบาลตำบลโชคชัย ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความสวยงามอย่างใกล้ชิด ก่อนที่จะเคลื่อนขบวนไปร่วมใน “งานเทศกาลแห่เทียนโคราช 2026 ” ที่เทศบาลนครนครราชสีมา จัดขึ้นบริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา ในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้ (29 ก.ค.69) ต่อไป