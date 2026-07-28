เปิดตัวเลขเสือโคร่งไทยปี 69 พุ่ง 210 ตัว “ห้วยขาแข้ง” ครองแชมป์พบมากสุด 100 ตัว

ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียรเผยข้อมูลล่าสุดจากเครือข่ายนักวิจัยสัตว์ป่า ระบุประเทศไทยพบเสือโคร่งในธรรมชาติ 210 ตัว กระจายอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ 26 แห่ง 5 กลุ่มป่า โดย “ห้วยขาแข้ง” ยังคงเป็นถิ่นอาศัยหลัก พบมากที่สุดถึง 100 ตัว สะท้อนความสำเร็จของการอนุรักษ์สัตว์ป่าของไทย
วันนี้ (28 ก.ค.) เนื่องในโอกาสวันเสือโคร่งโลก (Global Tiger Day) มีการเปิดเผยข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์ประชากรเสือโคร่งในประเทศไทย โดย นายภาณุเดช เกิดมะลิ ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้แชร์ข้อมูลจากเพจ Khao Nang Rum Wildlife Research Station ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุผลการประเมินประชากรเสือโคร่งในธรรมชาติของประเทศไทย ประจำปี 2569
ผลสำรวจจากการติดตั้งกล้องดักถ่ายในพื้นที่อนุรักษ์ 30 แห่ง ครอบคลุม 6 กลุ่มป่า ระหว่างปี 2568-2569 โดยสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ ร่วมกับเครือข่ายนานาชาติ ได้แก่ สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS), WWF Thailand, Panthera และ Freeland พบว่า ปัจจุบันเสือโคร่งมีการกระจายตัวอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ 26 แห่ง ใน 5 กลุ่มป่า และสามารถจำแนกเสือโคร่งจากลวดลายได้ 210 ตัว
พื้นที่ที่พบเสือโคร่งมากที่สุดคือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จำนวน 100 ตัว รองลงมา ได้แก่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก 25 ตัว และ ทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก 15 ตัว
ขณะที่พื้นที่ตอนเหนือของกลุ่มป่าตะวันตก ได้แก่ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ คลองลาน คลองวังเจ้า ลานสาง น้ำตกพาเจริญ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง พบเสือโคร่ง 30 ตัว แต่มีถึง 11 ตัว ที่เป็นประชากรเดียวกับกลุ่มห้วยขาแข้ง-ทุ่งใหญ่นเรศวร
ส่วนพื้นที่ตอนใต้ของกลุ่มป่าตะวันตก เช่น เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ เขาแหลม เอราวัณ พุเตย ไทรโยค ทองผาภูมิ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าศรีสวัสดิ์ พบเสือโคร่ง 26 ตัว โดยมีเพียง 4 ตัว ที่ซ้ำกับประชากรเสือในห้วยขาแข้ง-ทุ่งใหญ่ฯ
สำหรับ กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ พบเสือโคร่งอย่างน้อย 12 ตัว ส่วนใหญ่พบในอุทยานแห่งชาติทับลานและอุทยานแห่งชาติปางสีดา ขณะที่ กลุ่มป่าฮาลา-บาลา-บางลาง ซึ่งเป็นถิ่นอาศัยของเสือโคร่งมลายู พบ 11 ตัว
ด้าน กลุ่มป่าแก่งกระจาน-กุยบุรี พบเสือโคร่ง 3 ตัว จากการสำรวจในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานและอุทยานแห่งชาติกุยบุรี ส่วน กลุ่มป่าชุมพร บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพรฯ ทิศเหนือตอนล่าง พบเสือโคร่ง 3 ตัว
การประเมินด้วยเทคนิค Spatially Explicit Capture-Recapture (SECR) ร่วมกับข้อมูลจากทุกพื้นที่ ทำให้คาดการณ์ว่า ประเทศไทยมีเสือโคร่งอาศัยอยู่ในป่าอนุรักษ์ประมาณ 210-257 ตัว ซึ่งสะท้อนถึงแนวโน้มการฟื้นตัวของประชากรเสือโคร่งในธรรมชาติ และถือเป็นผลสำเร็จของการอนุรักษ์สัตว์ป่าและระบบนิเวศของประเทศไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา.